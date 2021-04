Tim Cook rompe su silencio sobre el Apple Car

El jefe de Apple, Tim Cook, ha dado algunas pistas sobre el estado de la compañía en el proyecto anticipado del Apple Car.

En una entrevista con el New York Times, Cook estuvo muy evasivo cuando se le preguntaba sobre los planes del vehículo autónomo de Apple, pero hizo saber de la existencia de una tecnología de autoconducción en desarrollo.

'En lo que respecta al trabajo que estamos haciendo [en ese ámbito], obviamente no voy a hablar mucho', dijo Cook antes de añadir que 'la autonomía en sí misma es el centro de la tecnología... si echas la vista atrás, el coche, en muchas maneras, es un robot. Un coche autónomo es un robot. Y hay muchas cosas que se pueden hacer con la autonomía, veremos lo que puede hacer Apple.'

Luego Cook fue presionado a cerca de si el Apple Car (oficialmente conocido como Proyecto Titan) terminaría siendo un vehículo como tal o un proyecto simplemente basado en software. 'Nos encanta integrar software, hardware y servicios, y encontrar los puntos interesantes, porque creemos que es donde ocurre la magia. Y eso es lo que nos encanta hacer, y nos encanta también tener la tecnología que rodea todo eso.'

Aunque Cook y Apple se muestran reacios a compartir detalles sobre sus planes de tecnología autónoma, el hecho de que no niegue que se centrarán en un coche autónomo sugiere que Apple sigue su rumbo hacia el lanzamiento de un coche en vez de un sistema operativo integrado que se distribuya entre los fabricantes.

Para sorpresa de todos, Cook también habló sobre sus propios comentarios diciendo: “investigamos muchas cosas de manera interna. Muchas nunca ven la luz, pero no estoy diciendo que una no lo vaya a hacer". Está claro entonces, que algo está pasando en Apple, pero todavía no sabemos exactamente qué.

Un matrimonio infeliz

Irónicamente, la sugerencia de que a Apple le encanta tener su propia tecnología, apunta al problema central que ha tenido la manzana para asociarse con algún fabricante en su proyecto para el coche.

A pesar de ser ampliamente reconocida como la empresa más exitosa del mundo, ese éxito reside en el desarrollo de tecnología, no en la fabricación de coches. Eso quiere decir que necesita ayuda de otra organización si quiere construir un vehículo, pero parece ser que las grandes marcas de coches no estaban dispuestas a convertirse en proveedores de piezas tan pequeñas (como lo es Foxconn con Tesla) en un vehículo que al final tendría el nombre de Apple.

Esta parece ser la razón por la que las conversaciones de Apple con Hyundai, Kia y Nissan para asociarse no han tenido un final feliz. En el caso de Nissan, un informe reciente del Financial Times sugiere que 'el contacto ha sido breve y las conversaciones no avanzaron debido a la prioridad que tiene el gerente senior de sus divisiones por encima del branding', lo que cierra las dudas a cerca del acercamiento que tenía Apple hacia sus futuros socios.

Los últimos comentarios de Tim Cook (indudablemente importantes dado el relativo silencio que rodeaba al proyecto hasta ahora) sugieren que no veremos el Apple Car hasta dentro de mucho.

El analista de la compañía, Ming-Chi Kuo, dijo hace poco que el Apple Car no llegaría hasta mínimo 2028, teniendo en cuenta la impasividad de las negociaciones, así qeu seguiremos esperando hasta verlo en las carreteras.