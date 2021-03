El Moto G100 es un teléfono curioso porque no puedes comprarlo solo; tienes que comprarlo a un precio (relativamente) alto junto con una base, para que puedas usarlo en tu PC o televisor. Por supuesto, es muy divertido jugar con el modo Ready For, y además el teléfono es grande y potente, pero es difícil de recomendar para quienes buscan un buen smartphone de bajo coste.

Si estás acostumbrado a que los smartphones Moto G de Motorola sean teléfonos baratos con especificaciones decentes, te vas a sorprender cuando sepas más sobre el Moto G100; pero por su precio de gama media también te llevas un soporte y un cable para usar su sistema Ready For.

¿Y qué es el Ready For? Es una forma de usar tu móvil en un monitor de PC o TV, por lo que puedes usar una pantalla más grande para trabajar, como plataforma de juegos o una forma de emitir multimedia. Es un concepto genial, en la línea de las alternativas de Samsung y Huawei, pero es una pena que estés obligado a pasar por ahí: no puedes comprar el Moto G100 sin el soporte.

Ignora la base y el cable por un momento, y el Moto G100 es el móvil de la serie G más potente de Motorola. Tiene el chip premium Snapdragon 870, seis cámaras en total y una pantalla gigante, y es ideal para ver vídeos, jugar y más.

El Moto G100 tiene un parecido más que razonable con el Motorola One 5G / Moto G 5G Plus, y tiene sentido que el segundo teléfono 5G económico de la marca tenga mucho en común con el primero. Algunos de los puntos débiles de ese móvil siguen aquí, como un sensor de huellas dactilares que no es cómodo de usar y el molesto botón del Asistente de Google.

Parece un teléfono de gama media bastante bueno, pero es absolutamente imposible recomendarlo si no estás interesado en Ready For, ya que pagarás mucho más por tecnología que no necesitas. Bueno, a menos que Motorola cambie de opinión y nos permita comprar el teléfono por sí solo.

(Image credit: Future)

Fecha de lanzamiento y precio del Moto G100

El Moto G100 ya está a la venta en España desde el 26 de marzo. Su precio es de 499€. Como ya hemos comentado, por ese precio tienes el teléfono y la base Ready For y un cable conector, pero no puedes comprar el móvil por separado. Dado que el Moto G30 está a partir de 219€, los casi 500 del G100 son un precio algo elevado para un teléfono económico.

Diseño y pantalla

El Moto G100 es un teléfono bastante grande, tanto que tenemos problemas para sostenerlo cómodamente en una mano. También es grueso y pesado, aunque todavía no tenemos las dimensiones ni el peso exactos.

El diseño del teléfono está algo saturado, por decirlo suavemente. Tiene cuatro cámaras en la parte posterior, las dos en la parte delantera, un puerto USB-C, una entrada de auriculares de 3.5mm, un escáner de huellas digitales en el borde derecho integrado en el botón de encendido, un control de volumen justo encima de este, un botón de Asistente de Google en el borde izquierdo, y una ranura SIM justo debajo que sobresale un poco, por lo que parece un botón en sí. Ah, y hay un logotipo de Moto en la parte posterior, que se parece un poco a un escáner de huellas dactilares, pero no lo es.

(Image credit: Future)

Tenemos manos de tamaño bastante normal, pero no podemos llegar fácilmente al escáner de huellas dactilares y nuestro pulgar apenas llega a la mitad de la pantalla; este es un teléfono para usar con las dos manos. El escáner de huellas dactilares también es un poco tosco y, a veces, no detecta nuestro dedo en el primer intento.

Si tenemos algo positivo que decir sobre el teléfono, es que la parte posterior tiene muy buena pinta, y nuestro terminal para análisis tiene un tema de color de aurora lila y azul. Seguramente no se verá muy bien en nuestras fotos, pero créenos, es bonito.

La pantalla es un panel FHD+ de 6.7 pulgadas (tiene una frecuencia de actualización de 90Hz, una relación de aspecto de 21:9 y es compatible con HDR10), esas especificaciones se ajustan aproximadamente a un teléfono de su gama, aunque algunos teléfonos admiten frecuencias de actualización más altas. Sin embargo, no hay demasiados teléfonos con esta relación de aspecto larga y delgada, por lo que si te gustan los teléfonos más estrechos, es uno de los pocos dispositivos que hay para ti.

Pantallas como esta pueden ser excelentes para aplicaciones de pantalla dividida, así como para ver ciertas películas en esa relación de aspecto, ya que reduce el formato de pantalla ancha, pero también hace que el móvil sea un poco difícil de manejar.

Cámaras y batería

(Image credit: Future)

En lo referente a cámaras, el Moto G100 no lleva en su nombre el número de las que tiene, pero casi. Tiene seis, lo que es mucho para un smartphone.

En la parte trasera tenemos una cámara principal de 64MP, una ultra gran angular de 16 MP (también utilizada para el modo macro), un sensor de profundidad de 2MP y un escáner de tiempo de vuelo (ToF), y una cámara de 16MP en la parte frontal con un compañero ultra gran angular de 8MP para selfies de grupo.

No hemos sometido al Moto G100 a nuestras pruebas habituales de cámara (o pruebas de batería, para el caso), pero pasamos un buen rato probando el teléfono y, dado que los teléfonos de Motorola suelen ser bastante heterogéneos en cuanto a fotografía, quedamos impresionados con las mejoras que incorpora.

Las fotos salían bastante vibrantes y brillantes, con muchos detalles, algo que también era el caso de las imágenes de ultra angular, aunque la aplicación de la cámara se bloqueó algunas veces cuando intentamos usar esa lente. Nuestra mayor preocupación, o el 'seguro que probaremos esto más a fondo en nuestro análisis', es la cámara selfie, ya que nuestra cara parecía verse bastante manchada en las imágenes (más que en la vida real, obviamente) y tenemos que averiguar por qué.

Graba vídeo a 4K a hasta 60 fps o 6K a hasta 30 fps, siendo esta última una especificación que no hemos visto en muchos teléfonos (ya que los dispositivos de gama alta van desde 4K hasta 8K). En la cámara frontal, el vídeo llega a 1080p, y el retraso al intentar grabar con esta cámara era preocupante.

(Image credit: Future)

Mientras que la grabación de vídeo y la fotografía parecen una actualización sobre los teléfonos Motorola anteriores, como hemos mencionado anteriormente, encontramos algunos problemas con la aplicación de la cámara. Estos incluyen algunos bloqueos y 'tirones' importantes, pero es de esperar que un parche solucione estos problemas.

La capacidad de la batería es de 5000mAh, con carga por cable de 20W. Aún no hemos podido probar el aguante del teléfono, pero 5,000mAh es un tamaño bastante bueno. Sin embargo, la velocidad de carga sugiere que tardará un poco en llenarse.

Especificaciones y rendimiento

Los teléfonos de la serie G de Motorola generalmente usan chips de gama baja o media, pero ya no es el caso puesto que el G100 usa el Snapdragon 870 de gama alta de Qualcomm (que, debemos señalar, no es el chip tope de gama, pero se acerca).

Sometimos el teléfono a la prueba de Geekbench 5: su puntuación de múltiples núcleos de 2892 lo sitúa en el ranking entre el Samsung Galaxy Note 20 (2701) y el Samsung Galaxy S20 Plus (3034), lo que está bastante bien para un teléfono de coste relativamente bajo.

El móvil era bastante bueno para jugar, y el procesador se aseguraba de que no hubiera muchos retrasos o tirones, aunque la longitud del teléfono hizo que llegar a los botones centrales fuera un poco difícil.

Además de para jugar, es probable que uses el Moto G100 por su sistema 'Ready For', con el que puedes conectarlo al monitor de tu ordenador o TV para conseguir algunas funciones adicionales, como la capacidad de hacer streaming en una pantalla más grande , o utilizar esa pantalla grande para trabajar.

(Image credit: Future)

Al igual que con todos los teléfonos Motorola, el Moto G100 funciona con Android estándar, con algunos toques de Moto como la capacidad de añadir estilos visuales y "Moto Actions", como sacudirlo un par de veces para encender la linterna.

Si deseas una experiencia de Android "pura", técnicamente los teléfonos Moto están a un paso de eso en comparación con, por ejemplo, los teléfonos Pixel o Nokia, pero diríamos que los extras de Motorola son excelentes.

El teléfono viene con Android 11 instalado, pero es probable que recibas al menos dos años de actualizaciones.

Primeras conclusiones

Nos ha gustado el potente chip del Moto G100, las mejoras de la cámara y el diseño trasero, aunque hemos tenido algunos problemas con algunos otros elementos de diseño, como su tamaño, peso y el irritante escáner de huellas dactilares. Pero es posible que se puedas ignorar tanto los aspectos positivos como los negativos, dependiendo de lo que opines de Ready For.

La decisión de Motorola de vender únicamente el pack de Moto G100 con el Ready For es desconcertante: el teléfono es bastante bueno y podría arrasar si se combinara con un precio asequible. Pero si no estás interesado en este sistema multitarea, es sencillamente imposible recomendarte el dispositivo en función de nuestras primeras impresiones.

Si crees que Ready For es para ti, ten en cuenta que también está disponible en el Motorola Edge Plus y llegará a los futuros teléfonos Moto. Entonces, si quieres usar Ready For y crees que el Moto G100 tiene una buena relación calidad-precio, te vale la pena. Pero si esa función no es exactamente lo que andabas buscando, hay otros teléfonos que te harán un mejor papel.