La nueva generación de gráficas de Nvidia y AMD están un paso más cerca de su lanzamiento

Dos nuevos documentos presentados ante la Comunidad Económica Europea (CEE) sugieren que las tarjetas gráficas (opens in new tab) de próxima generación de Nvidia y AMD podrían lanzarse dentro de muy poco, incluidas las rumoreadas RTX 4090 y RTX 4090 Ti.

Según los documentos presentados, de los que ha informado Digital Trends (opens in new tab), no solo se incluyen las Nvidia Lovelace RTX-40 (opens in new tab)en distintas variantes, sino que también se incluye la familia RTX-30, particularmente, la RTX 30 Super. Por otro lado, las variantes de la AMD RX 7000 también han sido listadas en su propio documento.

La CEE es un registro de marcas registradas que por lo general suele revelar detalles de los productos de forma fiable, pero, dicho esto, todavía no tenemos la certeza de que todos los modelos listados vayan a salir al mercado. Sea como sea, los documentos presentados nos indican que los fabricantes están, o bien desarrollando estos productos, o bien asegurando la marca registrada en caso de que la quieren usar en un futuro.

El registro es del fabricante Afox, que es una filial de Foxconn con sede en Taiwán.

¿Qué significa esto para AMD?

Que estas tarjetas gráficas de AMD y Nvidia aparezcan ante la CEE, es algo que indica que su lanzamiento está muy cerca, y además eso encaja con los rumores que habíamos escuchado de que la RTX 4090 se lanzaría en octubre.

Además, el hecho de que las gráficas de AMD y las de Nvidia se hayan registrado al mismo tiempo, significa que lo más seguro es que se lanzarán más o menos por las mismas fechas. Eso sería una noticia fantástica para los compradores, ya que haría que el mercado fuera más competitivo todavía, y por lo tanto, podría hacer que bajaran los precios.

Por último, cabe comentar que es muy posible que AMD quiera lanzar sus nuevas gráficas a la vez que las novedades de Nvidia para evitar cometer el error del lanzamiento de la generación actual, que se presentó algunos meses más tarde que la de Nvidia, cosa que probablemente causó que los productos de AMD consiguieran una cuota de mercado mucho menor.