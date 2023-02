El Samsung Galaxy S23 Ultra podría tener un molesto problema de estabilización de la cámara

El Samsung Galaxy S23 Ultra es sin duda uno de los mejores teléfonos (opens in new tab) que puedes comprar en 2023, pero eso no significa necesariamente que el dispositivo sea perfecto.

De hecho, un propietario del Galaxy S23 Ultra ha informado a SamMobile de que la supuestamente excelente estabilización de la cámara del móvil no está funcionando como se esperaba, con secuencias de vídeo y, en algunos casos, fotos de paisajes, que aparecen algo borrosas o agitadas.

Cuando nosotros analizamos el Samsung Galaxy S23 Ultra, nos pareció que la experiencia con las cámaras era consistente e impresionante, por lo que esta noticia nos ha sorprendido un poco. Sin embargo, existe la posibilidad de que este no sea un caso aislado, sino que se trate de un error que está afectando a muchos usuarios del tope de gama de Samsung.

Como informa SamMobile, el problema de estabilización de este usuario no ha surgido como resultado de ningún daño físico en su S23 Ultra, y también informan de que el dispositivo se está calentando notablemente cada vez que se abre la aplicación de la cámara.

No encontramos ninguna inestabilidad en la cámara durante nuestras pruebas del Galaxy S23 Ultra.

Los comentarios de otros propietarios del S23 Ultra que aparecen a continuación del informe de SamMobile sugieren que el problema no es necesariamente generalizado, pero un par de usuarios han pedido a Samsung que actualice la aplicación de la cámara por otras razones.

"Mi S23 Ultra no tiene problemas de estabilización", dice un comentario. "Sin embargo, en las fotos de 12MP hay mucho ruido. La app de la cámara realmente necesita una actualización".

Así que, incluso si el problema de estabilización antes mencionado está relacionado con el sensor de la cámara defectuoso de una sola unidad, en lugar de un error de software generalizado, todavía esperamos que Samsung lance una actualización de software para que la experiencia de la aplicación de la cámara del S23 Ultra en general vaya más fluida y pulida.

Una oleada de errores en los Galaxy

Si este problema de estabilización del S23 Ultra resulta ser un error, su llegada se produce después de otro error reciente en los Galaxy provocado por One UI 5.1.

Varios propietarios de Galaxy S22 y Galaxy S21 han informado (a través de los foros de Samsung) de que One UI 5.1 ha reducido la duración de la batería de sus dispositivos. Un usuario de Galaxy S22 Ultra, en particular, afirma que la duración de la batería de su teléfono se redujo a sólo 3,5 horas después de la actualización.

Los usuarios del foro han señalado que el uso de la batería del Teclado Samsung parece haberse disparado desde la llegada de One UI 5.1, lo que probablemente sea la causa del problema.

Como informa SamMobile, Samsung sugiere borrar la caché y los datos de Teclado Samsung y reiniciar los dispositivos afectados. Sin embargo, lo más probable es que Samsung esté preparando una solución automática para el error.