El Samsung Galaxy S24 FE se ha filtrado en un vídeo que parece oficial, revelando casi todo lo importante

The Samsung Galaxy S23 FE

Esperamos que Samsung anuncie pronto el Samsung Galaxy S24 FE, pero no hace falta esperar a esa fecha tan esquiva para conocer el próximo teléfono, porque se ha filtrado un vídeo de unboxing aparentemente oficial en el que se muestra el terminal y se revelan muchas de sus especificaciones clave.

El vídeo fue compartido por @evleaks en X (lo que era Twitter, pero vosotros sois muy jóvenes) y, como su cuenta es privada, no podrás verlo si no le sigues. No obstante, hemos incluido una imagen del vídeo a continuación.

Como puedes ver, el Samsung Galaxy S24 FE que se muestra aquí se parece mucho al de anteriores filtraciones, con una cámara de triple lente que recorre la parte trasera. También tiene una pantalla plana con una cámara perforada en la parte superior.

(Image credit: @OnLeaks)

El vídeo muestra que, además del propio teléfono, se incluye un cable de carga USB-C, una herramienta para extraer la tarjeta SIM y una guía de inicio rápido, lo habitual, pero el vídeo también enumera varias especificaciones y otros detalles del teléfono.

Entre ellos se incluyen los colores, y se dice que el Samsung Galaxy S24 FE estará disponible en azul, grafito, gris, menta y amarillo.

También se dice que el teléfono tiene una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 12MP y una telefoto de 8MP con zoom óptico 3x, además de una cámara selfie de 10MP.

Son las mismas especificaciones que la cámara del Samsung Galaxy S23 FE, pero en el vídeo se afirma que se trata del sistema de cámaras más potente que jamás haya tenido un Galaxy FE. Al parecer, esto se debe al ProVisual Engine, que es un conjunto de herramientas basadas en IA que se encuentran en toda la línea Samsung Galaxy S24 y que, según el vídeo, permite realizar «impresionantes retratos con poca luz».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Otras especificaciones que se mencionan son un chip Exynos 2400e, que se cree que es una versión ligeramente menos potente del Exynos 2400 utilizado en algunas versiones del Samsung Galaxy S24.

Pantalla y batería más grandes

Samsung Galaxy S23 FE (Image credit: Future / Philip Berne)

También aparece una pantalla de 17 centímetros, lo que equivale a 6,69 pulgadas. Es probable que Samsung la comercialice como de 6,7 pulgadas, lo que supone un gran salto con respecto al panel de 6,4 pulgadas del Samsung Galaxy S23 FE. Como era de esperar, la pantalla tiene una resolución Full HD+ y un brillo máximo de 1.900 nits (frente a los 1.450 nits del modelo actual).

La batería del Samsung Galaxy S24 FE es aparentemente de 4.700 mAh (frente a los 4.500 mAh del S23 FE), lo que permite hasta 28 horas de visualización de vídeo, y se dice que el teléfono tiene un marco de aluminio, Gorilla Glass Victus+ en la parte delantera y trasera, y una clasificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. También es compatible con Galaxy AI.

Por supuesto, nos tomaríamos este vídeo con cautela, pero dado lo oficial que parece y que procede de un filtrador con un excelente historial, nos sorprendería mucho que no fuera real.

Probablemente lo sabremos muy pronto, ya que las filtraciones sugieren que el Samsung Galaxy S24 FE se anunciará el 26 de septiembre.