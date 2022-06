Apple Watch SE 2: todo lo que sabemos del próximo smartwatch económico de Apple

Parece que todo apunta a que el Apple Watch SE 2 podría salir este 2022 después de todo, ya que la falta de rumores y filtraciones hizo pensar que el smartwatch barato de Apple no llegaría.

Cuando salga, llegaría con el Apple Watch 8, otra versión rugerizada y el iPhone 14 después de verano.

Vimos el primer Apple Watch SE en 2020, y fue una sorpresa, ya que llegó como la alternativa económica del Apple Watch 6 con el espíritu del iPhone SE (2020).

Es algo así como una versión mejorada del Apple Watch 3 con las mismas funciones de salud pero un nuevo procesador que lo hace compatible con más versiones futuras de watchOS.

De igual manera, esperamos que el Apple Watch SE 2 sea un wearable económico con suficientes funciones actuales (como una pantalla always on) de los gama alta recientes, pero no hemos escuchado qué especificaciones podría llevar.

Abajo hemos incluido algunas predicciones sobre su lanzamiento y lo que podría costar, junto a una lista de las mejoras que queremos que incluya. A medida que van corriendo los rumores, los incluiremos en este artículo, así que asegúrate de volver de vez en cuando para estar al día de lo que pasa con el Apple Watch SE 2.

Últimas noticias Un gran filtrador de Apple ha sugerido que el Apple Watch SE 2 podría salir en 2022 o a principios de 2023, como uno de los tres smartwatches de la compañía que harían su debut.

Apple Watch SE 2: directos al grano

¿Qué es? El próximo Apple Watch económico

El próximo Apple Watch económico ¿Cuándo sale? Posiblemente en septiembre de 2022

Posiblemente en septiembre de 2022 ¿Cuánto costará? Menos que el Apple Watch 7

Apple Watch SE 2: fecha de lanzamiento y precio

Hasta ahora parece que el Apple Watch SE 2 podría llegar en septiembre, ya que el filtrador Mark Gurman dice que se lanzará en 'otoño' (saldría casi con total seguridad con el iPhone 14). Antes de esta filtración, el reputado analista Ming-Chi Kuo dijo que llegaría en algún momento del 2022.

Ahora bien, como Apple solo ha lanzado un modelo de Apple Watch SE hasta la fecha, no hay mucho de lo que hablar, y existe la probabilidad de que el Apple Watch SE 2 no vaya a ver la luz.

Tampoco hay rumores sobre su precio, pero el Apple Watch SE original parte de los 299€, con una subida de precio si quieres LTE, un tamaño más grande o una correa diferente. Hay una posibilidad de que el Apple Watch SE 2 tenga ese mismo precio, pero por ahora no estamos seguros.

El Apple Watch SE es discutiblemente barato (Image credit: Apple)

Noticias y rumores

Tim Cook ha hablado sobre el futuro del Apple Watch en el podcast Outside, y ha dicho que 'hay un montón de innovación para incorporar' y 'estamos en los inicios... piensa en la cantidad de sensores que hay en tu coche. Francamente, tu cuerpo es mucho más importante que tu coche.'

Esto sugiere un enfoque continuo en la salud y el fitness para los futuros modelos de Apple Watch, y esperamos que el Apple Watch SE 2 esté incluido entre ellos.

Por lo demás, una filtración afirma que el Apple Watch SE 2 podría tener 'mejoras importantes en el seguimiento de la actividad', así como un procesador más rápido. Aunque la fuente hablaba de él al mismo nivel del Apple Watch 8, así que es posible que esas funciones solo lleguen al modelo más caro.

La mayor filtración hasta ahora del smartwatch dice que el diseño seguiría prácticamente sin cambios frente a su predecesor, que se incluiría un procesador más rápido (tal vez el S7 del Apple Watch 7) y que el precio sería un poco más alto.

Qué queremos ver

Hay una cuantas mejoras que queremos ver en el Apple Watch SE 2, incluyendo las siguientes:

1. Una pantalla always on

El Apple Watch SE (Image credit: TechRadar)

El Apple Watch SE no tiene una pantalla always on, una de las funciones que lo diferencian del Apple Watch 6.

Es normal, ya que Apple quiere guardarse algunas cosas para su modelo más premium, pero a finales de 2022, cuando esperamos que salga el Apple Watch SE 2, queremos una pantalla always on en toda la gama.

2. Una batería más duradera

El Apple Watch SE tiene una batería superior a la de la mayoría de modelos de Apple Watch, pero con alrededor de un día y medio de uso, no es rival para muchos otros wearables, y la cosa empeora con el seguimiento del sueño, que impide que puedas cargarlo por la noche.

Para el Apple Watch SE 2 queremos ver una batería de al menos dos días, aunque lo ideal serían tres o más.

3. Un precio todavía más bajo

Aunque el Apple Watch SE se posicionó como la opción barata en la gama del Apple Watch, no es el wearable más barato que vende Apple. Ese título lo tiene el Apple Watch 3, que sigue a la venta.

Para simplificar las cosas, nos gustaría que el Apple Watch SE 2 tuviera el precio más bajo de toda la gama disponible del Apple Watch, para que se vea claramente su posición en la serie.

4. Una amplia gama de colores

El Apple Watch SE no está disponible en muchos colores (Image credit: TechRadar)

El Apple Watch SE solo está disponible en oro, gris espacial y plata, y aunque no pasa nada con esos colores, querríamos ver alguno más en el Apple Watch SE 2, incluyendo opciones más llamativas como el color rojo que puedes conseguir si compras el Apple Watch 7.

Evidentemente, puedes darle más color cambiando la correa, pero estamos hablando del propio cuerpo, queremos más colores.

5. Monitor de oxígeno en sangre

Además de la pantalla always on, una de las funciones que no tiene el Apple Watch SE frente al Apple Watch 7 es el monitor de oxígeno en sangre.

Es una función de salud muy útil, pero probablemente no sea un punto de venta muy importante para la mayoría de usuarios. Aunque nos gustaría verlo, no nos preocuparía si Apple lo deja exclusivamente para los modelos más premium.