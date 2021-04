Se filtran el diseño y las especificaciones del Samsung Galaxy A82

Ya con el Galaxy A52 y el A72 en el mercado, Samsung mueve ficha con su nuevo gama media. Seguramente sea el Galaxy A82, y una nueva filtración sobre el teléfono filtra su diseño y algunas especificaciones clave.

El ya conocido Mukul Sharma publicó una imagen y la información en Twitter, obtenida a través de Google Play Console. Tenemos una buena vista de la parte frontal del dispositivo, aunque no está claro si es un render original o no.

Si la imagen es verdadera, el dispositivo tendría un agujero central para la cámara selfie. Se había hablado de una cámara rotatoria al estilo del Samsung Galaxy A80, pero tendremos que esperar para ver si se materializa o no.

La filtración no muestra la parte de atrás del Galaxy A82, tal vez asegurando la idea de que imagen sea simplemente genérica, pero si no fuera para el próximo lanzamiento, esperamos que algo similar se lleve en dispositivos que saque Samsung a lo largo de este año.

Samsung Galaxy A82 visits Google Play Console. Key specifications revealed.Android 116GB RAMSD855+#Samsung #SamsungGalaxyA82 pic.twitter.com/NXEX5Y9pPEApril 1, 2021 See more

En cuanto a las especificaciones, parece que Samsung va a ponerle al Galaxy A82 el Snapdragon 860, una pequeña mejora del Snapdragon 855 Plus de 2019, con conectividad 5G.

Es el mismo que se encuentra en el recién llegado Poco X3 Pro de Xiaomi, así que esperamos un rendimiento similar. ese chip estaría emparejado con hasta 6GB de RAM, haciendo de este gama media un gran dispositivo en términos de rendimiento.

Otros detalles que podemos añadir es que el terminal vendrá con Android 11 (como era de esperar) y que la resolución de la pantalla será de 1080x2400, aunque no se saben sus dimensiones.

También esperamos saber algo sobre cuándo verá la luz el dispositivo, aunque considerando que ha hecho su aparición ya en la Google Play Console, no debería de tardar mucho Samsung en hacerlo oficial. No te has perdido el Galaxy A81 por el camino, es que se ha reconfigurado como el Samsung Galaxy Note 10 Lite .

Vía Pocketnow