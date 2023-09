Apple quiere ayudar a sus desarrolladores a aprender más

Apple ha introducido un nuevo programa diseñado para animar a más gente a aprender a programar con el lanzamiento de Meet with Apple Experts.

Los desarrolladores podrán utilizar el nuevo programa para reservar sesiones, talleres, laboratorios y consultas individuales con el fin de consultar, charlar y establecer contactos con personas de ideas afines, incluidos representantes de Apple.

El nuevo anuncio está dirigido únicamente a desarrolladores de dispositivos móviles, con planes para ofrecer sesiones sobre las últimas versiones de iOS, iPadOS y watchOS.

Apple añade nuevos recursos para su comunidad de desarrolladores

En el comunicado de prensa de Apple también se menciona visionOS, el sistema operativo que equiparán los auriculares Apple Vision Pro cuando se lancen en el 2024.

En las sesiones también se tratarán temas relacionados con la App Store, como la personalización de las páginas de producto, la mejora del descubrimiento de aplicaciones, el uso de eventos dentro de la aplicación y el conocimiento de App Analytics.

A partir del lanzamiento, habrá más de 50 sesiones, talleres y consultas disponibles en varias zonas horarias y en diferentes idiomas.

Si estas sesiones no cubren lo que necesitas (lo que lamentablemente parece ser el caso de los desarrolladores de macOS), también tienes a tu disposición otros recursos para desarrolladores de Apple, como Ask Apple, Meet with App Store Experts y la serie informativa Tech Talks.

Ask Apple se puso en marcha a finales del año pasado con el objetivo de permitir a los desarrolladores participar en sesiones interactivas de preguntas y respuestas sobre nuevas funciones de hardware y software con las que algunos desarrolladores pueden no estar familiarizados.

En el caso de Meet with Apple Experts, el fabricante del iPhone considera que el programa puede ofrecer "experiencias interactivas sobre nuevas funciones y tecnologías, oportunidades prácticas para probar y optimizar aplicaciones, y consultas individuales para conectar con evangelistas, ingenieros y diseñadores de Apple".

Los desarrolladores de Apple registrados y los miembros actuales del Apple Developer Program y del Apple Developer Enterprise Program pueden reservar ya las próximas sesiones.