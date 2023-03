La primera gran filtración sobre el casco Apple VR parece demasiado buena para ser cierta

Una nueva filtración del casco de realidad virtual de Apple, conocido como Apple VR, parece haber mostrado unos componentes del dispositivo, que aunque son un tanto "aburridos", lo cierto es que si la filtración es legítima (profundizaremos en ello a continuación), podría ser la más interesante que hemos visto, ya que podría haber confirmado finalmente que el rumoreado casco es un producto tangible.

Se supone que Apple lleva tiempo trabajando en un casco de realidad virtual, pero lo cierto es que la compañía aún no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el producto. Por lo tanto, aunque hemos oído que vendrá con un chip M2, que se presentará en la WWDC 2023 y que costará 3.000 dólares, no hay garantías de que ninguno de estos detalles sea cierto, ni siquiera está asegurado que el casco de realidad virtual esté a punto de aparecer.

Sin embargo, una nueva filtración compartida por MacRumors (opens in new tab) muestra los primeros componentes reales del tan esperado casco. A pesar de que los componentes no son particularmente interesantes, si las imágenes son legítimas, entonces esta sería la primera evidencia física de que Apple está trabajando en un casco de realidad virtual, y que pronto tendrá un producto físico preparado para mostrar.

Las imágenes proceden del usuario de Twitter MrWhite128 (opens in new tab) (tendrás que seguir la cuenta privada para ver la publicación) y parecen mostrar cables planos que conectarían sensores y otros componentes del casco.

Unos cables que supuestamente se usan en el casco de RV de Apple (Image credit: MrWhite128)

Sigue siendo solo un rumor

Siempre recomendamos tomar las filtraciones con cautela, y por muy interesante que pueda resultar esta filtración en particular, la vamos a poner en duda más todavía.

Para empezar, la fuente no dice explícitamente que se trate de componentes del casco de realidad virtual de Apple. Las imágenes se compartieron en una publicación que sólo incluía el emoji de las gafas de sol con cara, y son otras personas las que han relacionado las imágenes con el producto de Apple.

Además, como han señalado los lectores de MacRumors, algunos de los cables se parecen muchísimo a los que se encuentran dentro del Apple HomePod (2018), tal y como se puede ver en este vídeo donde lo de iFixit (opens in new tab)desmontan el dispositivo. Existe la posibilidad de que Apple esté utilizando sensores similares en su caso de RV, pero si unimos esto al hecho de que MrWhite no parece tener demasiados antecedentes con las filtraciones de Apple, no nos queda otra que mostrarnos bastante escépticos.

Tendremos que esperar para ver si estas imágenes resultan ser fotos legítimas de los componentes del casco de Apple, pero dudamos que la publicación de MrWhite sea la última que supuestamente revele el hardware de Apple antes de su esperado lanzamiento. Sólo esperamos que la próxima filtración sea de partes un poco más características y fácil de relacionar con el Apple VR.