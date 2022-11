Mejores programas gratuitos para descargar vídeos gratis de YouTube en 2022

A no ser que pagues por una suscripción Premium a YouTube, siempre estarás limitado a tener Internet para poder ver los vídeos de la plataforma. Y justo aquí, es donde entran en juego las aplicaciones gratuitas para descargar vídeos de YouTube, ya sea en tu ordenador con Windows (opens in new tab), Mac (opens in new tab)o tu móvil (opens in new tab).

Tal vez quieras ver un vídeo sin conexión a Internet durante una reunión, o en un lugar en el que no tengas acceso a Internet, como un viaje en tren.

El proceso para descargar un vídeo de YouTube es sorprendentemente fácil: en líneas generales, tendrás que copiar la URL del vídeo en cuestión, y después, utilizar una de las aplicaciones que te contamos a continuación para poder descargarlo.

Actualmente, nuestra opción preferida para descargar vídeos gratis de YouTube es 4K Video Downloader (opens in new tab), que puede hacer el trabajo sin dejar una marca de agua, en comparación con otras aplicaciones. Sin embargo, hay otras aplicaciones que puedes usar que hacen el mismo trabajo, y hemos reunido las mejores a continuación.

De todos los programas que hemos probado para descargar vídeos de YouTube, WinX HD Video Converter Deluxe es el que más nos ha impresionado. No se limita a descargar vídeos, sino que también los convierte a prácticamente cualquier formato, extrae contenidos de DVDs y discos Blu-ray, y permite grabar tus propios discos. También maneja contenido 4K con facilidad. A diferencia de los programas que encontrarás a continuación, este no es gratuito, pero queríamos mencionarlo ya que no encontrarás una herramienta más potente.

Mejores aplicaciones gratuitas para descargar vídeos de YouTube en 2022:

1. 4K Video Downloader Rápido, gratuito y flexible - El programa más versátil para descargar vídeos de YouTube gratis Especificaciones Sistema operativo: Windows, macOS, Linux Las mejores ofertas de hoy Visit site (opens in new tab) Pros + Gran variedad de formatos + Descarga de listas de reproducción + Admite vídeos en 3D y de 360 grados + No incluye software indeseado Contras - Algunas limitaciones para descargar listas de reproducción

4K Video Downloader (opens in new tab) es el mejor programa para descargar vídeos gratis de YouTube, gracias a que es rápido y sin complicaciones. Es fácil de usar, muy personalizable, sin anuncios y no te instalará ningún extra indeseado en tu equipo.

Para descargar un vídeo (o una lista de reproducción completa, siempre que no supere los 24 vídeos), solo tendrás que copiar su URL desde el navegador web (la dirección que aparece en la barra de direcciones arriba en el navegador), luego hacer clic en "Pegar URL" en el programa, y por último, seleccionar el formato en el que lo quieres guardar, así como la calidad y la ubicación de la carpeta donde lo desees guardar en tu equipo.

Hay una gran variedad de formatos, tanto de vídeo como de audio, incluidos MP4 y MP3. Puedes descargar los subtítulos de cada vídeo y también es compatible con los vídeos en 3D y en 360 grados.

Si te adentras en las propiedades, podrás ajustar opciones como configurar una conexión proxy y las descargas multi-stream (aumentar el número de streams acelerará las descargas, pero aumenta el riesgo de que YouTube bloquee tu dirección IP).

Puedes optar también por la versión premium (de pago) (opens in new tab), que te permitirá descargar listas de reproducción más largas y con subtítulos, y teniendo en cuenta que por solo 18.15€ podrás comprar una licencia que te valdrá de por vida, para siempre, lo cierto es que es una ganga. Sea como sea, la edición gratuita tiene todo lo que podrías desear.

Puedes descargar 4K Video Downloader pinchando aquí. (opens in new tab)

2. Any Video Converter Free Descarga y convierte vídeos, y añádeles efectos especiales Especificaciones Sistema operativo: Windows, macOS Las mejores ofertas de hoy Visit site (opens in new tab) Pros + Excelente soporte de formatos + Editor de vídeo integrado Contras - Sin descargas por lotes - Software adicional indeseado incluido en el paquete

A primera vista, Any Video Converter Free (opens in new tab) es uno de los mejores programas gratuitos que hay para descargar vídeos de YouTube. Su único inconveniente es que la versión gratuita te limita a descargarte cada canción por separado. Ahora bien, si eso te da igual, teniendo en cuenta que es totalmente gratuito, entonces esta aplicación te parecerá genial.

Hay muchos formatos de vídeo para elegir, e incluso cuenta con un editor de vídeo básico integrado. Se puede utilizar para recortar un vídeo descargado, añadir efectos sencillos, como el ajuste de color, y añadir texto superpuesto.

Todo el proceso es rápido y sencillo. Puede que la interfaz de Any Video Converter no sea del agrado de todo el mundo, pero eso es cuestión de gustos, y lo importante aquí es que es una aplicación gratuita para descargar vídeos de YouTube fantástica a nivel funcional.

Algo a tener en cuenta es que cuando lo instalas viene acompañado de dos software más: ByteFence y Yahoo, pero cuando haces la instalación puedes indicar que no quieres instalarlos, o si se te pasa, los puedes desinstalar después.

Aquí puedes descargar Any Video Converter Free. (opens in new tab)

3. Free YouTube Download Descarga vídeos sin pulsar un solo botón Especificaciones Sistema operativo: Windows, macOS Las mejores ofertas de hoy Visit site (opens in new tab) Pros + Opción de descarga automática + Descarga por lotes + Puedes configurar que apague tu equipo automáticamente al terminar Contras - Límite de tiempo de tres minutos

Free YouTube Download (opens in new tab) es una aplicación gratuita para descargar vídeos de YouTube muy sencilla, que se centra en lo que tiene que hacer y prescinde de las distracciones. Solo tendrás que pegar una URL de YouTube y podrás descargar el vídeo en un par de clics, o sin clics si activas la opción de descarga automática.

Puedes descargar varios vídeos a la vez si lo necesitas, y puedes convertirlos a varios formatos diferentes sobre la marcha. Los formatos disponibles dependerán de la calidad del vídeo original, pero en la mayoría de los casos tendrás disponibles los formatos AVI, MP4, iPhone/iPod y MKV. También es posible convertir a MP3 solo el audio si no necesitas las imágenes.

Solo hay un único inconveniente real, pero es importante: solo puedes utilizar Free YouTube Download para descargar vídeos que duren menos de tres minutos. Esto excluye la mayoría de los vídeos musicales, y es una verdadera lástima.

Aquí puedes descargar Free YouTube Download (opens in new tab).

4. aTube Catcher Descarga, convierte y fusiona vídeos conforme los reproduces Especificaciones Sistema operativo: Windows Las mejores ofertas de hoy Visit site (opens in new tab) Pros + Descarga por lotes + Convierte a formatos populares + Conversión automática de archivos Contras - Al instalarlo tienes que estar atento para que no se te instale con Adware (software indeseado)

Aunque su nombre parece sugerir que este programa solo sirve para descargar vídeos de YouTube, lo cierto es que aTube Catcher (opens in new tab) funciona con casi todas las páginas de alojamiento de vídeos, los cuales también podrás descargar en modo solo audio si quieres.

aTube Catcher funciona genial, y es muy intuitivo, pero hay una advertencia importante que hay que señalar: cuando lo instalas, trata de instalar también otros programitas y cosas que en realidad no quieres, por lo que debes estar atento cuando estés instalando el programa para decir que NO quieres que se instalen todos esos extras (si simplemente le vas dando a siguiente, se te instalarán). Para evitar que se instalen, cuando se te ofrezca el primer programa tendrás quedarle a "cancelar", y con el segundo le tienes que dar a "rechazar". De esta manera, solo se instalará aTube Catcher, sin ninguna sorpresa no deseada, que es lo que en realidad quieres.

Aclarado eso, te contamos qué te ofrece este programa totalmente gratuito.

Los vídeos descargados se pueden convertir automáticamente a varios formatos populares, para que puedas adaptarlos al uso que les quieras dar, o al dispositivo que vayas a usar para reproducir los vídeos o el audio. Además, si quieres descargar un gran número de vídeos, puedes descargarlos todos a la vez, aprovechando al máximo tu ancho de banda, algo que no está disponible en todos los programas de este tipo.

Este programa gratuito para descargar vídeos de YouTube también ofrece muchos extras útiles, como la posibilidad de grabar tu pantalla, la fusión de vídeos, la grabación de discos, el recorte de pistas de audio y vídeos, y más.

Pulsa aquí para descargar aTube Catcher. (opens in new tab)

¿Es legal descargar vídeos de YouTube? Antes descargar vídeos de YouTube con estos programas gratuitos, debes tener en cuenta que el uso de aplicaciones de terceros para descargar vídeos va en contra de las condiciones de servicio de YouTube (opens in new tab), que establecen que solo se pueden ver vídeos en streaming directamente desde sus servidores. La descarga de vídeos también puede constituir una infracción de los derechos de autor, a menos que el vídeo sea de tu propiedad, tengas permiso del titular de los derechos o sea algo de dominio público.