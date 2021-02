Google promete que más de 100 juegos llegarán a Stadia este año

En mitad de las acusaciones de que su compromiso con Stadia ya no es lo que era, Google ha anunciado que más de 100 títulos nuevos llegarán a su servicio de videojuegos en streaming este mismo año, y además ha concretado fechas de lanzamiento para alguno de ellos.

"Estamos encantados de poder seguir ofreciendo fantásticos juegos de algunos de los mejores desarrolladores para que nuestros jugadores puedan experimentarlos desde las tiendas de Stadia", escribió el equipo de Stadia en una publicación de blog de la comunidad. "Durante las próximas semanas y meses, los jugadores podrán ver de todo, desde juegos de rol llenos de acción hasta títulos competitivos de cooperación y plataformas ágiles".

Los nueve juegos descritos al detalle son ‘Shantae: Half-Genie Hero’ (disponible el 23 de febrero), ‘Shantae: Risky's Revenge’ (23 de febrero), ‘It Came From Space and Ate Our Brains’ (2 de marzo), FIFA 21 (marzo 17) ‘Kaze and the Wild Masks’ (26 de marzo), ‘Judgment’ (23 de abril); y además también se esperan ‘Killer Queen Black’, ‘Street Power Football’ y ‘Hellpoint’ para más adelante.

Añade a todo esto el hecho de que han anunciado "más de 100 juegos" para Google Stadia durante el transcurso de 2021, y entonces podemos deducir que el equipo de Stadia está tratando de ganarse la confianza de los jugadores asegurándoles que el servicio de streaming se queda y va para largo, incluso aunque Google ya desarrolle títulos propios.

El futuro de Stadia

Los nueve juegos que se han mencionado específicamente en los foros de la comunidad de Stadia ya se han anunciado, o al menos se ha rumoreado sobre su lanzamiento, pero además puedes leer descripciones detalladas de todos ellos (y reproducir trailers de algunos de ellos) accediendo a la publicación original y completa del blog.

Google ya anunció anteriormente que unos 400 juegos, actualmente en desarrollo, llegarían a la plataforma Stadia cuando se lancen, así que al parecer, una cuarta parte de ellos deberían aparecer antes de que finalice este año en el calendario.

Después de haberse lanzado al público general en noviembre de 2019, no ha sido un año y pico libre de problemas para Stadia. Les ha llevado bastante tiempo hasta que han aparecido las funciones clave, así como para que una gran cantidad de dispositivos sean aprobados como compatibles, mientras que los servicios de streaming de juegos de la competencia, como Microsoft y Nvidia, continúan aumentando sus respectivos perfiles.

Aún así, teniendo en cuenta que las consolas de próxima generación siguen resultando difíciles de conseguir, esto le da a Google Stadia la oportunidad de vender la idea de ‘juegos en la nube’ a más usuarios. Además, recientemente también escuchamos que Google tratará de preinstalar Stadia en Chromebooks en algún momento del futuro.

Via 9to5Google