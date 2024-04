El próximo plegable de Google podría ser el Pixel 9 Pro Fold y contar por fin con especificaciones de tope de gama

Google podría cambiar su estrategia de lanzamientos este año con la gama Pixel 9, ya que se dice que estará formada esta vez por cuatro modelos, en vez de dos como hasta ahora, incluyendo un Pixel 9 Pro Fold (que sería el nuevo nombre del Pixel Fold).

Esta información procede de un "informante de Google" que ha hablado con Android Authority. Según esta fuente, el cuarteto está formado por el Pixel 9 estándar, el Pixel 9 Pro, un nuevo Pixel 9 Pro XL y el mencionado plegable. No se sabe mucho sobre cada uno de estos dispositivos de forma individual, y en la filtración no se mencionan ni especificaciones ni características. Sin embargo, lanzar los cuatro juntos en la misma alineación (en vez de por separado como le suele pasar a la línea Pixel-A) sugiere que ofrecen un rendimiento similar, y eso es una gran noticia para los fans de Pixel Fold en particular.

¿Te preguntas por qué? Pues verás, el Pixel Fold original fue un poco decepcionante. No decimos que no sea un móvil que no esté bien, pero el chip Tensor G2 de la serie Pixel Fold y Pixel 7 demostró ser un fracaso. El rendimiento es decente pero no asombroso, y los teléfonos con el Tensor G2 tienden a tener una mala duración de la batería. Además, en nuestra experiencia, esos dispositivos se pueden llegar a calentar mucho. Y claro, dado el pastizal que cuesta el Pixel Fold, es totalmente comprensible que los compradores quieran más.

Hasta hace poco se daba por hecho que el Pixel Fold 2 vendría con el chip Tensor G3 y solucionaría todos los problemas de los modelos anteriores. Pero seguimos esperando a que se desvele el próximo plegable. Por cierto, en España el Pixel Fold no se puso a la venta de forma oficial, así que tal vez al formar parte del resto de la gama esta vez sí que podamos comprarlo en nuestro país.

Posibles especificaciones

Es difícil decir con seguridad qué tipo de hardware se encontrará en el interior del plegable. Como ya hemos dicho, en la filtración no se habla de especificaciones. Una filtración anterior sugiere que los próximos teléfonos llevarán el esperado chip Tensor G4. Este chip es el que deberían equipar el Pixel 9 y el 9 Pro, y la lógica dicta que será el mismo que lleve el supuesto Pixel 9 Pro Fold.

En cuanto al diseño, Android Authority afirma que el Pixel 9 Pro Fold tendrá un aspecto similar al de los otros tres modelos. La web dice que han visto renders del teléfono, pero no han compartido ninguno de ellos. En vez de eso, han publicado una imagen de otra filtración de finales de febrero en la que se muestra el que en ese momento llamaban Pixel Fold 2.

¿Y ese nombre es definitivo?

Hablando del tema del nombre, existe la posibilidad de que "Pixel 9 Pro Fold" no sea el nombre oficial del modelo en el lanzamiento. Android Authority afirma que el cambio de nombre de "Fold 2" a la denominación actual es reciente. La nomenclatura actual puede ser simplemente un marcador de posición; un nombre que se usa de forma provisional hasta que se fija el nombre definitivo.

Como siempre, recuerda que esto es una filtración, por lo que no podemos saber si la información es precisa. Las cosas siempre pueden cambiar. Por suerte, esperamos conocer detalles oficiales dentro de poco, ya que la conferencia Google I/O 2024 dará comienzo el 14 de mayo. Ese día, esperamos ver el Pixel 8a además de un avance de la nueva serie.