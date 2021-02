Análisis: Google Pixel 4

JUMP TO:

Análisis en dos minutos

El Pixel 4 fue el intento de Google a finales de 2019 (junto con el Google Pixel 4 XL) de hacer un teléfono que muestre lo mejor de Android y ofrezca un cóctel de características fotográficas emblemáticas, incluido el aprendizaje automático y otras habilidades de inteligencia artificial.

Desde su lanzamiento, también hemos visto el Pixel 4a y el 4a 5G, dos interpretaciones muy diferentes del 'Pixel 4 asequible'. Así como el Google Pixel 5, el sucesor de la compañía de este teléfono.

Sin lugar a dudas, el Google Pixel 4 fue uno de los teléfonos con mejor cámara que podías comprar cuando se lanzó a la venta, relevando el puesto del Google Pixel 3. Pero las actualizaciones son mínimas en otros aspectos: Google no ha intentado romper el molde con el Pixel 4, sino que ha ido a lo seguro con una actualización incremental.

El Pixel 4 sigue siendo novedoso entre los smartphones, ya que es un dispositivo compacto que ofrece un diseño único que no verás en otros buques insignia. Esta singularidad proviene de su apariencia, los materiales que utiliza y el hecho de que es más pequeño que muchos otros dispositivos de gama alta, lo que a veces puede ser un poco grande para el usuario medio.

Google ha mejorado la pantalla con una tasa de refresco de 90Hz que ofrece una experiencia más fluida al desplazarse por las redes sociales o jugar a videojuegos. Además tiene mucha potencia, con un chip reciente emparejado con 6GB de RAM.

Un área en la que probablemente encuentres frustrante al Pixel 4 es la duración de la batería, que en el mejor de los casos es mediocre y, en el peor, puede agotarse de manera exasperante. El Pixel 5 ha mejorado tanto su batería (con una capacidad de 4000 mAh) que vale la pena mencionarlo, incluso si el teléfono no hereda todas las funciones de primer nivel del Pixel 4.

Esta tecnología de radar se llama Soli y está diseñada para identificar dónde se encuentra tu teléfono y predecir cuándo lo alcanzarás, de modo que la pantalla esté encendida, lista y esperándote. Es una idea interesante, pero hasta ahora limitada.

La buena noticia es que el precio inicial del Pixel 4 es más bajo que el del Pixel 3 en algunos países, lo que podría ayudar a compensar cualquier falta de innovación percibida por parte de Google.

Google Pixel 4: fecha de lanzamiento y precio

Lanzado el 24 de Octubre de 2019

64GB+6GB RAM: 759€

759€ 128GB+6GB RAM: 859€

El Google Pixel 4 se anunció a principios de octubre de 2019 y se puso a la venta el 24 de octubre de ese mismo año.

Si quieres comprar el teléfono directamente, el precio del Google Pixel 4 comenzó en 759€ para el modelo de 64 GB de almacenamiento, mientras que el Pixel 4 de 128 GB cuesta 859€.

Esto significa que, en España, el Pixel 4 tiene un precio de lanzamiento casi 100€ menor que el que tuvo el Pixel 3. Mientras que en otros países como Estados Unidos mantuvieron el mismo precio. No está claro por qué es más barato en España que en EE.UU, pero es una buena ventaja si estás interesado en este teléfono.

Si encuentras este precio demasiado caro, es posible que te interese el Google Pixel 4a que se rumorea que se lanzará en la primera mitad de 2020 y debería ofrecer una experiencia similar por un precio mucho más bajo.

Diseño

Recubrimiento negro de goma alrededor de los bordes

Disponible en blanco y Just Black

Uno de los buques insignia más pequeños que existen

Si bien no hay muchas novedades sobre el Pixel 4 en comparación con el Pixel 3, el diseño se ha actualizado significativamente. Inmediatamente se siente como un dispositivo diferente.

El teléfono tiene un marco de aluminio que se extiende alrededor de la circunferencia del dispositivo proporcionando una estructura sólida, terminada con una capa de goma negra.

Al principio, esto se siente un poco extraño al tacto. Estamos acostumbrados a la sensación fresca y premium del metal o el vidrio cuando cogemos cualquier smartphone buque insignia, y el acabado más opaco en los lados del Pixel 4 no rezuma el mismo atractivo de alta gama.

Sin embargo, después de un par de minutos usando el Pixel 4, el acabado comienza a tener más sentido. Proporciona un gran agarre en comparación con los rivales de vidrio/metal, y permite que el teléfono se sienta más cómodo en la mano.

Eso no será del gusto de todos, ya que no se siente tan premium como la mayoría de los otros dispositivos de gama alta en el mercado, pero ofrece un agarre más seguro en el teléfono, y es algo que nos fue gustando cada vez más a lo largo de nuestro tiempo con el teléfono.

La parte trasera del teléfono está hecha de vidrio, pero ciertos colores tienen diferentes acabados. La variante 'Oh So Orange' del teléfono que hemos estado usando para nuestro análisis (versión no disponible en España) tiene un acabado cerámico extraño, pero es algo que también nos gusta cada vez más con el tiempo. La versión blanca (que sí está disponible en nuestro país) también tiene el mismo diseño trasero.

Si optas por la variante brillante Just Black (sí, esos son los nombres oficiales de Google), te darás cuenta de que la parte posterior del teléfono tiene una sensación de cristal más tradicional.

Con su pantalla de 5.7 pulgadas, el Pixel 4 es uno de los buque insignia más pequeños que existen y, por lo tanto, muchos podrán usarlo con una sola mano. Además, el agarre adicional en los lados te ayudará a sentirte más seguro. El Pixel 4 mide 147,1 x 68,8 x 8,2 mm y pesa 162 g.

No es un dispositivo 'compacto' (aquellos con palmas más pequeñas pueden necesitar ambas manos para usar cómodamente el Pixel 4), pero sí es cierto que es más fácil de usar con una sola mano que su hermano mayor.

La pantalla ocupa la mayor parte de la parte frontal del teléfono, pero todavía hay un marco arriba y otro más pequeño, pero aún notable, debajo. Y una vez más, Google ha optado por no usar notch en su modelo estándar (el Pixel 3 XL sí tuvo notch, pero para el Pixel 4 XL Google ha vuelto a un diseño biselado).

Es una extraña elección que nosotros no apreciamos especialmente, ya que reduce la cantidad de pantalla que se ofrece. Es particularmente notable cuando estás viendo un vídeo, ya que hace que las barras negras al lado de lo que estás viendo estén torcidas con un área negra particularmente gruesa en un lado.

En el lado derecho del teléfono, encontrarás los botones de encendido y de volumen. El primero hace alarde de un color que contrasta con el borde negro del Pixel 4 para un poco de interés visual. Nos dimos cuenta de que la gente se percató de esto y se suma al aspecto distintivo del teléfono.

También hay un cambio en la parte trasera, con un gran módulo de cámara cuadrado ubicado en la esquina superior izquierda. Una estética similar a la de la nueva serie iPhone 11. Este sobresale del teléfono unos pocos milímetros, pero no nos resultó incómodo cuando estaba en el bolsillo, y no causó ningún problema estando apoyado sobre un escritorio.

No es una implementación especialmente elegante, pero le ha permitido a Google colocar dos cámaras (la primera vez que Google incluye una segunda cámara en la parte posterior de un teléfono), el flash y los sensores en un mismo área.

El Pixel 4 tiene altavoces estéreo, que descubrimos que funcionan bien pero que no ofrecen nada innovador en el mundo del audio de los smartphones.

El teléfono puede sobrevivir a una breve inmersión en el agua gracias a su clasificación de resistencia al agua IP68, la cual probamos sumergiéndolo en una fuente del parque sin ningún problema.

La otra cosa a tener en cuenta en cuanto al diseño es que este teléfono carece de un escáner de huellas. Google ha decidido ir con todo con el desbloqueo facial, que afirma que es rápido y fácil de usar. Al uso, descubrimos que funciona con precisión y rapidez.

Sin embargo, mientras que Apple ha tenido éxito con el Face ID en el iPhone X y los iPhones más nuevos, el ecosistema de Android (y especialmente las aplicaciones disponibles en la plataforma) no están en la misma etapa.

Si actualmente utilizas tu huella para iniciar sesión en aplicaciones de Android como apps bancarias, no podrás hacerlo en el Pixel 4. Google dice que trabajará con los desarrolladores de aplicaciones para implementar el desbloqueo facial para los inicios de sesión, pero esto podría tomar un tiempo hasta aparecer en las aplicaciones que te interesan.

Esto es algo que debes tener en cuenta para servicios como tus aplicaciones bancarias, para las cuales es poco probable que el desbloqueo facial sea compatible en el lanzamiento del teléfono, y es probable que también sea un problema en otras apps.

Pantalla

Pantalla OLED de 5.7 pulgadas

Tasa de refresco de 90Hz

Panel brillante y colorido

La pantalla del Pixel 4 es más pequeña que la de la mayoría de los teléfonos buque insignia de Android, pero eso no significa que no sea una pieza de tecnología de primer nivel.

Tiene una resolución FullHD+ y, lo que es más importante, es un panel OLED brillante y colorido. Google ha aprendido la lección de aquella pésima pantalla sin saturación del Pixel 2. Si bien el Pixel 4 XL tiene una resolución más alta, no notarás la diferencia en este tamaño.

Nos dimos cuenta de que la pantalla del Pixel 4 es lo suficientemente grande para la mayoría de las cosas que queríamos hacer, aunque a veces se siente un poco justa cuando miras vídeos o juegas. Dejando a un lado el tamaño, sigue siendo maravillosamente brillante y la resolución 1080p es lo suficientemente buena ahora que Google no está poniendo sus esfuerzos en la realidad virtual.

Lo más destacado de la tecnología de la pantalla es una tasa de refresco más alta que la que encontrarás en la mayoría de los otros dispositivos. De manera similar a OnePlus 7 Pro y OnePlus 7T, el Pixel 4 viene con una frecuencia de refresco de 90Hz, lo que se traduce en una experiencia más fluida al desplazarse por las redes sociales o jugar juegos.

Los smartphones suelen tener una tasa de refresco de 60Hz, pero el Pixel 4 (junto con algunos otros, como los teléfonos OnePlus anteriores) tiene una tasa de refresco 1.5 veces más rápida. Encontramos una diferencia especialmente notable cuando nos desplazamos por nuestro feed de Twitter o usamos Instagram. Es algo a lo que te acostumbras rápidamente, pero de lo que te darás cuenta enseguida si vuelves a cambiar a un dispositivo de 60Hz.

Cámara

El teleobjetivo es un añadido útil

El software y la IA ayudan a mejorar mucho las imágenes

Adiciones notables de Night Sight y astrofotografía

Como ya hemos mencionado, la gran actualización del Pixel 4 es la inclusión de una segunda cámara trasera. Esta es la primera vez que Google coloca más de una lente en la parte posterior de un teléfono.

Sin embargo, dos cámaras traseras siguen siendo bastante modestas en estos días, y la mayoría de los buques insignia de alta gama cuentan con tres, cuatro y, en algunos casos, incluso cinco.

Aún así, a Google le gusta mantener las cosas simples en términos de hardware, y hay una cámara principal de 12MP (f/1.7, campo de visión de 77 grados), asistida por el nuevo teleobjetivo de 16MP (f/2.4, campo de visión de 52 grados), lo que permite un zoom mejorado, mejores tomas con poca luz y fotografías en modo retrato mejoradas.

El hardware de fotografía no es muy diferente en comparación con el Pixel 3, pero Google ofrece ahora otra impresionante cámara, con instantáneas que se ven aún más detalladas que antes.

La adición del teleobjetivo también es notable, lo que te permite acercarte a los sujetos sin perder calidad. Descubrimos que esto funciona bien, pero no es tan impresionante como en otros teléfonos Android de alta gama, como el Huawei P30 Pro. No esperes que esta sea la cámara con zoom definitiva del mercado en este momento.

Imagen 1 de 2 1x Zoom (Image credit: Future) Imagen 2 de 2 Con más zoom (Image credit: Future)

En el frente encontrarás una cámara de 8MP (f/2.0, campo de visión de 90 grados). Funciona perfectamente bien para hacer selfies, aunque le falta la innovación de la cámara frontal con gran angular que vimos en el Pixel 3.

Google ha recurrido al software en lugar del hardware para dar ventaja a sus cámaras en los últimos años, y aquí ha agregado un chip de inteligencia artificial de "aprendizaje neuronal" mejorado para aumentar la manipulación de imágenes por software.

Google también ha traído 'live HDR+' al Pixel 4, lo que te brinda una vista previa en pantalla en tiempo real de cómo se verá tu imagen final, en lugar de simplemente aplicar las mejoras después de haber hecho una foto.

Esta tecnología conduce a otra nueva característica de la cámara llamada Exposición dual. Desacopla los controles de brillo del fondo y los de sombras en el primer plano. Pudimos ajustarlos de forma independiente a través de dos controles deslizables en pantalla y, con un solo minuto de retoques, reducimos los fondos apagados y vimos al sujeto que antes estaba en las sombras. No es la panacea, pero ofrece más versatilidad que los controles del iPhone si tienes paciencia.

El modo retrato es notablemente mejor que nunca, con el Pixel 4 siendo capaz de distinguir el sujeto que estábamos fotografiando de su fondo de manera muy efectiva. En los dos ejemplos que te enseñamos a continuación puedes ver dónde ha identificado la cámara lo que queríamos mantener enfocado, y podría haber sido difícil en esas circunstancias.

Imagen 1 de 2 Modo retrato encendido (Image credit: Future) Imagen 2 de 2 Modo retrato apagado (Image credit: Future)

El modo Night Sight de Google, que hace que la cámara saque luz aparentemente de la nada en situaciones de luz ultrabaja para realizar fotos sorprendentemente brillantes y claras, también se ha actualizado en el Pixel 4. Y lo necesita, teniendo en cuenta las mejoras que han llevado a cabo sus competidores, con Huawei y Apple, ofreciendo ahora modos nocturnos igual de potentes.

En nuestras pruebas descubrimos que esto funciona fantásticamente bien y a continuación puedes ver un ejemplo de los resultados.

Imagen 1 de 4 Night sight apagado (Image credit: Future) Imagen 2 de 4 Night sight encendido (Image credit: Future) Imagen 3 de 4 Night sight apagado (Image credit: Future) Imagen 4 de 4 Night sight encendido (Image credit: Future)

El Pixel 4 también viene con un nuevo modo de astrofotografía, que te permite tomar imágenes claras y brillantes de la luna, las estrellas y las galaxias.

Google dice que tendrás que salir de las ciudades contaminadas por la luz e ir al campo para aprovechar este nuevo modo. Además, también tendrás que apoyar el Pixel 4 contra una superficie estable o montarlo en un trípode u otro soporte, ya que solo cuando el teléfono detecte que está completamente estable podrá capturar las 15 fotografías de larga exposición necesarias para producir una imagen bien expuesta y detallada.

Los ejemplos que nos mostraron durante nuestro breve tiempo de prueba con el teléfono se veían impresionantes, pero aún no hemos podido probar esta función correctamente. Nos aseguraremos de incluirla en una actualización futura de este análisis.

Ejemplos de la cámara

Imagen 1 de 4 (Image credit: Future) Imagen 2 de 4 (Image credit: Future) Imagen 3 de 4 (Image credit: Future) Imagen 4 de 4 (Image credit: Future)

Especificaciones y rendimiento

Chip Snapdragon 855

El primer teléfono de Google con 6GB de RAM

Muy fluido, ya sea jugando o desplazándote por aplicaciones

El Google Pixel 4 incluye el chipset por excelencia Snapdragon 855 de Qualcomm, lo que le da mucha potencia, y eso se complementa con el primer aumento de RAM de Google para un teléfono Pixel.

La primera, segunda y tercera generación de la gama Pixel vienen con 4GB de RAM, pero el Pixel 4 ha aumentado a 6GB, lo que hace que el teléfono esté más en línea con la competencia de Android (aunque todavía hay muchos rivales con 8GB, e incluso, en algunos casos, 12GB de RAM).

En el tiempo en el que usamos el teléfono nos dimos cuenta de que era rápido y capaz de cargar aplicaciones y juegos con facilidad, además de ofrecer todo lo que necesitamos de un smartphone de última generación.

En nuestros análisis de benchmark con Geekbench 5 del dispositivo, el Pixel obtuvo una nota promedio de 2,183. En comparación con otros teléfonos de gama alta en este momento, eso es bueno pero no excelente, con el Samsung Galaxy S10 Plus 5G con una nota similar de 2,197, pero ambos dispositivos son superados por el OnePlus 7T Pro con 2,584.

Este no es el mejor conjunto de chips disponible en el mercado al momento de escribir este artículo, ese título lo corona ahora el Snapdragon 855 Plus, que está diseñado para ser un poco mejor para los juegos. Aunque el Pixel 4 cargó aplicaciones y juegos exigentes sin ningún problema.

Software y apps

Viene con Android 10, el último sistema operativo de Google

El Asistente de Google ha sido rediseñado

Active Edge sigue presente

El software del Google Pixel 4 también funciona sin problemas. En la pantalla encontrarás Android 10, la última versión del sistema operativo móvil de Google, que cuenta con el asistente inteligente de la empresa integrado en su núcleo y con nuevos controles de gestos.

El Asistente de Google se ha mejorado en Android 10 y el Pixel 4 muestra el asistente de voz más inteligente. Ahora puedes solicitarle que abra aplicaciones y realice búsquedas en ellas. Por ejemplo, decir "Ok Google, muéstrame Beyonce en Instagram" abrirá la app y te llevará a la página de perfil de la estrella del pop.

También hay una nueva forma de activar el Asistente: deslizando hacia arriba desde la esquina inferior derecha de la pantalla. Alternativamente, aún puedes usar la palabra de activación "Ok Google" o apretar en los lados del Pixel 4, tal y como puedes hacer en el Pixel 3 y Pixel 2, para darle vida al asistente de voz.

En Android 10 el Asistente también es sensible al contexto, y si le ordenas una segunda tarea dentro de los 15 segundos de tu primera pregunta, no necesitarás despertarlo, ya estará escuchando. Notarás que las teclas de software de la parte inferior han cambiado en el salto de Android 9 Pie a Android 10. Los botones tradicionales de inicio y de retroceso de Google han sido reemplazados por una barra delgada de forma predeterminada, aunque puedes volver a cambiarlo en el menú de Ajustes.

La barra inferior ocupa menos altura de pantalla y los controles tipo iPhone, una vez que te acostumbras, funcionan bien, lo que te obliga a deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior para volver a la pantalla de inicio o para abrir aplicaciones recientes. Pero el gesto del botón de retroceso (ahora oculto) sigue siendo algo que no encontrarás en un iPhone: puedes deslizar el dedo de derecha a izquierda para volver a cualquier página.

El Pixel 4 marca el final de la ventaja de almacenamiento en la nube de Google con resolución original ilimitada y gratuita, un regalo que disfrutamos desde el primer Pixel. Hará copias de seguridad de tus fotos y vídeos en "alta calidad" (con un límite de 16MP y 1080p HD) como cualquier otro smartphone y, por supuesto, Twitter está indignado. Este acuerdo expira para Pixel 2 y Pixel 3 en 2021, mientras que el Pixel original se introdujo con soporte de por vida.

En general, el software de Android 10 es fácil de usar si has utilizado un dispositivo Android antes, y funcionó sin problemas durante nuestro período de prueba. Todas las principales aplicaciones de Google están listas para usar, y todo funciona bien.

Motion Sense y control por gestos

El teléfono puede detectar cuándo estás cerca para encender la pantalla

Los gestos no están disponibles en muchas apps

Motion Sense consume mucha batería

Otra característica nueva del Pixel 4 es Motion Sense. Esto te permite usar controles por gestos para realizar tareas simples cuando no puedes tocar la pantalla de tu smartphone, como cuando conduces, cocinas o haces ejercicio.

Ya habíamos visto el control por gestos integrado en otros smartphones, con el LG G8 como uno de los dispositivos más recientes en ofrecerlo, pero en lugar de usar una cámara para esto, el Pixel 4 viene con un chip de radar incrustado en el bisel sobre la pantalla.

El chip de radar proporciona un campo de visión más amplio de 180 grados que permite que el Pixel 4 detecte tu mano desde más lejos. Google dice que ha estado trabajando en la tecnología durante cinco años. Sin embargo, su primera aparición pública es extremadamente limitada.

Motion Sense puede detectar tres cosas: presencia, alcance y gestos. Con presencia, el teléfono detecta si estás cerca del dispositivo. Si es así, encenderá la pantalla de desbloqueo y, cuando te alejes, apagará la pantalla para ahorrar energía.

Durante nuestro período de prueba descubrimos que esto es útil, pero también puede ser frustrante cuando tengas tu dispositivo frente a ti. Ya que notará que estás ahí y luego activará el desbloqueo facial cuando todo lo que querías era poder ver las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Esta molestia no te ocurrirá con mucha frecuencia, pero aún así, creemos que es algo que debes tener en cuenta con este dispositivo.

Alcance activará el teléfono para mostrar la pantalla de bloqueo (y mostrará las notificaciones que puedas tener) cuando muevas la mano hacia él para levantarlo. Esta es una función particularmente útil que no olvidarás con facilidad, ya que funciona de manera intuitiva.

El más interesante del trío es la detección de gestos, que te permite mover una mano sobre el teléfono para realizar ciertas funciones. Por ahora, esto solo permite un control básico, como saltar entre canciones o pistas de audio (no puedes usar gestos para reproducir/pausar o ajustar el volumen), silenciar alarmas/temporizadores y colgar llamadas.

Los gestos también son compatibles con un buen número de aplicaciones en el lanzamiento, como YouTube Music, YouTube, Spotify, la aplicación del teléfono y la del reloj. Las apps compatibles mostrarán un borde blanco brillante en la parte superior de la pantalla, lo que le te dará una señal visual de que la función está disponible.

Nosotros usamos esta función a menudo en el tiempo que estuvimos probando el teléfono, cuando escuchamos música en Spotify, pero es probable que necesites algunos intentos para dominarla. Nosotros lo conseguimos, aunque nos llevó un tiempo, pero no la encontramos lo suficientemente precisa como para convertirla en una característica que nos apeteciera usar.

Hay un área más donde se admiten los gestos, y es la pantalla de inicio. Otra nueva incorporación para la serie Pixel 4 son los fondos de pantalla animados de Pokémon, que hacen que si mueves la mano sobre el teléfono, el Pokémon que se encuentre en pantalla reaccionará con un saludo o una sonrisa amorosa.

Estas acciones son divertidas de usar, pero la pantalla animada agota la batería. Además, muchas veces nos dimos cuenta que saludar al Pokémon mientras escuchábamos música nos hacía saltar de canción, ya que es un gesto similar al del saludo descrito anteriormente.

Puedes tocar dos veces al Pokémon para cambiar entre diferentes personajes, con Pikachu e Eevee entre las múltiples opciones. Es una inclusión divertida, especialmente si eres fanático de Pokémon, pero sigue siendo una interacción bastante básica.

Tenemos muchas ganas de ver lo que Google será capaz de hacer en el futuro con su tecnología Motion Sense, pero hasta ahora no ha sido la característica revolucionaria que a la compañía le hubiera gustado que fuera.

Duración de la batería

Duración de la batería es muy frustrante

Carga impresionantemente rápida

La carga inalámbrica se hace presente

La duración de la batería es uno de los elementos más débiles del Pixel 4, y es bastante decepcionante encontrar un rendimiento tan bajo en este área en un buque insignia.

Muchos días nos dábamos cuenta de que el Google Pixel 4 no duraba ni un día completo después de que lo desenchufáramos del cargador alrededor de las 7 de la mañana. Además, el teléfono se apagaba a primeras horas de la noche y, con un uso intensivo, no solía aguantar la tarde entera.

Este rendimiento inferior a la media se debe posiblemente a los 2.800 mAh que alimentan al Pixel 4. Aunque este dispositivo no tenga una gran pantalla que necesite una gran batería, sigue siendo particularmente pequeña. El Pixel 3 tampoco tenía una gran duración de batería, y aún así tenía una más grande de 2915 mAh.

En nuestra prueba de duración de la batería, donde ejecutamos un vídeo de 90 minutos con el brillo del teléfono al máximo, nos dimos cuenta de que el teléfono perdió un 19%. Eso no es terrible, pero tampoco es lo mejor que hemos visto, ya que teléfonos como el OnePlus 7T Pro solo han perdido un 10% de la batería.

Un punto a favor para el Pixel 4 es que viene con una impresionante tecnología de carga rápida, que puede cargar el teléfono de 0 a 50% en 38 minutos si usas el cargador USB-C incluido en la caja.

El teléfono tardó una hora y 53 minutos en cargarse por completo. Al igual que con otras tecnologías de carga rápida, Google se enfoca en la velocidad inicial para brindarle una carga rápida, luego se ralentiza para terminar de cargar el dispositivo.

Este Pixel 4 también es compatible con la carga inalámbrica, lo que nos resultó útil cuando estábamos sentados en un escritorio, ya que podíamos apoyar el dispositivo en un soporte de carga inalámbrica o colocarlo en una alfombrilla de carga para asegurarnos de que se cargaba durante todo el día.

Sin embargo, en general, la duración de la batería del Pixel 4 no es lo suficientemente buena para cualquiera que use su teléfono de forma intensiva. El Pixel 4 XL es una opción mucho mejor aquí, con una batería más grande y una vida útil más larga. Pero a día de hoy no debería ser necesario pasarte a un dispositivo de tamaño extra grande de una marca líder de smartphones para obtener lo que la mayoría de la gente considera un rendimiento diario normal de la batería.

Cómpralo si...

Quieres una cámara fenomenal

No se puede negar que Google ha vuelto a crear una de las mejores cámaras para smartphones del mercado. Su modo automático de apuntar y disparar es fantástico, mientras que las nuevas incorporaciones, como el modo de astrofotografía, también son útiles. Si estás buscando una cámara que sea capaz en prácticamente cualquier situación, es posible que Google la haya creado.

Necesitas un teléfono de alta gama más pequeño

El Pixel 4 no es el dispositivo más pequeño del mercado, pero es mucho más fácil de usar con una mano que muchos otros smartphones emblemáticos de Android en este momento. Si quieres un dispositivo que sea lo suficientemente pequeño como para caber fácilmente en tu bolsillo, este puede ser el ideal.

Quieres una pantalla de alta calidad

Como uno de los únicos teléfonos en el mercado con una pantalla de 90Hz, el Pixel 4 tiene una pantalla líder en el mercado. Esta frecuencia de refresco súper fluida hace que el dispositivo sea ideal para todo tipo de tareas, desde desplazarte por las redes sociales hasta juegos y más.

No lo compres si...

Si necesitas una batería que dure todo el día Como ya hemos mencionado, la duración de la batería del Pixel 4 no es nada impresionante y nos dimos cuenta de que muchas veces no aguantaba todo el día sin necesidad de cargarlo. Esto no ocurre en la mayoría de los smartphones más modernos, incluso la gama Pixel 3a de la compañía tiene una mejor duración de la batería. Por lo que si necesitas un dispositivo de larga duración, es posible que prefieras decantarte por otro teléfono.

Ya tienes un Pixel 3

Las máximas novedades respecto al Pixel 3 están particularmente limitadas a la adición de Motion Sense y las mejoras en la cámara. Si estás desesperado por tener el último teléfono de Google, puede que lo agradezcas, pero no es una actualización fácil de justificar.

Sueles utilizar el escáner de huellas dactilares

La tecnología de desbloqueo facial de Google es innegablemente fluida y fácil de usar, pero no estamos convencidos de que haya sido una sabia decisión suprimir el escáner de huellas digitales. Probablemente no lo eches de menos para desbloquear tu teléfono, pero la mayoría de las aplicaciones de terceros no son compatibles con el desbloqueo facial en Android, y eso puede significar que tengas que recordar algunas contraseñas más para iniciar sesión en ciertos servicios.

Primer análisis: octubre de 2019