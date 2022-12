Bienvenidos al futuro: echa un vistazo a estos nuevos auriculares con purificador de aire incluido de Dyson

Dyson, el gigante de los electrodomésticos, ha desvelado oficialmente las especificaciones completas del próximo Dyson Zone, un dispositivo que anunció por primera vez a principios de este año, y que son unos auriculares avanzados con cancelación de ruido, que incorporan un purificador de aire que literalmente llevarás puesto.

El Dyson Zone es el resultado de cinco años de investigación y combina dos productos únicos de la empresa, ya que supone la primera incursión de la compañía tanto en el mercado de la tecnología de audio como en la tecnología de dispositivos para llevar puestos. Desde luego que las especificaciones sugieren que la empresa llega a este mercado dando un golpe sobre la mesa.

Según Dyson, los auriculares Zone contarán con cancelación de ruido avanzada, potenciada por 11 micrófonos incorporados, 8 de los cuales monitorizarán el ruido exterior a velocidades de hasta 384.000 veces por segundo. También prometen audio de espectro completo capaz de reproducir frecuencias de 6Hz a 21kHz y micrófonos duales que permiten captar la voz con claridad en llamadas o grabaciones. La compañía también promete que las distorsiones armónicas serán mínimas en toda la gama de frecuencias gracias al procesamiento de la señal 48.000 veces por segundo. Además, la batería durará hasta 50 horas, dependiendo del uso.

Claro que todas estas especificaciones, si bien son impresionantes, no son protagonistas: lo que más llama la atención en este dispositivo es que cuenta con un purificador de aire portátil.

El purificador del Dyson Zone es un visor desmontable supuestamente capaz de eliminar elementos contaminantes de hasta 0,1 micras, llevando por primera vez la experiencia de Dyson en flujos de aire a un dispositivo portátil. Se calcula que el 99% de la población mundial vive en ciudades con niveles de contaminación atmosférica superiores a los considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, por lo que las soluciones purificadoras portátiles podrían ser el futuro, siempre y cuando los consumidores sean capaces de pasar por alto el extraño aspecto del Dyson Zone.

El Dyson Zone parece un dispositivo sacado directamente de una película de ciencia ficción. Todavía no han confirmado qué precio tendrá, pero su lanzamiento comenzará por China en enero de 2023, y luego lo pondrán a la venta en Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong y Singapur a partir de marzo. A España, parece que llegarán en junio.

Es importante destacar que Dyson no ha sugerido que el Dyson Zone sea una defensa adecuada contra la posible propagación del virus Covid-19. Claro que el hecho de que la compañía no lo haya afirmado, no significa que no lo sea; eso es algo que se sabrá con el tiempo, cuando se hayan hecho más pruebas de la capacidad purificadora de este dispositivo.

El purificador de aire portátil de Dyson podría serte útil, si no te importa la pinta que tiene

No se puede negar que el Dyson Zone sea algo innovador, y el aspecto de los auriculares es especialmente distintivo. No sabemos cuántos compradores potenciales tendrá, pero es llamativo y, como mínimo, da que hablar. De hecho, ni siquiera estábamos seguros de que Dyson seguiría adelante con la producción del dispositivo y lo lanzara finalmente al mercado... hasta ahora, que la compañía lo ha confirmado

Cuando en TechRadar vimos el Dyson Zone por primera vez en un evento en el Reino Unido, parecía que el dispositivo se presentaba más como un purificador de aire portátil que como unos auriculares. Sin embargo, parece que la empresa está igual de interesada en asegurarse de que también ofrezca un buen sonido: aún no hemos probado su capacidad de audio, pero nos ha picado la curiosidad.

Y aunque los purificadores de aire portátiles en sí no son nuevos, la combinación de audio y purificador es única. Dada la frecuencia cada vez mayor con la que los grandes fenómenos meteorológicos, como incendios forestales y tormentas, levantan una gran cantidad de hollín o polvo, no cabe duda de que esta tecnología podría satisfacer una necesidad del mercado de consumo.

Sin embargo, un vistazo a las impresionantes especificaciones de rendimiento del Dyson Zone da una idea de lo que podrían costar los auriculares, y lo más probable es que no sean baratos. ¿Estamos realmente preparados para unos auriculares inalámbricos de gama alta? Dyson espera que sí y, al menos, ha dotado al Dyson Zone con especificaciones de alta gama que lo convierten en una opción interesante.