Reseña: Intel Core i5-14600K - El hermano menor de la familia tiene mucho que ofrecer

Intel Core i5-14600K: Reseña en dos minutos

El Intel Core i5-14600K si bien ofrece características de primer nivel, tal vez no sea la primera opción para muchos cuando piensen en actualizarse, aunque eso no quita el hecho de que ofrece técnicamente la mejor relación calidad-precio de todos los procesadores que he probado.

Primero, lo bueno. Es uno de los procesadores con mejor relación calidad-precio del mercado, pase lo que pase con el precio de su predecesor. Actualmente, tiene el mejor rendimiento por su precio de 319 dólares (unos 255 euros), y el Ryzen 5 7600X de AMD no está tan cerca. Si lo que quieres es sacar el máximo partido a tu dinero, el Intel Core i5-14600K es lo que necesitas.

En términos de rendimiento, no es un mal chip en absoluto; incluso diría que es un gran chip si sacas a su predecesor de la carrera, lo que sucederá inevitablemente a medida que se compren sus últimas existencias. No tiene el rendimiento del Intel Core i7-14700K, pero se trata de un chip de trabajo, no del tipo que está destinado a alimentar los mejores ordenadores para el hogar o los mejores PC de juegos económicos, ya que estos chips empezarán a llegar a los sistemas prefabricados en los próximos meses.

Para un ordenador familiar o de uso diario, este chip es más que capaz de hacer frente a cualquier necesidad. Incluso puede manejar juegos bastante bien gracias a su fuerte rendimiento de un solo núcleo. Y ni qué decir sobre el papel, el Core i5-14600K es el mejor procesador Intel para el usuario general.

Sin embargo y a pesar de tantas ventajas, para muchos el rendimiento mejorado en comparación con la generación anterior podría no ser suficiente. Aunque bien vale la pena darle el beneficio de la duda. Incluso cuando los pasados podrían tener una baja en sus precios.

El verdadero problema del i5-14600K, y que hunde de hecho cualquier razón para comprarlo, es que su rendimiento se acerca trágicamente al del Core i5-13600K. John Loeffler

Por lo anterior, el Core i5-13600K podría convertirse en una opción viable, sobre todo si tomamos en cuenta un posible descuento. Sin embargo, quienes quieran aventurarse a probar la nueva generación, tendrán mucho que probar.

Imágen 1 de 13 (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram)

En términos de rendimiento mononúcleo, el Core i5-14600K supera al AMD Ryzen 5 7600X y al Intel Core i5-13600K en rendimiento mononúcleo, rendimiento multinúcleo, con cargas de trabajo de productividad, de media. Sin embargo, en lo que respecta a su rendimiento multinúcleo medio, aproximadamente un 44% mejor que el del Ryzen 5 7600X, el Core i5-14600K se sitúa entre un 3% y un 4% por debajo de los chips de la competencia.

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram)

En términos de rendimiento creativo, el Core i5-14600K vuelve a superar al Ryzen 5 7600X en un 31% de media, pero es solo un 2,4% mejor que su predecesor, y ninguno de estos chips es especialmente bueno en el trabajo de contenido creativo. Si estás trasteando con álbumes familiares, cualquiera de estos chips podría hacerlo con bastante facilidad. Para cargas de trabajo más pesadas, como la codificación de vídeo y el renderizado 3D, estos chips simplemente no son prácticos para ese propósito dado su nivel de rendimiento en comparación con un Core i7 o un procesador Ryzen 7. Así que este es uno de los puntos a tomar en cuenta si están pensando en actualizar su procesador.

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram)

En relación con los juegos, más de lo mismo, aunque ahora al menos el Ryzen 5 7600X vuelve a la carga. En general, el Core i5-14600K supera a su predecesor de 13ª generación y al chip rival de AMD en un 2,1% y un 3,2% respectivamente.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram)

Una vez más, esto viene a costa de un mayor consumo de energía y las temperaturas de la CPU más caliente, que no son grandes, especialmente para conseguir tan poco a cambio. Lo que realmente tienes aquí es un Core i5-13600K overclockeado, y puedes hacerlo tú mismo y ahorrar algo de dinero comprando el i5-13600K cuando salga a la venta, que ya llegará.

Y, si tienes un i5-13600K o un chip de la 12ª generación y buscas una CPU con más rendimiento, tal vez la opción que busques es el Core i7-14700K. No sin recordarte que depende directamente de tus necesidades.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Intel Core i5-14600K: Precio y disponibilidad

¿Cuánto cuesta? Alrededor de $319 dólares

¿Cuándo sale a la venta? 17 de octubre de 2023

El Intel Core i5-14600K está disponible en EE.UU., Reino Unido y Australia desde el 17 de octubre de 2023, por un PVPR alrededor de los 329 dólares.

Se trata de una ligera rebaja de 10 dólares con respecto a su predecesor, lo que siempre es bueno, y sale unos 20 dólares más caro que el AMD Ryzen 5 7600X, así que el precio está en la media.

Intel Core i5-14600K: Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Especificaciones Intel Core i7-14700K vs i5-13600K Header Cell - Column 0 Intel Core i5-14600K Intel Core i5-13600K Núcleos de rendimiento 6 6 Eficiencia de núcleos 8 8 Hilos 20 20 Reloj base del núcleo P 3.50GHz 3.50GHz Reloj Boost del núcleo P 5.30GHz 5.10GHz Reloj base E-Core 2.60GHz 2.60GHz Reloj E-Core Boost 4.00GHz 3.90GHz Cache 44MB 44MB TDP 125W 125W Socket de placa base LGA 1700 LGA 1700

Intel Core i5-14600K: Veredicto

El mejor rendimiento por precio de cualquier chip probado...

...pero cualquier bajada de precio del Core i5-13600K pondrá al 14600K en segundo lugar

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram) (Crédito de la imagen: Future / Infogram)

En última instancia, el mercado al que se dirige este chip es muy reducido y, al igual que el resto de la gama Raptor Lake Refresh, se trata del último hurra para el zócalo LGA 1700 de Intel.

Esto significa que si compras una placa base y un disipador de CPU solo para la 14ª generación, lo harás una sola vez, ya que no habrá otra generación en esta plataforma. No tiene sentido hacer eso, así que, si estás actualizando algo anterior a la 12ª generación, tiene mucho más sentido esperar a que llegue Meteor Lake dentro de unos meses y, posiblemente, conseguir algo realmente innovador.

Si tienes un chip de la 12ª generación y no puedes esperar a Meteor Lake el año que viene, lo más inteligente es comprar el i7-14700K, que al menos te ofrece un rendimiento similar al i9-13900K por solo 90 dólares más que el i5-14600K.

En última instancia, este chip es mejor reservarlo para sistemas prefabricados, como los mejores ordenadores todo en uno de tiendas como Best Buy, en los que utilizarás el ordenador durante un tiempo razonable y luego, cuando se vuelva obsoleto, irás a comprar otro ordenador en lugar de intentar actualizar el que tienes.

En ese caso, comprar un PC prefabricado con un Intel Core i5-14600K tiene sentido, y para ese propósito, este será un gran procesador. Pero si lo que quieres es cambiar otro chip Intel LGA 1700 por este, hay opciones mucho mejores.

Swipe to scroll horizontally Tarjeta de calificación - Intel Core i5-14600K Header Cell - Column 0 Notes Rating Calificación El hecho de que el Core i5-14600K vaya a estar disponible más barato que el 14600K supone un serio recorte en un título que, de otro modo, sería el mejor en relación calidad-precio. 3.5 / 5 Especificaciones y características Sólo un ligero aumento de la velocidad de reloj y una posible capacidad Wi-Fi 7. Eso es todo. 2.5 / 5 Rendimiento Aunque el rendimiento es el mejor entre los chips convencionales, apenas es más rápido que el i5-13600K al que sustituye. 3.5 / 5 Total Si puedes conseguir este chip más barato que su predecesor o vas a comprar un PC prefabricado con este chip, puede ser una buena opción. Tal vez. 3.17 / 5

¿Deberías comprar el Intel Core i5-14600K?

Compra el Intel Core i5-14600K si...



Buscas una actualización barata del i5-12600K. Si te conformas con el rendimiento de un i5, este es el chip de uso general con mejor rendimiento del arsenal de Intel.

Vas a comprar un PC prefabricado Si quieres comprar un PC para uso informático general y juegos ligeros o moderados, el Intel i5-14600K es un gran chip para ese fin.



No compres si...

Tienes un poco más de dinero para gastar Con el Intel Core i7-14700K a solo 90 dólares más y ofreciendo niveles de rendimiento i9-13900K, este es realmente el chip que deberías tener en cuenta si vas a actualizar a Raptor Lake Refresh.



También pueden considerar...

Swipe to scroll horizontally Especificaciones - Intel Core i7-14700K vs competencia Header Cell - Column 0 Intel Core i5-14600K Intel Core i5-13600K AMD Ryzen 5 7600X Precio $319 (about £255/AU$465) $329 (about £280/AU$475) $249 ( Rendimiento de núcleos 6 6 6 Eficiencia de núcleos 8 8 0 Hilos 20 20 12 Reloj base del núcleo P 3.50GHz 3.50GHz 4.70GHz Reloj Boost del núcleo P 5.30GHz 5.10GHz 5.30GHz Reloj base E-Core 2.60GHz 2.60GHz N/A Reloj E-Core Boost 4.00GHz 3.90GHz N/A Cache 44MB 44MB 38MB TDP 125W 125W 105W Socket de la placa base LGA 1700 LGA 1700 AM5

Si mi análisis del Intel Core i5-14600K te hace pensar en otras opciones, aquí tienes un procesador que podrías tener en cuenta...

Intel Core i5-13600K

El mejor procesador de consumo diario de la última generación, el 13600K, está destinado a bajar de precio con el lanzamiento del 14600K, lo que lo convierte en un valor aún mejor. Read the full Intel Core i5-13600K review

¿Cómo probamos el Intel Core i5-14600K?

(Image credit: Future)

He pasado casi dos semanas probando el Intel Core i5-14600K.

Realicé pruebas comparativas entre este chip y los procesadores de gama media rivales.

He jugado mucho con este chip

Test System Specs Estas son las especificaciones del sistema de prueba utilizado para este análisis: Placa base Intel: MSI MPG Z790E Tomahawk Wifi Placa base AMD: Gigabyte Aorus X670E Extreme Enfriador CPU: MSI MAG Coreliquid E360 AIO Memoria: 32 GB SK Hynix DDR5-4800 SSD: Samsung 990 Pro FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Thermaltake PF3 1050W ATX 3.0 Caja: Praxis Wetbench

He pasado unas dos semanas probando el Intel Core i5-14600K y sus competidores, principalmente en tareas de productividad, juegos y creación de contenidos.

Utilicé una batería estándar de pruebas sintéticas para comprobar el rendimiento del chip en tareas mononúcleo, multinúcleo, creativas y de productividad, así como pruebas de juego integradas para medir su rendimiento en juegos.

A continuación, realicé las mismas pruebas con los chips rivales de AMD, así como con los demás chips de 14ª generación de la gama de lanzamiento Raptor Lake Refresh y los procesadores Raptor Lake de 13ª generación. En el caso de los chips Intel, utilicé la misma placa base, RAM, SSD y tarjeta gráfica para asegurarme de aislar solo el rendimiento de la CPU en cada chip. En el caso de los chips AMD, utilicé una placa base AM5 comparable para mitigar al máximo las diferencias en la configuración y los circuitos de la placa base.

Llevo años probando y analizando hardware informático y, gracias a mi amplia formación en informática, conozco los procesadores por dentro y por fuera, y utilizo esos conocimientos para asegurarme de que todos los chips se prueban a fondo.

Nos enorgullecemos de nuestra independencia y de nuestro riguroso proceso de pruebas, que nos permite prestar una atención prolongada a los productos que analizamos y asegurarnos de que nuestros análisis se actualizan y se mantienen: independientemente de cuándo salió a la venta un dispositivo, si todavía se puede comprar, está en nuestro radar.

Revisado por primera vez en octubre de 2023