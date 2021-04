El Apple Watch 7 podría responder según tu respiración

Las patentes son cosas maravillosas que normalmente ofrecen ideas ambiciosas o extrañas, y una reciente del Apple Watch es un buen ejemplo de ello.

Publicada por la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU el 1 de abril y vista por Apple Insider, una patente bajo el título traducido de 'detección de soplidos y cambio de modo mediante dispositivo electrónico' detalla la habilidad del Apple Watch de responder a un soplido.

Por lo que dice la patente, hablamos de soplarle literalmente al reloj, y que él responda de varias maneras como coger una llamada o pausar una canción. Sería básicamente un control por gestos, y permitiría funciones variadas como por ejemplo soplar dos veces seguidas.

(Image credit: Apple / USPTO)

Esto podría parecer totalmente innecesario, pero como dice la patente, el Apple Watch se lleva en la muñeca, lo que significa que sólo puedes interactuar con tu otra mano, y cuando la tienes ocupada con otra cosa como una bolsa o un café, lo tienes un poco complicado.

Los comandos por voz son una solución, pero en un ambiente silencioso, cuando no quieres que se te oiga tampoco es la solución. Así que soplar es la alternativa.

El sistema también menciona la relación con otros dispositivos portátiles, así que es posible que un futuro iPhone responda a tu respiración, pero el Apple Watch es el que más obvio nos parece para usar, y en el que la patente está más centrada.

¿Veremos esto en el Apple Watch 7? Aunque no lo descartamos, no tiene pinta. Muchas patentes no se llegan a desarrollar, y hay muchas que requieren mucho tiempo.

Apostaríamos su llegada para el Apple Watch 8 o 9, pero nunca se sabe.