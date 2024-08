Google ha lanzado silenciosamente una nueva tecnología de pantalla con la serie Pixel 9

En nuestro artículo sobre el Google Pixel 9 verás que estamos muy impresionados con el teléfono insignia de Google, pero seguimos descubriendo nuevas funciones que ofrece el terminal, como la tecnología Adaptive Touch en la pantalla.

Según ha detectado Android Authority, si te sumerges en la sección Pantalla de Ajustes, hay una nueva entrada de toque adaptativo en el menú Sensibilidad táctil. Cuando la función está activada, la sensibilidad de la pantalla táctil «se ajustará automáticamente a tu entorno, actividades y protector de pantalla», según el anuncio oficial.

Y eso es todo: Adaptive Touch facilita el uso de la pantalla si tienes los dedos mojados, o si hay un protector de pantalla encima, o si llevas guantes, por ejemplo. Parece que la función está activada por defecto en el Pixel 9, el Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro XL.

Ya en marzo se rumoreó que Adaptive Touch estaba en camino para los Pixel 9, debido a un código oculto en una versión beta de Android 14. Ahora parece que el código ya está disponible. Ahora parece que el código está activo y activado.

Te lo contamos antes

Pixel 9 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Google no ha dicho nada oficialmente sobre Adaptive Touch, pero quizá no sea de extrañar: tenía un montón de información que ofrecer en su evento Made by Google 2024 de hace un par de semanas, en el que se presentó la gama Pixel 9.

Al parecer, la función requiere algún tipo de soporte de hardware, ya que no hay rastro de Adaptive Touch en los antiguos teléfonos Google Pixel 8. Si esto es algo que crees que te va a resultar útil, entonces tendrás que considerar actualizar a los teléfonos 2024 - el Pixel 9 está desde 899€.

Tampoco es el primer descubrimiento de una característica no anunciada en estos dispositivos. Anteriormente nos dimos cuenta de que los teléfonos Pixel 9 han mejorado el proceso de actualización (algo que Google ha comentado posteriormente), y el nuevo Pixel 9 Pro Fold también viene con una importante mejora en términos de seguridad de hardware.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Aunque estas mejoras no se anunciaron formalmente en el lanzamiento de los Pixel 9, añaden atractivo a los teléfonos - y por supuesto Google ha dedicado mucho tiempo a hablar de otras nuevas características, incluyendo un montón de trucos de IA.