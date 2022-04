Esta filtración de iOS 16 deja pistas sobre los iPhones a los que diría adiós Apple

Los antiguos iPhones solo reciben actualizaciones de iOS cada cierto tiempo, cuando a Apple le apetece (o es solo estrictamente necesario), y un informe señala qué dispositivos se olvidarán de recibirlas cuando iOS 16 salga dentro de unos meses.

Esta información llega de la página iDropNews, en un informe escrito por el filtrador AppleLeaksPro, con un historial algo diverso. Coge la información con pinzas, ya que ese historial no quiere decir que sea una fuente muy fiable, pero tendría sentido según lo que ha estado haciendo Apple los últimos años.

Aparentemente, iOS 16 no será compatible con tres teléfonos con los que iOS 15 sí lo era: el iPhone 6, iPhone 6S y el primer iPhone SE. Esos dispositivos son de 2014, 2015 y 2016 respectivamente, así que están ya bastante anticuados.

Apple deja de dar soporte a iPhones más antiguos cuando sacan nuevas versiones de iOS porque el hardware no tiene la suficiente potencia o espacio para el nuevo sistema operativo, y es algo que también ocurre en el universo de Android. No es que Apple se olvide de los iPhones, ya que podría haber actualizaciones de seguridad y seguirán funcionando igual de bien. Es simplemente que no necesitan ni pueden con el último hardware.

Por ahora, se trata de una filtración, así que no está claro que esos iPhones vayan a decir adiós, pero con el historial de aciertos que tiene AppleLeaksPro, parece ser verdad.

Es la única información realmente sólida de esa filtración: también habla de los enormes widgets y un par de mejoras, como una app de Música rediseñada y cambios en Atajos para que funcione cuando el teléfono está bloqueado.

No necesitas comprar un nuevo iPhone

Si tienes uno de los iPhones que hemos mencionado arriba, vamos a pensar que no eres muy de estar a la última. Si no, suponemos que tienes un móvil más moderno pero conservas esa reliquia.

Si es el segundo caso, esto no te afectará en absoluto. Y si no eres de estar a la última, tampoco es que te haga mucha falta iOS 16.

Esta nueva versión del software de Apple no va a reinventar la rueda, y probablemente se trate de unas pocas mejoras y cambios que no afecten demasiado a tu experiencia con el móvil. Si tu iPhone ya funciona bien, seguirá haciéndolo.

Además, como hemos dicho antes, Apple seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad durante un tiempo, y debería de ser suficiente para impedir que entren agentes externos que puedan dañar tu preciado iPhone.

Eso sí, si tienes un móvil con seis años, no estaría de más que echaras un vistazo a nuestra guía de mejores iPhones, ya que la tecnología no es eterna. Pero si estás contento con tu móvil, no necesitarás esa actualización.