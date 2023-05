Avatar 2 por fin llega a Disney+: anunciada la fecha en la que podrás verla gratis en casa (y queda muy poco)

Avatar: El Sentido del Agua llega por fin a Disney+ el 7 de junio, junto con contenido adicional con entrevistas a los creadores, el elenco y el equipo que forma parte de la película.

La continuación de la película original de Avatar se estrenó en cines el 16 de diciembre de 2022, y desde entonces mucha gente estaba esperando a que llegara a Disney+ (opens in new tab). Si bien desde hace un tiempo se podía comprar en Prime Video (opens in new tab) y en otras plataformas, ahora todos los suscriptores de Disney+ podrán ver Avatar 2 gratis desde casa.

Si eres de los que todavía no ha visto la película, estoy segura de que agradecerás verla desde la mejor televisión que puedas; a poder ser, una buena TV 4K (opens in new tab) y con una de las mejores barras de sonido (opens in new tab) para poder disfrutar de toda la calidad visual Ultra HD de la película, junto con su sonido Dolby Atmos envolvente.

Teniendo en cuenta que Avatar 2 fue producida por 20th Century Fox, que ahora es propiedad de Disney, era de esperar que la película llegara primero a Disney+ antes que a otras plataformas, pero finalmente no fue así (al fin y al cabo la pusieron de pago y así sacaban algo más de dinero...). Sea como sea, la espera de los suscriptores a Disney+ por fin ha llegado casi a su fin, y podrán ver Avatar: El Sentido del Agua sin pagar por comprarla.

Cuando vimos Avatar 2 en su estreno en cines, le dimos una calificación de 4 sobre 5 estrellas, y nos pareció que esta película es una "fenomenal proeza cinematográfica". El regreso del director James Cameron a Pandora cumple plenamente su promesa de una película repleta de efectos visuales de increíble belleza. La larga duración puede resultar un poco frustrante, y el tercer acto resulta muy familiar; sin embargo, la historia es sorprendentemente conmovedora, y tienes menos razones para perderte esta película ahora que está disponible para verla en casa.