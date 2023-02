Ant-Man y la Avispa: Quantumanía - Las escenas post-créditos explicadas

A continuación, spoilers completos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

Ant-Man 3 ha llegado a los cines, y es poco probable que el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) vuelva a ser el mismo. El Reino Cuántico no solo es un mundo completamente nuevo que nuestros personajes pueden explorar, sino que Kang el Conquistador, la próxima amenaza del UCM al nivel de Thanos, está oficialmente en juego.

Si ya has visto la película de la Fase 5 (opens in new tab) de Marvel, o no te importa saber por adelantado los detalles de la escena post-créditos, sigue leyendo.

Ant-Man 3: explicación de la primera escena post-créditos - ¿Qué es el Consejo de Kangs?

Al final de esta película de superhéroes, se da por muerto al exiliado Kang. Fue absorbido por el núcleo de su Silla del Tiempo, lo que aparentemente es confirmado por una figura sombría, que declara ominosamente: "El exiliado ha muerto".

La figura se revela como Jonathan Majors, vestido y actuando de forma diferente como otra variante de Kang. Su sombrero de copa alta y su gran traje de gala parecen ser (al menos, por lo que vemos en un parpadeo) una referencia a Immortus, tradicionalmente la más antigua y poderosa de las muchas variantes de Kang.

Vuelve a hablar con (sorpresa, sorpresa) Jonathan Majors, vestido con un antiguo tocado egipcio. En los cómics, Kang gobierna Egipto durante un tiempo como el faraón Rama-Tut, y parece que este papel ha sido dado a otra variante de Kang, y reimaginado como la mano derecha de Immortus.

Pero eso no es todo. Una tercera variante de Kang, calvo y ataviado con una armadura futurista, se une al dúo mientras hablan de una incursión. No es la primera vez que oímos esa palabra: explicada en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, una incursión es lo que ocurre cuando los universos chocan, acabando uno de ellos destruido.

Rama-Tut pregunta a Immortus: "¿A cuántos de nosotros has llamado?", a lo que Immortus responde: "A todos". Salen a un gran coliseo, en el que una multitud enfervorizada de variantes de Kang aparecen dispositivos de teletransporte vial, un poco como las puertas que usa la TVA en la temporada 1 de Loki. Hay cientos, quizá miles de ellos, todos actuando de forma diferente con variaciones individuales de los trajes clásicos del villano. Este es el Consejo de Kangs, y la variante que suponemos que es Immortus parece liderar ese consejo.

Es una apuesta segura decir que estas variantes de Kang van a causar una guerra multiversal, que seguramente formará la trama principal de Vengadores: La Dinastía Kang y se resolverá en Vengadores: Secret Wars, ambas de la Fase 6 de Marvel.

Al igual que en los cómics de Secret Wars, es probable que esto termine en la fusión de algunos de esos universos, a través de las Incursiones mencionadas anteriormente, para crear una única Tierra Prime. El problema de las historias de multiversos es que, una vez que te adentras demasiado en la madriguera del conejo, no hay nada en juego para los héroes: todo lo que podría ocurrir ocurre en algún lugar. Tiene sentido que Secret Wars busque restaurar el UCM principal una vez que todas las travesuras de la realidad alternativa hayan terminado.

Al final de la mayoría de las películas del UCM, aparece una leyenda del tipo "Ant-Man y la Avispa (o quienesquiera que sean los héroes de la película) volverán", indicando que su historia no ha terminado. Sin embargo, esta vez el texto en blanco dice "Kang volverá".

Esta película es más de Kang que de Scott y Hope (como Infinity War fue más de Thanos que de los Vengadores), y Marvel está haciendo todo lo posible para entusiasmar a su público con La Dinastía Kang del 2025, presagiando que el Amo del Tiempo es una amenaza real para el multiverso Marvel.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía - Explicada la escena post-créditos final

En la escena post-créditos de Ant-Man 3, Kang aparece de nuevo vestido a finales del siglo XIX, subiendo al escenario de un teatro de estilo vodevil como "Mister Timely". Se dirige a una multitud en un monólogo muy al estilo de H.G. Wells sobre su nuevo artilugio temporal. Entre el público están el Loki de Tom Hiddleston y el Mobius de Owen Wilson, lo que enlaza muy bien esta película con la segunda temporada de Loki, que se estrenará en Disney+ a finales de este año.

Aunque Mobius pregunta incrédulo a Loki: "¿Ese es el tipo que te preocupa?", el Dios de las Travesuras conoció antes a una variante de Kang, alias El Que Permanece, en el final de la primera temporada de Loki, y comprende la amenaza que representa. ¿Qué lugar ocupa esta escena en la línea temporal de Loki? Los fans del UCM tendrán que ver la segunda temporada para averiguarlo.