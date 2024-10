Google anuncia la llegada de nuevas mejoras de la IA a la Búsqueda

Google acaba de anunciar grandes actualizaciones de IA para Search y Lens, catapultando a todo el mundo hacia un futuro artificialmente inteligente, te guste o no.

A partir de ahora, la búsqueda de Google estará organizada por la IA, lo que le ayudará a obtener los resultados que desea con mayor rapidez. La compañía anunció que el lanzamiento comenzará en EE.UU. con recetas e inspiración de comidas en dispositivos móviles.

Google también ha anunciado un nuevo diseño para los resúmenes de IA que incorpora enlaces al resumen y facilita a los usuarios el acceso a los sitios web que buscan. No sólo tendrás ahora enlaces en los resúmenes de IA, sino que Google está incorporando anuncios en los resultados de búsqueda de IA y en Lens. Esto significa que obtendrás recomendaciones de productos relacionados con tus indicaciones, no solo resúmenes y enlaces a páginas web útiles.

(Image credit: Google)

Las principales actualizaciones de IA de Lens incluyen una nueva búsqueda por voz y una búsqueda de video, dándote aún más formas de usar los ojos de Google para hacer tus búsquedas en línea. Google dice que podrás subir videos directamente a Lens y preguntar a la IA sobre objetos en movimiento.

El ejemplo de Google es un viaje al acuario en el que subes un video de los peces de una pecera y preguntas: «¿Por qué nadan juntos?». A continuación, Lens puede producir un resumen de IA con toda la información que necesitas.

La búsqueda por voz actuará de forma similar, permitiéndote conversar con Lens de forma parecida al modo de voz avanzado de ChatGPT y Gemini Live. Sin embargo, las nuevas formas de interactuar con Lens no son las únicas actualizaciones de IA que llegarán a la plataforma.

Google añade una importante actualización de compras que te permitirá hacer fotos de productos en la naturaleza y obtener rápidamente una nueva página de resultados con información clave sobre el producto y en qué tiendas puedes comprarlo. Todas estas actualizaciones de Google Lens ya están disponibles en todo el mundo en la aplicación de Google para Android e iOS.

(Image credit: Google)

Círculo de búsqueda para todos

(Image credit: Google)

Por último, pero no por ello menos importante, los fans de Android tienen una nueva forma de interactuar con Google Search con la llegada de Circle to Search a «más de 150 millones de dispositivos Android». No sólo será accesible a más usuarios, sino que Google ha anunciado que Circle to Search puede ahora identificar canciones en películas y otros audios escuchados mientras se navega por la web. Si oyes una canción que te gusta en un vídeo de YouTube, sólo tienes que rodear el vídeo y buscar el título de la canción.

Las principales actualizaciones de la IA de Google

Los anuncios realizados hoy por Google marcan el comienzo de una nueva era para Google Search y Lens, que hace hincapié en que los usuarios solo tendrán que acostumbrarse a la revolución de la IA. Con una mejor optimización de la IA en los resultados de búsqueda y nuevas formas de buscar mediante vídeo o voz, está claro que Google ve la IA como un pilar en el futuro del motor de búsqueda de la compañía.

La IA se ha ido implantando poco a poco en nuestros resultados de búsqueda habituales y con las constantes optimizaciones, como la adición de enlaces en las actualizaciones de hoy, es sólo cuestión de tiempo que no tengas más remedio que utilizar un motor de búsqueda artificialmente inteligente.