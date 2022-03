Los rumores del iPhone 14 apuntan a un cambio de procesador muy sospechoso

Hemos estado escuchando rumores sobre que el iPhone 14 se podría lanzar con dos procesadores diferentes: el Pro y Pro Max tendrían nuevos chips, mientras que el estándar y el Max seguirían con el A15 Bionic del iPhone 13. Un nuevo rumor sostiene esta información, pero con un toque extra.

Según iDrop News, los dos modelos más básicos del iPhone 14 tendrían un procesador llamado A16 Bionic, que sería un A15 con cambio de nombre. El rumor continúa afirmando que el nuevo procesador se llamaría A16 Pro.

El informe dice que Apple lo ha hecho así porque está teniendo problemas para producir sus nuevos A16 Pro y M2, y trabaja en soluciones para asegurar la venta de tantos iPhones como sea posible.

Este razonamiento tiene sentido, pero cambiarle el nombre al procesador engaña a los que piensan que se trata de un nuevo chip y de que, por ende, es más potente, cuando realmente no lo es.

Aunque esta estrategia se ha rumoreado en diferentes medios, el cambio de nombre solo se ha mencionado ahí, así que no vamos a poner la mano en la fuego todavía.

Necesitamos un gran cambio

No hemos visto un iPhone muy diferente al anterior desde hace años, y no lo esperamos tampoco para el iPhone 14.

Aun así, una de las mejoras que sí esperamos es un nuevo procesador cada año, a´si que si Apple usa el mismo procesador en el iPhone 14 y 14 Max, no tendremos ni siquiera un cambio en ese aspecto.

Y si es así finalmente, Apple deberá buscar dónde mejorar el iPhone 14 para que los usuarios lo prefieran frente a la alternativa Android o incluso al propio iPhone 13, que será más barato.

Algunos rumores hablan de que el iPhone 13 perderá el notch, pero no sabemos si se refieren a toda la gama o solo a los modelos Pro.

Tal vez veamos muchas mejoras en la cámara o la pantalla para que el iPhone 14 valga la pena, sobre todo porque esas áreas no están tan afectadas por la escasez de chips como... bueno... los propios chips. Pero eso está todavía por ver.

No te entusiasmes mucho por el iPhone 14 todavía, porque si no te vas a disgustar si no ves los suficientes cambios como para hacer el desembolso.