El POCO F4 GT es el móvil gaming que no me daría vergüenza usar en público

Puede que conozcas a POCO por tener smartphones Android de gama media que tienden a enfocarse en la potencia, pero ahora la compañía ha dado un paso más allá con el nuevo POCO F4 GT.

Es un dispositivo con unas especificaciones increíbles: chip Snapdragon 8 Gen 1, 120W de carga y una pantalla de 6.67 pulgadas. También sigue la tradición de POCO de ponerle nombres simples a sus smartphones.

Además de esas especificaciones, el POCO F4 GT tienen un par de funciones para gaming como los 120Hz, una tasa de muestreo táctil de 480Hz y, lo más interesante, unos gatillos retráctiles configurables, aportando un extra de competitividad en los juegos online.

Es una característica que hemos visto ya en algunos teléfonos gaming, y que podría dar la impresión de que POCO quiere entrar en este mercado. El hecho de que el dispositivo se lance junto con unos cascos de Genshin Impact le da peso a esa afirmación.

Aun así, el POCO F4 GT tiene ese aspecto gaming sin el gran problema que afecta al resto de smartphones creados para jugar.

El POCO F4 GT con los gatillos activados (Image credit: POCO)

Es un móvil gaming que no me daría vergüenza usar

Cuando pruebo móviles gaming, se nota la diferencia a la hora de jugar, pero me da un poco de vergüenza que se me vea con ellos. No porque tenga una fijación negativa hacia ellos (es 2022, hasta mi padre juega con el móvil, aunque sea al Candy Crush), sino porque son teléfonos muy feos.

Suelen ser móviles muy grandes, voluminosos, cargados de luces LED y diseños geométricos... puedes ver un ejemplo a continuación. Este es el Black Shark 3:

El Black Shark 3 es un ejemplo de diseño gaming típico (Image credit: Future)

Admito que la 'estética gamer' no es algo que a mí me llame mucho la atención, y a menudo suelo tener dudas si me toca sacar un enorme y luminoso teléfono por la calle.

Pero el POCO F4 GT tiene un diseño mucho más sutil (bueno, las versiones en negro y gris; la amarilla es pasarse). Si lo sacas del bolsillo, la gente no te va a preguntar '¿qué es eso?' con una mirada extraña y el ceño fruncido.

A diferencia de muchos otros móviles gaming, no me daría vergüenza usar el POCO F4 GT en público, o ponerlo en la mesa de un restaurante. Es por ello que ya tenemos incluso un análisis en profundidad donde hablamos tanto de su innovador diseño (tratándose del mundo gaming, es innovador) como de sus características, precio y disponibilidad. Y lo mejor de todo, es que este móvil te costará menos que los demás móviles gaming del mercado.

