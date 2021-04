El nuevo gameplay del Resident Evil Village está grabado en PS4 Pro

Capcom ha subido un nuevo gameplay del Resident Evil Village que nos da una idea de cómo es jugar en una consola de generación anterior.

El gameplay, cortesía de IGN's First Look, muestra cinco minutos de juego de Resident Evil Village en PS4 Pro, y se ve bastante bien. Has ahora solo habíamos visto metraje del juego grabado en consolas next-gen, y puedes ver el nuevo abajo:

Esto sale después de que Capcom anunciara por sorpresa a principios de año (via GamesRadar) que Resident Evil Village llegaría a PS4 y Xbox One después de las ya confirmadas Xbox Series X|S, PS5 y PC, con actualización para next-gen gratuitas.

Teniendo en cuenta que ha sido más que un reto comprar una PS5 o una Xbox Series X debido a la falta de stock, un vistazo a cómo se ve el juego en otras consolas va a ser más que bienvenido para aquellos que no se han podido actualizar a la nueva generación de consolas.

¿De verdad es tan last-gen?

Es muy difícil decir dónde se quedaría la versión de PS4 Pro frente a la PS5 y la Xbox Series X si miramos solo 5 minutos de gameplay, y esperamos que haya más comparaciones después del lanzamiento del juego, subrayando las principales diferencias entre generaciones de consolas.

Hay que tener en cuenta que aunque la PS4 Pro sea una consola de última generación, sigue siendo una mejora con respecto a la PS4 y la Xbox One de serie, que la gente sigue usando, así que no diríamos que este sea el resultado final que obtendrás en esas consolas un poco más antiguas.

No tendrás que esperar mucho más para que salga Resident Evil Village, porque saldrá a la venta el 7 de mayo de 2021. Hasta entonces, sin embargo, esperamos más metraje en abril, cuando está previsto que salga otra demo más detallada. No se ha detallado la fecha exacta para ella, pero como ya estamos en abril, tampoco nos preocupa demasiado no saberla.