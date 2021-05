Rendimiento de Resident Evil Village para PC: la demo (casi) perfecta que estábamos esperando

Resident Evil Village finalmente ha llegado, y aunque todos sabíamos que se vería increíble, lo que no sabíamos es la facilidad con la que podemos llevar los gráficos al límite en nuestro PC, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los juegos de "última generación" (suponiendo que exista tal cosa en PC) se han vuelto cada vez más difíciles de ejecutar. Por lo tanto es un alivio contar con un juego tan maravilloso como Resident Evil 8, el cual no requiere que tengas el mejor PC gaming para que puedas disfrutarlo en todo su esplendor.

Además, Resident Evil Village es también el primer juego con trazado de rayos en el que recomendamos a la mayoría de la gente que lo active. Lo cierto es que esto supone un gran impacto en el rendimiento, y eso va a ser así siempre, pero el juego está tan bien optimizado que en realidad no importa, de hecho es probable que obtengas más de 60fps con el trazado de rayos habilitado, siempre que no estés tratando de usar una tarjeta gráfica más antigua, la cual no fuera diseñada para esto.

Después de todo, si has estado esperando entrar al Village para enfrentarte a la gran dama-vampiro de la que todos hablan, el PC es el mejor lugar para hacerlo, sin importar qué tipo de hardware tengas en tu escritorio.

(Image credit: Future)

Resident Evil Village: rendimiento

La mayoría de personas consideran que unos 60fps son el objetivo de rendimiento de los juegos para PC, y con razón. Además, nos complace decir que todas las tarjetas gráficas de la generación actual exceden ese objetivo de velocidad de fotogramas en su máxima capacidad de resolución, incluso con el trazado de rayos habilitado.

La tarjeta más débil que hemos probado fue la Nvidia GeForce RTX 3060, sobre todo respecto al tiempo. Esta GPU pudo ofrecer un promedio de 88fps, suave como la seda, con el ajuste preestablecido de trazado de rayos a 1080p, que es básicamente el mismo que el ajuste preestablecido "procesador de gráficos preferido", pero con efectos de trazado de rayos activos.

Si no habilitas el trazado de rayos en esta tarjeta gráfica, esta alcanza de forma fácil los 160fps constantemente, lo cual significa que podrás obtener gran parte de la acción de esta nueva versión de Resident Evil incluso si el juego en sí es bastante lento.

Imagen 1 de 6 (Image credit: Future; Infogram) Imagen 2 de 6 (Image credit: Future; Infogram) Imagen 3 de 6 (Image credit: Future; Infogram) Imagen 4 de 6 (Image credit: Future; Infogram) Imagen 5 de 6 (Image credit: Future; Infogram) Imagen 6 de 6 (Image credit: Future; Infogram)

Si lo que quieres es pasar a 4K, también puedes hacerlo fácilmente con cualquiera de las tarjetas gráficas que hemos probado. Incluso la RTX 3060, que se comercializa como una tarjeta gráfica de 1080p de rango medio-bajo, es capaz de ofrecer más de 60fps a esta resolución sin trazado de rayos. Y aunque actives el trazado de rayos a 4K, seguirá funcionando bien: a 49 fps. No son los 60 que necesitamos, pero son bastantes como para que se pueda jugar sin problema. Del mismo modo, la ganadora de AMD en 1080p, la Radeon RX 6700 XT, alcanza los 58fps a 4K con trazado de rayos, lo cual está muy muy cerca del punto óptimo: los 60fps.

Por otro lado, puesto que hemos mencionado las tarjetas gráficas AMD, sería una desconsideración que no resaltásemos lo bien que funciona este juego con hardware de la marca AMD. Además del rendimiento del trazado de rayos a 1440p, AMD cumple con nuestras expectativas en todos los niveles: la 6700 XT es casi tan rápida como la RTX 3070, aun siendo menos cara; la RX 6800 está básicamente relacionada con la RTX 3080; y por último, la RX 6900 XT le saca bastante ventaja a la RTX 3090.

Sin embargo, aunque Resident Evil Village funciona mejor con hardware AMD, tampoco es tanta la diferencia, y por lo tanto no deberías sentir que no estás sacándole partido al juego por ejecutarlo con una tarjeta Nvidia, por ejemplo. La realidad es que Resident Evil 8 funciona como un sueño hecho realidad sin importar con qué tipo de hardware lo estés ejecutando. Quizás sí ofrece beneficios optimizados para AMD, como 'Contrast Adaptive Sharpening' (función para enfocar y escalar opcionalmente una imagen), aunque lo cierto es que esto funciona sin importar en qué hardware lo ejecutes, de hecho puede que sea incluso mejor en las tarjetas gráficas de Team Red.

(Image credit: Capcom)

Resident Evil Village: trazado de rayos

Desde que el trazado de rayos se ha convertido en el tema principal del que todo el mundo habla respecto a las gráficas, la decisión de mantenerlo encendido o no más allá de para hacer alguna que otra captura de pantalla ha sido bastante unilateral: apágalo para poder obtener más fps. Lo cual tiene sentido, porque aunque tiene el potencial de ofrecer imágenes magníficas, para la mayoría de las personas que usan tarjetas gráficas más cercanas a una RTX 2060 que a una RTX 3090, alcanzar los 60fps sigue siendo una cuestión más importante.

Y esto es lo que esperábamos que ocurriera, precisamente, con Resident Evil Village. Estábamos preparados para que, tal vez, la RTX 3080 sobrepasara los 60fps con el trazado de rayos habilitado, especialmente porque no contamos con DLSS. En cambio, gracias a una sorprendente optimización de 'Capcom', podemos decir libremente que este es el primer juego en el que animamos a los jugadores a que, como mínimo, prueben a mantener el trazado de rayos activo.

No nos malinterpretes: la función de trazado de rayos en Resident Evil Village no es algo que te vaya a dejar boquiabierto, puesto que no incluye algunos efectos bastante sutiles. Es decir, no obtendrás los reflejos brillantes de trazado de rayos como en Watch Dogs: Legion o el trazado de ruta completo de Minecraft, pero sí obtendrás algunas sutilezas que mejoran la atmósfera de Resident Evil 8.

El mayor impacto lo verás en la oclusión ambiental con trazado de rayos, lo cual hace que las sombras pasen de ser geniales a convertirse en algo realmente fenomenal. Aparte de esto, también verás reflejos y refracciones de luz con trazado de rayos, lo cual mejora la forma en la que la luz interactúa con los objetos del entorno. Hay partes del juego en las que estás rodeado de paredes brillantes y decoradas, y estos efectos de trazado de rayos hacen que todo esto resalte mucho más.

Pero no te preocupes si no puedes habilitarlo porque no cuentas con una tarjeta que lo admita, o porque prefieres una velocidad de fotogramas muy alta. Estos efectos, sin duda, mejoran la calidad de imagen, pero el juego se ve suficientemente bien aun teniéndolos desactivados. Sin embargo, si tienes espacio libre para ello, como en el caso de muchas personas con tarjetas RTX y Radeon 6000, el juego se enriquecerá visualmente al habilitar este tipo de configuración, así que definitivamente deberías probarlo.

(Image credit: Capcom)

Resident Evil Village PC: requisitos

Si quieres jugar a Resident Evil Village en tu PC, por suerte, probablemente tengas el hardware que necesitas para disfrutar de una gran experiencia. Los requisitos del sistema, enumerados de forma oficial, son los siguientes:

SO: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560

DirectX: Versión 12

Requisitos recomendados (1080p)

SO: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Versión 12

En estos momentos, no contamos con una GTX 1050 Ti o una AMD Radeon RX 560 a mano, pero sí tenemos una GTX 1060 y una Radeon RX 580, y lo cierto es que ambas tarjetas gráficas pueden ejecutar fácilmente Resident Evil Village a 1080p con la configuración preestablecida "procesador de gráficos preferido", superando los 60fps.

La Radeon RX 580 logra obtener una increíble media de 97fps a 1080p, y la GTX 1060 se mantiene en los 70. Esto está muy bien para tarjetas gráficas que tienen 4 y 5 años, respectivamente.

Por lo tanto, en realidad, si cuentas con un PC gaming de hace 5 o 6 años, debería sentirte bastante satisfecho jugando a Resident Evil Village. Incluso si quieres jugar a 4K, es posible siempre que tengas una Nvidia GeForce RTX 2070 o una AMD Radeon RX 6700 XT.

Ahora deja de preocuparte por si tu PC podrá ejecutarlo y prepárate para disfrutar de uno de los mejores juegos de Resident Evil desde hace años.