Anmeldelse: Technics EAH-AZ60

Anmeldelsen kort

Det kræver selvsikkerhed eller dumhed at gå ind på markedet for ægte trådløse hovedtelefoner i mellemklassen. Heldigvis er det selvsikkerheden, der driver Technics, og med god grund, når det gælder EAH-AZ60.

Der er mange positive ting ved disse hovedtelefoner. Pasformen er først og fremmest god - øretelefonerne har en god form, er lette og leveres med det bredeste udvalg af ørepropper, vi har set indtil videre. Så det er nemt at få dem til at side godt og behageligt. Ergonomien er god - touch-kontrollerne er følsomme og kan tilpasses i kontrol-appen, som er yderst omfattende. Eller der er også stemmestyring tilgængelig.

Der er også meget positivt ved lyden i disse Technics øretelefoner. De har en slagkraftig lyd med masser af detaljer og en dejlig afbalanceret lyd. Deres støjreduktion er god og forstyrrer ikke den naturlige lyd.

Ladeetuiet til Technics EAH-AZ60 (Image credit: TechRadar)

Pris og tilgængelighed

Kan købes nu

Pris: Set til 1.399-1.699 kr.

Technics EAH-AZ60 er til salg nu, og prisen begynder ved 1.399 kr. Til den pris denne ligger de på niveau med mange rigtig gode hovedtelefoner. Sennheisers fantastiske Momentum True Wireless 2 kan fås til nogenlunde samme pris, mens Bose's QuietComfort Earbuds koster fra 1.800 og op. Men de leverer så til gengældogså noget af den bedste støjreducering, du kan få på markedet i dag. De allerbedste true wireless - Sony WF-1000XM4 kan du købe fra cirka 1.650 kr. og op.

(Image credit: TechRadar)

Design

Let, kompakt og dermed komfortabel

Omfattende app

Rimelig batterilevetid

Med designet har Technics gjort de her trådløse øretelefoner mindre i forhold til EAH-AZ70W (deres første sæt trådløse in-ear-øretelefoner i premium-klassen). EAH-AZ60 har en mere ergonomisk form, er lettere (7 g pr. øreprop) og mindre (26 x 23 x 28 mm) - og de tre ting og det faktum, at pakken indeholder syv par ørepropper i forskellige størrelser, betyder, at Technics er nemme at få til at både godt fast og meget behageligt, så længe du vil.

Batteritiden er ok, men ikke overvældende med en spilletid på 25 timer. Det er, hvis du lytter til med den aktiv støjreduktion (ANC) slået fra. Du får mellem syv og otte timer fra selve ørepropperne og lidt over to opladninger i det lille slanke opladningsetui. Hvis du skruer op for ydelsen ved at streame med LDAC-codec med støjreduktion aktiveret, kan du regne med mere end 16 timer - fire timer og en slat fra selve ørepropperne og resten fra ladeeutiet.

Den tilhørende app giver masser af justeringsmuligheder (Image credit: TechRadar)

Trådløs tilslutning sker via Bluetooth 5.2, og de understøttelser SBC-codec samt AAC og Sonys hi-res LDAC. Du får dog ikke på aptX eller aptX HD - og det er en skam.

Google Assistant, Amazon Alexa og Siri er tilgængelige. De fire mikrofoner pr. øreprop er gode til at tage imod instruktioner, og de leverer også en anstændig opkaldskvalitet eller til at tilpasse støjredeceringen efter forholdene i omgivelserne.

Hver øreprop har berøringsflade, som giver hurtig og pålidelig kontrol over de mest almindelige funktioner: Afspilning/pause, lydstyrke op/ned, frem/tilbage, besvarelse/afslutning/afvisning af opkald, vække stemmeassistenten og "skift mellem støjreduktion og omgivende lyd".

Det er muligt at tilpasse knapper og kommandoer i den omfattende, men temmelig kedelige Technics Audio Connect-app. Det er også her, du finder fembånds EQ-justering, og hvor du kan justere niveauet af støjreduktion og hear through-funktionen, der lader dig høre dine omgivelser, selv om du har hovedtelefonerne på. Du kan få dine øretelefoner om at udsende et bip, hvis du midlertidigt har forlagt dem, aktivere flerpunktsforbindelse og der er også andre muligheder. App'en er virkelig omfattende, så hvis du godt kan lide fuld kontrol over mange ting, så er det lige noget for dig.

(Image credit: TechRadar)

Audio performance

Kraftfuld og velafbalanceret lyd

Udmærket ANC

Ofte vil et produkt - især ørepropper - ret hurtigt afsløre sin væsentlige karaktertræk, så snart de første toner lyder. Og Technics EAH-AZ60 lader dig straks vide, hvor selvsikre de er.

Helt grundlæggende lyder de kraftfulde og har godt styr på musikken. De giver dig et sammenhængende lydbillede, hvor der både er mange detaljer, og hvor helheden lyder lækker og afbalanceret. De lave frekvenser er robuste, kraftfulde og har masser af velkontrolleret momentum, mens diskanten i den modsatte ende af frekvensområdet er lys og og klar, men aldrig hård, ikke engang ved høj lydstyrke.

Derimellem er der mere end nok plads i mellemtoneområdet til at give god plads til vokalen. Igen får vi mange tydelige detaljer frem i lydbilledet. Så alt i alt leverer Technics her nogle virkeligt imponerende øretelefoner, der maler et flot lydbillede uden forvrængninger.

(Image credit: TechRadar)

De er også dynamiske. De kan håndtere de enkle variationer i Leafcutter Johns "Yes! Come Parade With Us", og de mere subtile dynamikker i "Samphas (No One Knows Me) Like the Piano".

Det er med det rytmeafhængige aspekt af musikken, at EAH-AZ60 kommer lidt til kort sammenlignet med de bedste alternativer til denne pris. Det virker som om de ikke helt er i stand til at levere en samme rytmiske sikkerhed som deres bedste konkurrenter, og musikken ender med at lyde lidt mindre harmonisk. Hørt isoleret set er der ikke så meget at kritisere, hvad angår det rytmiske udtryk, men bytter man dem ud med Sonys WF-1000XM4, lyder de bare en smule mekaniske. Det er en marginal forskel, men det er ikke desto mindre en forskel.

De er dog effektive til støjreduktion - ikke helt på niveau med Bose's næsten uhyggeligt stille QuietComfort Earbuds, men de er blandt nogle stærke alternativer i anden række. Skruer du helt op for ANC til i appen, føles det nærmest som om omverdenen helt forsvinder. Heldigvis sker det, uden at det får musikken til at lyde anderledes eller forvrænget.

Skal du købe dem?

(Image credit: TechRadar)

Køb dem hvis...

Du mange justeringsmuligheder

Du kan lave virkelig mange justeringer med Technics Audio Connect app.

Du kan lide kraftfuld lyd

EAH-AZ60 leverer solid lyd, uden at det går ud over balancen i lydbilledet.

Du gerne vil kunne lytte længe uden ubehag

Både vægt og form og det store udvalg af ørepropper i forskellige størrelser, gør dette til et par øretelefoner der er virkelig behagelige at går rundt med.

Køb dem ikke hvis...

Du vil have den længst mulige batterilevetid

Technics giver dig cirka 25, hvilket bestemt ikke er overvældende, når det gælder batterilevetid.

Du har brug for aptX-lyd

LDAC er en udmærket codec, men du får trods alt ikke samme kvalitet, som aptX kan levere.

Du bare må have trådløs opladning

Rigtig mange øretelefoner i samme prisklasse som EAH-AZ60 giver dig trådløs opladning. Det får du ikke her, så hvis det er prioritet, må du lede andre steder.