Asus ROG Phone 5: análisis

Nuestro veredicto

El Asus ROG 5 es el mejor móvil gaming que puedes comprar, con un gran diseño y ventajas de software que aumentan la experiencia de juego. Las mejoras sobre su predecesor lo convierten en una opción superior que hace que el teléfono sea atractivo también para los usuarios que no son gamers, desde su estupenda pantalla hasta los excelentes altavoces y las mejoras internas que no se ven, pero permiten que su carga rápida de 65W ponga el móvil de cero a casi cien en menos de una hora, entre otras cosas. Sigue siendo un teléfono caro con una cámara floja en comparación con los buques insignia rivales, pero el ROG 5 es una alternativa recomendable a los mejores teléfonos Android si no te importan los pocos defectos que tiene.