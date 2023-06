Una filtración del Samsung Galaxy S24 indica que llegará una actualización de la cámara para los 3 modelos

La serie de teléfonos insignia Samsung Galaxy S24 debería llegar a principios del año que viene, y una nueva filtración sugiere que tendremos los tres modelos habituales de la gama, además de apuntar a una mejora de la cámara para el modelo Ultra, el más caro.

Nos llega de los equipos de SamMobile y GalaxyClub, que han encontrado pruebas de un nombre en clave "Muse3" para el Galaxy S24 Ultra. Siempre nos interesa conocer los nombres en clave internos, y en este caso parece probable que Muse1 y Muse2 también existan.

Se había rumoreado que el modelo Plus no aparecería el año que viene, pero estos nombres en clave sugieren lo contrario, así que tendremos secuelas del Samsung Galaxy S23, el Galaxy S23 Plus y el Galaxy S23 Ultra (por cierto, esa serie tenía el nombre en clave de "Diamond").

Si quieres saber cuáles han sido los nombres en clave anteriores, tenemos "Hubble" para el Galaxy S20, "Unbound" para el Galaxy S21 y "Rainbow" para el Samsung Galaxy S22. Estos nombres pueden ser útiles para detectar patrones e interpretar las filtraciones de futuros dispositivos.

Las mejoras de cámara rumoreadas

Tenemos un dato más, y es que el Ultra tendrá un teleobjetivo con zoom óptico 5x. Suponemos que será una mejora de la cámara de 10MP y zoom óptico 3x que compone el módulo trasero del Samsung Galaxy S23 Ultra.

El Galaxy S23 Ultra también incluye una cámara de 10MP con zoom óptico de 10 aumentos, una cámara principal de 200MP y una cámara ultra angular de 12MP. Según filtraciones anteriores, el modelo Ultra de la gama S24 no va a recibir muchas mejoras con respecto a esa configuración.

Lo que sí veremos, con toda probabilidad, es una actualización interna del procesador, con el Snapdragon 8 Gen 3 como protagonista. Otros rumores en torno a estos tres teléfonos sugieren que vamos a tener exactamente los mismos tamaños de pantalla que en los modelos de este año, y que muy poco va a cambiar en términos de diseño general.

Los modelos Galaxy S23 se lanzaron en febrero del 2023, por lo que los sucesores del Galaxy S24 deberían llegar unos 12 meses después, en enero o febrero del 2024. Antes de eso, esperamos un evento Samsung Unpacked a finales de julio, en el que se presentarán multitud de nuevas tecnologías.