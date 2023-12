La temporada 5 de Stranger Things se estrenará en Netflix en 2025

Después de un largo retraso, la temporada 5 de Stranger Things finalmente comenzará a rodarse en enero de 2024, según Variety.

El viernes pasado (8 de diciembre), el medio de comunicación sugirió que la última entrega de la exitosa serie de Netflix entraría en plena producción después de la temporada de vacaciones en Estados Unidos. Las fuentes de Variety señalan, sin embargo, que aún no se ha fijado una fecha oficial de inicio, por lo que no está claro cuándo empezarán a rodar las cámaras.

Aun así, la noticia de que la fotografía principal de la temporada 5 de Stranger Things se pondrá en marcha en breve será música para los devotos fans de la serie. Han pasado casi 18 meses desde el estreno en Netflix de la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things (el 1 de julio de 2022, para ser exactos) y los espectadores más veteranos están desesperados por ver cómo terminará una de las mejores series de Netflix con su quinta y última temporada.

Probablemente no nos reuniremos con Once y compañía en 2024. (Image credit: Courtesy of Netflix © 2022 )

Por desgracia, el público ha tenido que esperar mucho más de lo previsto para ver la última entrega de la serie principal de Stranger Things.

Las huelgas de guionistas y actores de 2023 retrasaron la producción durante gran parte del año, y el trabajo de guion no se reanudó hasta finales de septiembre, después de que los guionistas del Writers Guild of America acordaran los términos de un nuevo acuerdo tras largas negociaciones con la Alliance of Motion Pictures and Television Producers. La huelga del Sindicato de Actores llegó a su fin a mediados de noviembre, lo que permitió que continuara el rodaje de películas y series de televisión en desarrollo, así como que otras (como Stranger Things 5) pusieran en marcha planes para entrar finalmente en plena producción.

Incluso con su fecha de inicio de rodaje en enero de 2024, la última temporada de Stranger Things no estará lista para su estreno el año que viene. Pasarán muchos meses antes de que finalice el rodaje de la temporada 5, y eso antes de que se ponga en marcha su considerable fase de posproducción: el proceso de edición, la adición de efectos visuales, la mezcla de sonido y mucho más. En resumen: no esperes el regreso de Hawkins a uno de los mejores servicios de streaming del mundo antes de principios de 2025 como muy pronto.

¿Qué secretos aguardan al público en la temporada 5 de Stranger Things? (Image credit: Courtesy of Netflix © 2022 )

Por decepcionante que parezca, no estamos completamente a oscuras sobre otros elementos relativos a la temporada 5 de Stranger Things.

En el Netflix Tudum 2023 de junio, Netflix confirmó que había añadido una importante estrella de Terminator al reparto estelar de Stranger Things 5. Ese anuncio siguió a dos grandes revelaciones en noviembre de 2022. Ese anuncio siguió a dos grandes revelaciones en noviembre de 2022, con Stranger Things 5 bromeando con ser la temporada más mortífera hasta la fecha y la confirmación del título del episodio 1 de la temporada 5, lo que provocó cuatro grandes teorías entre nuestros redactores.

El lanzamiento del primer spin-off de la franquicia (una obra de teatro titulada Stranger Things: The First Shadow) también significa que Stranger Things podría estar a punto de llegar al gran problema de Marvel y Star Wars. En nuestra opinión, esto convierte a The First Shadow en una producción imprescindible antes de la temporada 5 de Stranger Things, aunque esperamos que la gran revelación de la obra se aborde en la temporada final de la exitosa serie de Netflix para todo aquel que no pueda ver The First Shadow antes de que termine.