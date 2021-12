Dreame T30: análisis

La Dreame T30 está hecha para los que quieren complementar un robot aspirador con una herramienta manual, para que no se te escape nada. Carece de funciones, como el láser, que solo encontramos en aspiradoras mucho más caras, pero lo cierto es que su trabajo es impecable.

La Dreame T30 está hecha para los que quieren complementar un robot aspirador con una herramienta manual, para que no se te escape nada. Carece de funciones, como el láser, que solo encontramos en aspiradoras mucho más caras, pero lo cierto es que su trabajo es impecable.

Los robots aspiradores son muy fiables. En los últimos años, muchos de nosotros hemos abandonado las enormes y pesadas aspiradoras en favor de estos compañeros automáticos e independientes que aspiran el suelo (e incluso lo friegan).

Pero, afortunadamente para los que no queremos convertirnos en esos humanos vagos y rechonchos que aparecen en Wall-e, cada vez son más las marcas que optan por ampliar su oferta en domótica con aspiradoras de mano: manuales, esbeltas, repletas de accesorios y sin cables ni enormes bases de carga.

Así podríamos definir la Dreame T30, una aspiradora que entraría en la gama alta de su clase con un precio que no supera los 400€. Tiene 4 modos de limpieza (con el automático incluido), una succión bastante sorprendente y un accesorio para colgarla en la pared, donde a su vez se pueden guardar el resto de objetos intercambiables.

Buena autonomía (si no pones el turbo) y un diseño muy elegante y moderno en un paquete completo. Si necesitas una aspiradora que te aporte algo más, estás pidiendo demasiado.

Precio y disponibilidad

La Dreame T30 está disponible en los principales vendedores por un precio de 390€ aproximadamente.

Decimos 'aproximadamente' porque también la puedes encontrar en Aliexpress, y en función del vendedor y el modelo (si es el europeo o no) podrás encontrarla a un precio más bajo, aunque nosotros desaconsejamos comprar el modelo chino, ya que perdemos totalmente la garantía.

Si quieres algo de contexto porque te sorprende que un aspirador valga casi 400€, ten en cuenta que la Dyson V7, por ejemplo, vale 100€ más, dura menos y está hecha de metal, no de fibra de carbono.

Diseño y funciones

La Dreame T30 tiene un diseño futurista muy cuidado y limpio, en una única opción de color gris con el palo en fibra de carbono.

La forma no tiene nada de especial, es la misma que en otros aspiradores de este tipo, pero sus materiales, acabados y ese color gris lo convierten en un producto de aspecto futurista con una ergonomía fantástica.

Dreame ha metido en la T30 un motor ciclónico con 550W y una potencia de succión de 27.000Pa, una batería extraíble de 2.900mAh (de la que hablaremos más adelante) y un montón de accesorios.

Además, tiene un filtro HEPA extraíble de 5 capas que captura hasta el 99,6% de las partículas y otro filtro secundario extraíble, lavable y de más fácil acceso. El depósito no es excesivamente grande, 600ml, pero creemos que será más que suficiente para limpiar una casa de tamaño medio. Para vaciarlo, simplemente tienes que darle a un botón que hará que la tapa salte (literalmente, así que hazlo cerca del cubo de basura, o tendrás que volver a pasar el aspirador).

Todo está fabricado pensando en la comodidad del usuario: desde el agarre, la colocación de los accesorios por click, la propia base para colgarlo... Dreame ha conseguido con el T30 un diseño impecable, la única pega que le pondríamos es su peso, de 1,76kg.

En cuanto a las funciones, no podemos decir que sea muy compleja. Tiene cuatro modos: automático, eco, medio y turbo. El automático detectará la cantidad de polvo y ajustará la potencia según lo necesite.

También cuenta con un botón de 'modo de limpieza continua', que te permite dejar de pulsar el gatillo y que la aspiradora siga haciendo su trabajo. De nuevo, ya no es tanto el hecho de pulsarlo, sino el tenerla durante mucho tiempo en la mano.

La mayoría del tiempo, y a nivel personal, nosotros usamos el modo turbo. Así, nos aseguramos que lo recoge todo y no necesitamos usarla demasiado.

Lo que más destacaríamos son los accesorios: la Dreame T30 viene con un cepillo principal, uno más pequeño, otro para polvo blando (para usarlo en el coche), un cuarto cepillo con boquilla extensible, una boquilla para grietas con LED incorporado, un adaptador para que el palo principal tenga más ángulo (para pasarlo por debajo del sofá, por ejemplo) una pequeña extensión y la base para anclarlo a la pared.

Un amplísimo abanico de posibilidades que lo convierten en uno de los mejores aspiradores de estilo escoba en su rango de precio. Todos ellos funcionan con el mismo mecanismo y son muy fáciles de acoplar e intercambiar.

Rendimiento durante la limpieza

La Dreame T30 puede con todo lo que le eches: desde lo básico del salón hasta el último rincón del coche, pasando por las esquinas del techo del pasillo.

Si quieres una pasada normalita por la casa, que la tienes cuidada y complementas con un robot aspirador, el modo eco aguanta hasta la friolera de una hora y media, más que suficiente para pasarla incluso dos veces, dependiendo del tamaño de tu casa.

Si vives con tus hijos, con tu mascota, o con ambos, recomendamos encarecidamente el modo turbo. No es que el medio o el automático vayan a hacer un mal trabajo (desde luego el eco no te hará el apaño), pero así te aseguras de que no queda ni rastro.

Eso sí, debes ser rápido si usas el turbo, porque el modo más potente dura casi 8 minutos y el medio algo más de media hora. El automático dependerá de la cantidad de polvo que tengas por casa, o dondequiera que vayas a usar el Dreame T30.

Cuando hayas terminado, puedes darle al botón para abrir el depósito y vaciarlo, y también puedes retirar fácilmente uno de los primeros filtros por los que pasa el polvo para darle una pasada si lo necesitas. No te preocupes, la propia aspiradora te avisará cuando verdaderamente lo necesite.

La Dreame T30 carece de otras funciones como el láser que encontramos en la Dyson V15, pero lo cierto es que esa aspiradora está por encima de los 690€, un precio muy superior al de Dreame. Al fin y al cabo, la marca pertenece a Xiaomi, y en lo que respecta al rendimiento no se puede encontrar nada mejor pagando 400€.

Gracias a la variedad de accesorios y a su modo de limpieza continua, no creemos que te haga falta nada más para mantener limpia tu casa, e incluso tu coche, trastero o cualquier otro tipo de superficie.

¿Hace mucho ruido?

Como mencionábamos antes, hemos dejado paso a estas nuevas aspiradoras, mucho más modernas, ligeras y bonitas que las que teníamos anteriormente, pero... ¿hacen el mismo ruido?, ¿son igual de incómodas para los vecinos?

Todavía hay quienes juzgan la potencia de una aspiradora en función del ruido que hagan. No conocemos a nadie que haya probado una de estas características y continúe pensando que una 'de toda la vida' es mejor o tiene mayor poder de succión.

¿Las hay? Sí. Pero son mucho más caras y pesadas que una similar a la Dreame T30.

El ruido que emite varía, evidentemente, del modo que tengamos puesto, pero al ser un producto mucho más pequeño que una aspiradora normal y corriente, el ruido, aún en turbo, es mucho menor. Podemos mantener incluso una conversación mientras pasamos la aspiradora.

¿Voy a usar todos los accesorios?

Para ser honestos, no creemos que vayas a hacer uso de todos los accesorios con los que viene la Dreame T30, pero sí que usarás unos cuantos.

Nosotros hemos usado el cepillo principal, la extensión para poder angularlo (imagen a continuación), la boquilla para grietas con LED (aunque no tenemos grietas) y el cepillo corto. No son pocos, pero aún podríamos haber usado más.

Como hemos dicho varias veces durante el análisis, la marca china no solo ha incluido lo básico, sino mucho más.

Conclusión

La Dreame T30 es la mejor aspiradora de mano que hemos probado hasta ahora. Si bien es cierto que las hay mejores (y también más caras), la T30 cumple con muy buena nota las tareas que se le pueden exigir a un producto de sus características.

Si a esto le sumas la cantidad de accesorios de limpieza para todo de tipo de superficies, la duración de la batería si excluimos el turbo, el diseño en fibra de carbono y tonos grises, la potencia de succión del motor y un filtro que elimina el 99,6% de las partículas... lo que te queda es una aspiradora imbatible, sobre todo, en precio.

Aunque pueda haber otras más baratas que cumplan su función (al final se trata simplemente de aspirar), la Dreame T30 te ofrece mucha más capacidad que, en un momento u otro, vas a echar en falta.