Esta nueva versión de Android 12 hará que los móviles económicos rindan mucho mejor

Google presentó Android 12 en junio, pero hasta ahora la compañía no había anunciado la versión 'Go' del sistema operativo, que está diseñado para los móviles de gama más baja que tienen menos potencia de procesamiento.

En una publicación , Google ha dado detalles sobre cómo ha mejorado Android 11 Go en su siguiente versión. Además de que las aplicaciones se abren más rápido, la compañía ha afirmado que Android 12 Go también aumentará la duración de la batería en móviles de gama baja. Esto es algo que podría ayudar mucho a los terminales más económicos.

Esta no es la primera versión Go que desarrolla Google, ya que es algo que suele hacer cada vez que lanza un nuevo sistema operativo con el objetivo de ayudar a los móviles menos potentes que no son capaces de ejecutar la versión completa del SO.

Teniendo en cuenta el calendario de lanzamientos habitual de Google, lo más seguro es que no veamos Android 12 Go hasta bien empezado el 2022, y todavía no sabemos qué móviles serán compatibles con esta versión recortada del sistema.

¿Qué traerá Android 12 Go?

Según Google, Android 12 Go traerá una experiencia más rápida, optimizada y enfocada a la privacidad. La compañía ha afirmado que el nuevo SO será capaz de abrir las aplicaciones un 30% más rápido y que las animaciones también serán más fluidas.

Además, Google dice que la versión actualizada contará también con la API de Android 12 SplashScreen que permite a los desarrolladores programar algo llamativo para que se visualice cuando las aplicaciones se estén cargando, de forma que no tendrás que estar mirando una pantalla en blanco mientras esperas.

La compañía también ha prometido que implementará algunas mejoras en la versión actualizada del SO que harán que se prolongue la duración de la batería. Al parecer conseguirá esto poniendo las aplicaciones en hibernación si no se usan durante un tiempo prolongado, y que los usuarios serán notificados cuando esto pase.

Otra actualización que se agradece será que la aplicación de exploración de archivos permitirá recuperar archivos durante 30 días si los borras accidentalmente. Esto ayudará a que el almacenamiento se use mejor ya que los usuarios podrán borrar cosas sin preocuparse de si borran algo que no deberían.

La versión actualizada de Android 12 Go también ofrecerá a los usuarios la opción de escuchar las noticias y traducir cualquier contenido en pantalla al idioma deseado. Curiosamente, esta función no está disponible en la versión completa de Android 12.

También será posible usar la función Nearby Share y Google Play para compartir datos con otros dispositivos. Android 12 Go también permite cambiar fácilmente a un perfil de usuario invitado antes de compartir los datos, así como resetear de forma instantánea ese perfil una vez que se usa.

Por último, el nuevo panel de privacidad de Android 12 también estará disponible en esta versión recortada del sistema operativo. Por lo tanto, los usuarios ahora pueden obtener información sobre las aplicaciones que accedan a datos confidenciales.