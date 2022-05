Realme GT 2: análisis

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

El GT 2 de Realme ofrece lo mejor para los compradores de gama media, con un procesador potente, una gran cámara principal y un diseño sorprendentemente maduro. Es una pena que las cámaras secundarias no sean tan impresionantes.

Análisis en dos minutos

El Realme GT 2 es uno de los mejores teléfonos Android hasta ahora para las personas que quieren la sensación de un teléfono de gama alta por aproximadamente la mitad del precio.

Tres características contribuyen principalmente a nuestra valoración, y cada una de estas piezas clave es realmente impresionante. En primer lugar, el Realme GT 2 tiene una brillante pantalla OLED de 120Hz.

También es impresionante la cámara principal de 50MP. Esta cámara principal utiliza el gran sensor Sony IMX766, también visto en el OnePlus 9 Pro y el Oppo Find X5 Pro, y ofrece una excelente calidad de imagen, tanto de día como de noche. Y aunque la retención con luz alta no llega a la de los mejores teléfonos (opens in new tab), su rendimiento sigue siendo estupendo, teniendo en cuenta el precio de gama media del GT 2.

El Realme GT 2 también tiene un procesador de gama alta. Es cierto que es el buque insignia de Qualcomm del 2021, pero sigue rindiendo muy bien en el 2022, y sin duda seguirá haciéndolo en los próximos años.

Este teléfono es emblemático del atractivo de los teléfonos Realme. Suelen ofrecer un hardware mejor que el de la competencia, lo que suele compensar la falta de delicadeza del software de apoyo.

La duración de la batería es la principal razón posible para hacernos reflexionar. Aunque la capacidad de la batería de 5.000 mAh del Realme GT 2 es precisamente lo que esperaríamos en un teléfono como este, su resistencia en el modo de pantalla de 120 Hz es inferior a la de algunos de los teléfonos de bajo consumo que hemos probado recientemente, como el Xiaomi Redmi Note 11.

El Realme GT 2 es un teléfono que probablemente necesitarás cargar todos los días. Incluso puede que, como nos ha pasado a nosotros en alguna ocasión, tengas que darle una recarga antes de una salida nocturna. Sin embargo, estamos hablando de un aguante similar al de algunos de los teléfonos del año pasado con este chipset, como el OnePlus 9.

(Image credit: TechRadar)

Realme GT 2: precio y disponibilidad

A partir de 549,99€

Ya a la venta en España

No disponible en EE. UU.

El Realme GT 2 se lanzó en China en enero del 2022, pero no llegó a los mercados occidentales hasta marzo. Forma parte de un dúo, compuesto por el Realme GT 2 y el Realme GT 2 Pro.

El GT 2 tiene un precio inicial de 549,99€, lo que son 200€ menos que el Realme GT 2 Pro. Tiene una pantalla de menor resolución, un procesador de la generación anterior y una cámara ultra angular también algo anticuada.

El Realme GT 2 cuenta con un almacenamiento de 128GB, y 8GB de RAM. Hay una versión superior con 256GB de almacenamiento y 12GB de RAM por 599,99€.

El Realme GT 2 ya está a la venta en España, y el resto de Europa, pero no se venderá en Estados Unidos.

(Image credit: TechRadar)

Diseño

Placa trasera de biopolímero "similar al papel".

El vidrio también es una opción en el Realme GT 2 de menor especificación

Escáner de huellas dactilares en pantalla

Muchos de los teléfonos Realme tienen diseños extravagantes destinados para captar la atención al instante. Los gigantescos eslóganes impresos en la parte trasera de algunos de sus móviles parecen anuncios portátiles de la empresa. En cambio, el Realme GT 2 es más discreto. Aunque sigue siendo, al estilo tradicional de Realme, cualquier cosa menos ordinario.

Un suave rectángulo en la parte superior del teléfono lleva la firma del diseñador del panel trasero, Naoto Fukasawa. Incluso si decides utilizar la funda extrañamente bonita y de tacto suave que se incluye, no te escaparás de la firma, que también aparece ahí, en impresión brillante.

Es otro elemento que llama la atención, pero estamos satisfechos con el buen gusto del Realme GT 2 en su conjunto.

Realme GT 2 con su funda (Image credit: TechRadar)

La parte trasera del Realme GT 2 es de plástico, al igual que sus laterales, pero no es un plástico normal. Realme lo describe como "derivado de recursos renovables como la pulpa de papel", y lo llama "biopolímero".

La empresa evita claramente el término plástico, pero la descripción de Realme sugiere que es un bioplástico con un componente de celulosa. Según la empresa, la utilización de este bioplástico reduce las emisiones de carbono en la fabricación de la placa trasera en un "35,5%". Cabe señalar que Realme no indica explícitamente qué referencia se utilizó para llegar a esa cifra.

La placa trasera tiene una textura en relieve que tiene un aspecto y un tacto agradables, y el tono verde de nuestro teléfono de prueba es precioso. En esta opción de color, el detalle de la firma del diseñador no parece tan fuera de lugar. Este es uno de los teléfonos de mejor aspecto que ha fabricado Realme.

(Image credit: TechRadar)

¿No es tu estilo? Hay un GT 2 negro acero que parece tener una parte trasera de cristal, y este es el único acabado disponible con la especificación inferior de 128GB de almacenamiento y 8GB de RAM. También está sin la placa de la firma, en caso de que eso sea un inconveniente.

Todas las versiones del Realme GT 2 tienen un escáner de huellas dactilares en la pantalla. Lo obvio sería que Realme utilizara uno más barato en el lateral, pero aquí se han estirado.

Este escáner es rápido, y funcionó cada vez durante las pruebas, pero hay un inconveniente aquí. El Realme GT 2 no "busca" tu dedo en el modo de espera, o cuando tocas la pantalla. Hay que pulsar el botón de encendido y luego la zona de desbloqueo dentro de la pantalla. Por muy fiable que sea este escáner de huellas dactilares, uno integrado en el botón de encendido lateral sería más rápido.

Si se entra en el menú de ajustes, se pueden activar los modos "levantar para activar" y "doble toque para activar", que mejoran las cosas, ya que eliminan la necesidad de pulsar el botón de encendido. En nuestra opinión, uno de ellos debería estar activado por defecto.

El teléfono tiene buenos altavoces estéreo, con uno en la parte inferior y otro por encima de la pantalla. La pantalla de 6,6 pulgadas tiene un buen tamaño para un Android de aficionado, como es este móvil.

No hay mucho de lo que quejarse en cuanto al hardware exterior del Realme GT 2, pero sí echamos de menos tener entrada para auriculares.

Pantalla

No tiene el panel de ultra alta resolución del GT 2 Pro

Buen color, pero puede alterar las fotos

Pantalla OLED vibrante

La pantalla del Realme GT 2 muestra la primera diferencia clave entre este teléfono y el Realme GT 2 Pro, más caro. Es una pantalla AMOLED de 120Hz con una resolución de 2400 x 1080 píxeles. La versión Pro tiene un panel de 1440p de mayor resolución.

Hay una diferencia visible, por supuesto, pero la pantalla del Realme GT 2 sigue siendo nítida. También es colorida, y puedes elegir exactamente el grado de coloración.

El modo "Vivo" por defecto se adhiere al estándar DCI P3 de amplia gama de colores. El modo "Natural" ofrece algo más cercano a sRGB, y el modo "Pro" permite cambiar entre DCI P3 y la gama nativa del panel OLED para conseguir una saturación de color aún más salvaje. También ofrece controles de temperatura de color.

Como siempre, elige el que mejor te parezca. Después de unos días con Vivo, cambiamos a Natural. El único problema es que la aplicación Fotos no anula esta calibración del color, por lo que si maximizas el color de la pantalla, todas tus fotos del Realme GT 2 aparecerán sobresaturadas hasta que las veas en una pantalla diferente.

(Image credit: TechRadar)

Se trata de una pantalla de 120Hz que puede reducirse a un modo de ahorro de energía de 60Hz, y hay un ajuste automático que cambia la frecuencia de actualización. Sin embargo, no parece ser especialmente dinámico, ya que no puede bajar la tasa de refresco por debajo de 60Hz, según las propias funciones de monitorización de Android.

El Realme GT 2 es compatible con el vídeo HDR, y se ve muy bien cuando lo reproduce. Incluso hay un botón en el menú de configuración de la pantalla que te permite maximizar el brillo con HDR para que el contenido y la pantalla se vean realmente bien.

La pantalla tiene un brillo máximo de 1300 nits, similar al de los teléfonos más caros del mundo. Realme no utiliza esta potencia bajo la luz directa del sol, ya que calentaría demasiado el teléfono y acabaría con la batería en muy poco tiempo. Sin embargo, estuvimos perfectamente contentos con la visibilidad en exteriores, y como los mejores OLED, un modo automático de "luz solar" ajusta el color y el contraste para maximizar la visibilidad con luz solar directa.

Especificaciones y rendimiento

Android 12 con RealmeUI

Buen rendimiento

Quedan algunos fallos por solucionar

El Realme GT 2 ejecuta Android 12 y tiene una capa de Realme UI 3.0. Al contrario de lo que cabría esperar de una marca china emergente como Realme, el software es en gran medida inofensivo.

Es limpio, no hay aplicaciones preinstaladas de Realme, solo un puñado de herramientas básicas como el visor de fotos y el reproductor multimedia. Viene con Amazon, LinkedIn y booking.com preinstaladas, sin duda para conseguir un pequeño patrocinio de estas empresas, pero puedes eliminarlas en unos 25 segundos. El rendimiento general es muy bueno y suave, ayudado por unas animaciones de navegación muy bien afinadas y con algo de inercia.

Sin embargo, sigue siendo una interfaz de usuario de terceros y, como siempre, eso significa que hay un montón de personalizaciones que se encuentran justo debajo de la superficie. Las cosas inusuales a las que se puede acceder fácilmente incluyen la posibilidad de cambiar la velocidad de las animaciones de transición y hacer que el teclado aparezca cuando se entra en el cajón de aplicaciones. Esto es para los que tienen una gran biblioteca de aplicaciones.

(Image credit: TechRadar)

Sólo hay un par de problemas menores. Puedes elegir entre los modos de interfaz Oscuro y Claro, que hacen que el color de fondo por defecto de la interfaz sea blanco o negro. En el modo Oscuro, algunos textos del desplegable de notificaciones no son lo suficientemente claros. En un par de ocasiones, el desplegable de notificaciones se ha quedado atascado en su sitio, quedándose encima de las aplicaciones hasta que lo apartas.

Y el modo de pantalla siempre activa del software no parece funcionar, al menos en nuestro Realme GT 2. Nunca apareció, independientemente de los ajustes que utilizamos. No hay nada que una o dos actualizaciones de software no puedan arreglar aquí, pero el teléfono, de hecho, necesita más que unas cuantas.

El Realme GT 2 es un móvil muy potente. Cuenta con el procesador Snapdragon 888, el chip estrella de Qualcomm de principios y mediados del 2021. Nos encanta ver que los teléfonos de gama media utilizan CPUs de última generación de primer nivel, porque casi siempre son superiores a los últimos modelos de gama media.

El Realme GT 2 tiene una puntuación de 3519 en Geekbench 5, 1133 por núcleo, un resultado comparable al de teléfonos insignia de última generación como el OnePlus 9 Pro. También hay un modo GT que pretende maximizar el rendimiento del teléfono a expensas de la vida de la batería. En una ejecución de Geekbench usando este modo, el teléfono tuvo de hecho una puntuación menor en el modo GT, lo que demuestra que se trata más de desactivar las funciones de ahorro de energía que puedas tener activadas.

(Image credit: TechRadar)

Probamos una prueba de estrés de 3D Mark Wild Life para ver si el modo GT alteraba el comportamiento de aceleración con el tiempo. La potencia máxima bajó al 75% en modo GT, y al 71% en modo estándar: esta disparidad puede deberse al modo de rendimiento, pero no es importante.

De todas formas, con un Snapdragon 888 no es necesario un aumento del pico de rendimiento. Los juegos se ejecutan perfectamente en el Realme GT 2. Se inician rápidamente, y los más pesados se ejecutan a una velocidad de fotogramas notablemente superior a la de la mayoría de los teléfonos más baratos que se venden a unos 300€. Fortnite te permite establecer la velocidad de fotogramas máxima a 60fps, y aunque no siempre la alcanza con todos los ajustes gráficos al máximo, pasa gran parte del tiempo a 60fps.

Si quieres un rendimiento similar pero no puedes llegar al precio del GT 2, considera el Realme GT Neo 2. Tiene un procesador Snapdragon 870, que también es genial.

Cámara

Gran cámara principal

Mala cámara macro

Ultra gran angular mediocre

No es la potencia bruta lo que hace que el Realme GT 2 destaque para los aficionados a la tecnología. Es la CPU de gama alta emparejada con el hardware de la cámara de gama alta, aunque solo una de las tres cámaras traseras tenga esa calidad.

El Realme GT 2 tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 2MP que, como todas las macros de 2MP, es mala. Su ultra angular tampoco es tan buena, pero la cámara ancha de 50 megapíxeles es excelente.

Utiliza el sensor Sony IMX766 y tiene OIS, estabilización óptica de imagen. El mismo material se usa en teléfonos bastante más caros como el Oppo Find X5 Pro, el Xiaomi 12 y el Honor Magic 4 Pro. Es un gran sensor de 1/1,56 pulgadas que es mucho mejor que la cámara de 50MP de Samsung que hemos visto en varios teléfonos más baratos recientemente, como el Xiaomi Redmi Note 11. Pueden parecer similares sobre el papel, pero no lo son.

El Realme GT 2 hace maravillosas fotos en casi cualquier situación, con su cámara principal, gracias a su combinación de un gran sensor, un gran ISP y un buen procesamiento de software.

Las fotos con luz de día se ven limpias hasta el nivel de los píxeles. Esto es un verdadero logro en un teléfono moderadamente asequible que utiliza el binning de píxeles, donde un aspecto ligeramente sintético o pictórico es a menudo un efecto secundario del procesamiento involucrado.

Esta excelente integridad de la imagen significa que incluso el modo de zoom 2x, puramente un zoom digital, saca imágenes totalmente creíbles. Estas, a diferencia de las imágenes 1x, tienen a menudo un aspecto procesado de cerca. Pero hemos visto cosas peores en las cámaras con zoom 2x a lo largo de los años.

La mejora del HDR automático de Realme es, en su mayor parte, genial, capaz de equilibrar las prioridades de los cielos brillantes y los primeros planos más oscuros como un profesional. Perderá un poco de detalle de las luces en condiciones extremas, como en una escena de puesta de sol, pero a juzgar por lo bien expuesto que suele estar el primer plano, diríamos que este tipo de contraste era probablemente intencionado. Aun así, si tuviéramos el poder de hacer los cambios que quisiéramos, nos gustaría que el Realme GT 2 se esforzara tanto en conservar los detalles con mucha luz como en resaltar los detalles de las sombras.

(Image credit: TechRadar)

Después de haber revisado una pila de teléfonos Realme en los últimos dos años, esperábamos que el Realme GT 2 exaltara el color en exceso. Así lo parecerá si utilizas uno de los modos de visualización más atrevidos. Pero después de ver las fotos en un monitor con calibración de color, te das cuenta de cómo afecta el modo de visualización, haciendo que la hierba parezca demasiado verde en algunas imágenes.

Las imágenes mencionadas anteriormente fueron resultados de disparar en el modo estándar. La fidelidad del color no es el objetivo con el modo AI, y las imágenes tomadas en este modo son bastante compartibles, ya que realmente saltan de la pantalla del teléfono.

La calidad de la imagen nocturna es excelente para un teléfono del precio del Realme GT 2. Hay un modo noche dedicado que tarda unos dos segundos en capturar una imagen, pero incluso los modos estándar y de 50MP pueden ofrecer grandes resultados. Esto es una demostración de lo mucho que pueden hacer el OIS y un sensor de buena calidad.

A veces, estas imágenes sin modo nocturno pueden parecer mejores, ya que los cielos nocturnos parecen negros, en cambio, el modo nocturno computacional siempre intenta resaltar las gradaciones tonales y el color del cielo cuando es posible.

Las fotos hechas en interiores con poca luz también se ven bien. El Realme GT 2 conserva una buena cantidad de detalles con un nivel de ruido aceptable a ISO 2000, un ajuste de sensibilidad bastante alto.

Este teléfono hace que hacer buenas fotos sea un juego de niños. Nuestra tasa de aciertos fue inusualmente alta con el Realme GT 2. ¿Y los problemas?

Aparte de la tendencia del HDR automático a favorecer el detalle de las sombras en detrimento de la retención de las luces, el objetivo hace aparecer habitualmente uno o dos pequeños discos verdes en las fotos cuando se dispara directamente al sol. Durante los primeros días de pruebas tuvimos algunos problemas importantes de enfoque con el modo de zoom 2x, pero estos problemas parecen haberse resuelto en gran medida por sí mismos, incluso sin ninguna actualización de software.

La cámara ultra angular tampoco es un parche para la cámara principal de 50MP. Aunque se beneficia del procesamiento de imágenes del teléfono, haciendo que sus fotos se vean bien desde la distancia, se pueden ver los defectos fuera del centro del marco en una inspección más cercana.

El objetivo ultra angular utiliza una cámara Omnivision de 8MP, también vista en el Realme 9 Pro Plus más barato. El 9 Pro Plus es un teléfono que vale la pena considerar si no necesitas el rendimiento de gama alta del Realme GT 2, ya que el primero parece tener el mismo conjunto de cámaras traseras.

(Image credit: TechRadar)

Las funciones de vídeo también son decentes. El Realme GT 2 puede grabar vídeo estabilizado con una resolución de hasta 4K y 60 fotogramas por segundo. La grabación es limpia, el movimiento es suave y la imagen es detallada. Incluso puede grabar vídeo con poca luz, a una resolución de 1080p.

Aunque no vas a hacer una obra maestra con este material, tiene un rango dinámico significativamente mejor que la grabación en 4K, lo que sugiere que puede utilizar la capacidad DOL-HDR del sensor. Supera fácilmente lo que te daría una GoPro Hero 10 Black con muy mala iluminación.

El Realme GT 2 también tiene una cámara selfie muy sólida, impulsada por un sensor Sony IMX471. Los selfies tienen mucho detalle con buena iluminación, y el hardware de binning de píxeles les permite mantener un nivel básico de detalle bien en la luz pobre.

Hay un amplio uso del HDR en los selfies cuando se está a contraluz. Y el modo Retrato desenfoca el fondo para conseguir un aspecto creativo/de estilo DSLR.

Muestras de cámara

Image 1 of 14 Como es habitual, el modo de fotografía AI de Realme produce resultados sobresaturados. No es natural, pero causan impacto. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 Una foto un poco torcida, pero un buen ejemplo de lo sólidas que pueden ser las imágenes con zoom 2x. Nos parece absolutamente bien en un monitor de 27 pulgadas, que es bueno para el zoom digital. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 El HDR automático viene al rescate en esta escena, equilibrando la exposición de las luces de las nubes sin desmerecer los detalles del primer plano. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 Aquí tenemos otra foto con zoom 2x. A nivel de píxeles, las ramas de los árboles aparecen procesadas, pero seguimos pensando que se ve bien para una foto con zoom digital. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 La cámara macro es pobre. Color desaturado, un aspecto efervescente y no hay suficiente resolución para que cualquier foto se vea bien. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 Incluso sin utilizar el modo nocturno, las tomas con poca luz se ven bien y son fáciles de capturar gracias al OIS. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 El modo nocturno enfatiza el resplandor de la lente, pero también resalta más detalles en los edificios lejanos y la contaminación lumínica del cielo. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 Los verdes están un poco exagerados en esta toma, pero el efecto sólo se nota cuando el HDR automático también tiene que trabajar bastante para crear una exposición de aspecto uniforme. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 El modo Estrellas tarda cuatro minutos en capturar una foto nocturna, pero puede sacar a la luz estrellas y nubes en el cielo que son completamente invisibles a simple vista. Es una pena que partes de la zona de la calle estén sobreexpuestas. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 El rango dinámico del Realme GT 2 es, en general, estupendo, pero nos gustaría que se prestara un poco más de atención a las luces, sobre todo para que la imagen no parezca a punto de convertirse en una supernova. También hay que tener en cuenta los dos pequeños puntos verdes junto a la trayectoria, un efecto de la lente que suele verse cuando se dispara hacia el sol. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 El Realme GT 2 lo ha hecho bien en esta escena de un tren en movimiento, aunque es una pena que el rango dinámico no se haya potenciado lo suficiente como para evitar ese desnivel del cielo. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 Aunque la ultra angular no es una gran cámara, se beneficia de un potente procesamiento de imagen. Como se ha visto en otros lugares, un montón de detalles descubiertos en las sombras y los medios, algunos perdidos en las luces. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 Puede que el ultra gran angular sea el modo de cámara menos potente, pero aún así permite capturar imágenes que no son posibles en otros lugares. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14 El zoom digital 2x del Realme GT 2 lo hace bien de nuevo, incluso haciendo un trabajo respetable en la difícil textura de la corteza de los árboles. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 14

Batería

Duración de la batería poco destacable en su modo de visualización de 120hz

Mejor duración a 60Hz

Carga rápida de 65W

El Realme GT 2 tiene una batería de 5.000mAh con carga rápida de 65W. Según nuestras pruebas, pasa de estar vacía a estar llena en 43 minutos, y alcanza el 89% en 30 minutos.

Es posible que tengas que apoyarte en esta carga rápida porque la duración de la batería no es tan buena, sobre todo en los modos de visualización de 120Hz o Auto. Aunque el Realme GT 2 puede aguantar un día de uso moderado, no nos pareció que le quedara mucha carga a la hora de enchufarlo. Y si tuviéramos que llevarlo a una salida nocturna, lo cargaríamos obligatoriamente antes de salir de casa.

La buena noticia, por supuesto, es que con una carga de 10 minutos vas tirando.

La resistencia parece mejorar si se cambia al modo de pantalla de 60Hz del Realme GT 2, lo que permite ver un 30% de carga restante a la hora de acostarse. El desplazamiento no es tan fluido a 60Hz, pero el uso estratégico de este modo es sensato si no vas a tener siempre acceso a un punto de carga.

No tiene carga inalámbrica, pero eso no es una sorpresa en un teléfono en el que el presupuesto ha sido claramente asignado con mucho cuidado.

¿Deberías comprar el Realme GT 2?

(Image credit: TechRadar)

Cómpralo si...

Quieres potencia pero tienes un presupuesto limitado El Realme GT 2 es uno de los teléfonos más asequibles con un verdadero procesador de gama alta. Sí, el Snapdragon 888 está envejeciendo un poco (y el Realme GT original tenía el mismo chip) pero este teléfono sigue siendo una potencia. Los juegos se ejecutan bien, al igual que Android 12.

Quieres hacer fotos de primer nivel El GT 2 de Realme también supera al Realme GT original en calidad de cámara. Su Sony IMX766 de 50MP es un auténtico soldado que puede hacer fotos de nivel de buque insignia. Solo te decepcionará por su tendencia a permitir algo de sobreexposición en condiciones extremas, pero no es lo general.

Quieres un teléfono con estilo Este es uno de los teléfonos más atractivos de Realme, con un estilo más cercano a algo que esperaríamos de la marca hermana OnePlus. La firma del diseñador es un poco... inusual, pero está ausente en la versión Steel Black.

No lo compres si...

Quieres una batería de larga duración La duración de la batería no es el fuerte del Realme GT 2, a pesar de tener una buena capacidad de 5.000mAh. Su resistencia cuando se ejecuta en su modo de pantalla de 120Hz (o en automático) es simplemente aceptable, lo que le deja un poco de margen para esos días especialmente intensos. Hay formas de mejorar esto, por supuesto, como el modo de ahorro de batería y ponerlo a 60Hz, pero para ver el teléfono en su mejor momento tendrás que depender un poco de tener el cargador cerca.

Quieres más de una buena lente Aunque la calidad de la cámara es lo más destacado aquí, es solo gracias a la cámara principal del Realme GT 2. Su ultra gran angular no es nada especial y el macro es simplemente malo. Si quieres mejorar la cámara en general, considera la posibilidad de cambiar al Realme GT 2 Pro. Su precio de partida es más elevado, pero sigue teniendo una buena relación calidad-precio.