Finalmente, Threads, el rival de Twitter vinculado a Instagram de Meta, ha sido lanzado y ahora está disponible. Puedes encontrar toda la información al respecto en nuestro hub de Threads. Sin embargo, si has hecho clic en este enlace, es probable que estés cansado de la aplicación de microblogging y desees eliminar tu cuenta.

Afortunadamente, eliminar tu cuenta de Threads es un proceso sencillo, pero hay un importante detalle que debes tener en cuenta. Dado que necesitas iniciar sesión en Threads utilizando una cuenta de Instagram existente (y serás suspendido temporalmente si creas una cuenta nueva solo para Threads en el momento de escribir esto), eliminar tu cuenta de Threads también resultará en la eliminación de tu cuenta de Instagram.

Probablemente no desees hacerlo (aunque si así lo deseas, también tenemos una guía para eliminar tu cuenta de Instagram). Sin embargo, hay una opción adicional disponible para desactivar tu cuenta de Threads, lo cual hará que todas tus publicaciones e interacciones sean invisibles hasta que decidas reactivarla.

Si realmente deseas eliminar tanto tu cuenta de Instagram como la de Threads, puedes hacer clic en el enlace proporcionado anteriormente. De lo contrario, continúa leyendo para obtener instrucciones sobre cómo eliminar tu cuenta de Threads de manera efectiva.

Pasos para desactivar tu cuenta de Threads

Ve a tu perfil de Threads

En "Configuración", busca "Cuenta".

Selecciona "Desactivar perfil" y confirma cuando se te solicite.

Herramientas y requisitos

Un dispositivo iOS o Android

Una cuenta Threads

Guía paso a paso

1. Cómo acceder a la configuración de su cuenta (Image: © Meta, Alex Walker-Todd) Para comenzar, deberás acceder a la configuración de tu cuenta en Threads. Para hacerlo, primero dirígete a tu perfil tocando el icono en la esquina inferior derecha de la pantalla de la aplicación. Una vez en tu perfil, toca el icono en la esquina superior derecha para abrir el menú de configuración. A continuación, elige la opción "Cuenta" de entre las opciones disponibles.

2. Desactivar tu cuenta (Image: © Meta, Alex Walker-Todd) En esta sección, encontrarás una opción etiquetada como "Desactivar perfil". Al seleccionar esta opción, serás redirigido a la página anterior. Threads te pedirá una confirmación final antes de permitirte desactivar tu cuenta. Es importante tener en cuenta que la desactivación de tu cuenta en Threads no la elimina permanentemente. Para lograrlo, deberás eliminar la cuenta de Instagram que utilizaste para iniciar sesión. Si lo deseas, puedes volver a activar tu cuenta en cualquier momento desde el menú de configuración. Sin embargo, ten en cuenta que solo puedes desactivar y reactivar tu perfil de Threads una vez por semana.

Conclusiones

Es algo cuestionable que Meta tenga una medida tan drástica en caso de que queramos eliminar nuestra presencia en Threads, pero al menos existe la opción de desactivar la cuenta, lo cual es mejor que nada, suponemos.

Es importante destacar que al desactivar tu cuenta, no perderás tu cuenta de Threads ni tu página de perfil; simplemente se marcará como desactivada y todas tus publicaciones se ocultarán. Tus datos permanecerán en los servidores de Meta, por lo que al reactivarla, todo volverá a estar como antes. Si decides eliminar permanentemente tu cuenta de Instagram, Meta conservará tus datos de Threads durante un período de hasta 90 días antes de eliminarlos.

En cualquier caso, el proceso de desactivación de la cuenta de Threads es breve e indoloro, por lo que si has decidido que no es lo tuyo después de echar un vistazo, darte de baja de esta nueva plataforma de redes sociales no es difícil.

