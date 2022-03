¿Cómo pueden las Apple Glasses tener un diseño a la altura de Apple?

Bienvenido al limbo. Ese espacio temporal en el que sabemos la fecha, hora y lugar del evento de Apple pero desconocemos lo que va a ocurrir. La respuesta más obvia sería llenar el vacío con los posibles productos, y el primero que creemos que vamos a ver son las Apple Glasses.

Por refrescar la memoria, muchos de nosotros creemos que Apple nos ha dado una pista en la invitación al evento y en el tuit que ha publicado un alto cargo, donde vemos el logo en RA.

Las Apple Glasses, deberían apoyarse en las grandes capacidades que tiene Apple en la realidad aumentada. Los que tengan iPhones y iPads modernos habrán visto estas funciones a través de las cámaras de sus dispositivos, como una creación de LEGO con la que se puede jugar.

Gracias a estos potentes sensores, el procesador y ARKit 2, los efectos son increíblemente realistas y son mejor aún cuando usas el escáner LiDAR del iPhone 13 Pro y el iPad Pro, ya que estos crean un mapa 3D de tu alrededor y te dejan crear objetos con los que interactuar como si estuvieras en el mundo real.

La habilidad para transferir todo ese hardware y software de RA que tiene Apple es indiscutible. El hecho de que puedan tener unas gafas abre aun más las opciones.

Ya están de camino...

Sabemos que la posibilidad de que Apple revele unas gafas de realidad aumentada no es muy alta, pero como lo que esperamos mañana es un primer concepto y no el producto final, todavía están a tiempo de dar algo de información sobre su desarrollo.

Que no parezcan ridículas

El legendario diseño industrial de Apple será puesto a prueba con las Apple Glasses. Hemos llevado sus inusuales AirPods en las orejas (aunque ahora nos encantan) y el elegante Apple Watch en la muñeca, pero llevar algo en la cara ya son palabras mayores...

Para hacerlas, aunque Apple ponga mucho esfuerzo en llevar la tecnología del iPhone, hay que buscar un hueco donde poner las cámaras, sensores (LiDAR), pantallas transparentes y baterías.

Esto último es donde los fabricantes han tenido más problemas. No puedes esconder una batería, abulta, aunque hagan todo lo posible por extenderlas a lo largo de las patillas.

Para Apple, sugerimos que encuentre la forma de extenderla alrededor de la montura y que esconda las cámaras y los sensores tras un espejo o el propio plástico.

Que sean inalámbricas, incluso para cargarlas

No queremos ver un solo puerto en las Apple Glasses. Obviamente, se conectarán al iPhone por Bluetooth, pero las tenemos que cargar. Y para ello, una carga Qi o MagSafe sería la mejor opción.

No nos limites el campo de visión

En el tuit de Greg Joswiak (jefe de marketing de Apple), el vídeo de la invitación al evento parece ser una vista de lo que sería la visión con las Apple Glasses.

Parece inmersivo, pero engaña, ya que muchas gafas anteriores de AR tenían un campo de visión muy estrecho. Las HoloLens de Microsoft eran como un televisor de 42 pulgadas que flotaba frente a ti, pero las Google Glass eran como un pequeño panel en el que te costaba centrar la vista.

Queremos que las Apple Glasses sean tan inmersivas como parece en el vídeo. Para hacerlo, Apple debe saber cómo encajar una proyección tan pequeña en un diseño que englobe tu vista en lugar de centrarla en un punto.

No escatimar en resolución

Nuestros ojos estarán cerca de cualquier tecnología de pantalla que Apple planee usar. Suponiendo que sea OLED (que admite muy bien la transparencia), esperamos que sea HD o superior. Cualquier cosa por debajo dejaría a la vista los píxeles. Esperamos que Apple, reina de las pantallas Super Retina, lo haga bien. Si no lo hacen, las Apple Glasses serán un desastre.

Deben de poder graduarse

Esta es personal. No puedo usar gafas inteligentes si no están graduadas. No podría distinguir a simple vista el iPhone 13 del iPhone 12.

Apple tiene la oportunidad de seguir a Oppo y Google. Poder pedir las Apple Glasses graduadas las haría mucho más caras (creemos que más de 1.000€), pero también valdrían mucho más la pena.

Un extra:

Tampoco hay que quedarse corto en memoria y almacenamiento. Solo importará si Apple no combina las Apple Glasses con el iPhone. Si lo hacen, toda la carga de CPU, memoria y almacenamiento estará en el teléfono, no en las gafas. Si no lo hacen, las Apple Glasses deben llevar con algún tipo de procesador nuevo (¿podría caber un M1?, ¿un M1 mini?), 8GB de RAM y al menos 128GB de almacenamiento.

Existe la posibilidad de que no veamos las gafas de realidad aumentada de Apple mañana. Si es así, los de Cupertino pueden tomar nota para cuando por fin estén listos para presentar Apple Glasses al mundo.