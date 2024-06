Computex 2024. Checa estos nuevos cases de la marca Lian Li

Lian-Li anunció sus nuevas cases (o gabinetes) para PC para juegos en Computex 2024, incluidas nuevas torres medias y modelos compactos. Actualmente hay un total de tres nuevos gabinetes disponibles en su fase de prototipo, y se llaman Lancool 207, Lancool 217 y O11 Vision Compact.

Comenzando con los de tamaño medio, el Lancool 207 es un gabinete M-ATX con una bandeja de placa base más baja que está empotrada en una solución de administración de cables dedicada. Esta construcción presenta un montaje de PSU en la parte frontal con los puertos mirando hacia la izquierda del panel lateral. Es compatible con AIO (All In One) de 360 mm y GPU de hasta 410 mm de longitud. También hay espejos ARGB e infinitos instalados en el frente.

El Lancool 217 hace las cosas de manera considerablemente diferente. Esta semitorre presenta un marco de madera genuina que acentúa el diseño de malla y metal negro. Hay un filtro de malla dedicado para mantener el equipo libre de polvo y escombros, así como tres ventiladores de 170 mm incluidos en la parte frontal para mejorar el flujo de aire. Curiosamente, estos ventiladores tienen un modo de limpieza que invierte su dirección para ayudar a mantener el sistema fresco.

Por el contrario, el O11 Vision Compact es una carcasa de computadora más elegante, mucho más corta y ancha que los otros dos modelos. Hay tres paneles de vidrio respaldados por un filtro de malla, lo que significa que puede obtener una vista completa de 360 grados de sus componentes en acción. Hay soporte para AIO de 360 mm, con montaje lateral ya que los tubos se pueden ocultar, liberando más espacio para el espacio libre de la GPU.

Esta nueva carcasa compacta también es más ancha que la O11 Dynamic original, lo que significa que deberías poder albergar tarjetas gráficas más grandes, como modelos de triple ventilador y placas de 3 ranuras, aunque las dimensiones completas aún no se han revelado. Potencialmente, esto significa que podrías colocar una RTX 4080 o más grande en un marco más elegante.

Además, Lian-Li presentó el control inalámbrico Strimer Plus V3 para accesorios de PC. Más adelante este año, cuando se lance el producto, admitirá muchos cables AIO, Uni Fans y Strimer diferentes. La firma también reveló un nuevo Uni Fan SL V3.

Lian-Li anunció además una asociación con SignalRGB con el objetivo de ofrecer una nueva forma de controlar la iluminación en su PC. Todo está todavía en las primeras etapas, pero esperamos saber más pronto.

Más variedad para los armadores de PC

Lian-Li ha estado avanzando en el espacio de las mejores carcasas para PC durante algún tiempo, y las innovaciones con torres medias y carcasas compactas aquí son alentadoras. Podría decirse que lo más emocionante son las nuevas implementaciones con iluminación RGB y controladores inalámbricos, que podrían brindarle más control sobre el aspecto y el funcionamiento de su equipo.

Hemos visto una tendencia hacia los gabinetes de PC que incluyen paneles de madera en los últimos años y el Lancool 217 parece bastante llamativo. Otros fabricantes, como Fractal Design y Corsair, han presentado paneles frontales de madera, pero un marco de madera completo es más bien una evolución.