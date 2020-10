Anmeldelse: Sony HT-X8500

Hvis du finder hele ideen i 3D-soundbarer underlig, er du ikke alene. Vi ved alle, at Dolby Atmos er afhængig af højdeinformation for at skabe en rummelig lyd, men ligesom dens dyrere HT-ZF9-forgænger bruger den nye Sony HT-X8500 avanceret DSP-lydbehandling for at kompensere for manglen på dedikerede opadrettede drivere.

Jo, det betyder nogle ulemper, men til en pris på ca. 3.000 kroner er HT-X8500 blandt de bedste bedste soundbarer i 2019 - og den fortjener stadig en plads i 2020.

Design

HT-X8500 er et komplet lydsystem. Der er ingen separat trådløs subwoofer eller eksterne trådløse surroundhøjttalere. Det er en smart soundbar designet til at passe ind næsten hvor som helst.

Selvom subwooferen er indbygget, forbliver soundbarren behageligt slank. Den måler beskedne 89 cm i bredden, og den er velegnet til tv-apparater, på mellem 49-55 tommer. Designet er enkelt og stilfuldt. Fronten er beskyttet af et smart valset gitter, mens en grå kant tilføjer lidt ekstra. På toppen er berøringsfølsomme knapper til power, valg af input, lydstyrke og Bluetooth-parring.

Tilslutningsmulighederne er relativt sparsomme og begrænset til kun to HDMI-porte, den ene en input, den anden en output med eARC. Der er også en optisk digital lydindgang, til når ARC ikke er tilgængelig. 4K HDMI-bundkortet er kompatibelt med Dolby Vision, HDR10 og HLG.

Samlet set er HT-X8500s kompakte design let at leve med uden nogen separat subwoofer, der kræver gulvplads. I stedet får vi dobbelt fremadvendte woofers. Måske overraskende for en Dolby Atmos lydbjælke uden opadrettede drivere, og med begrænset HDMI-tilslutning.

Features

Sony har valgt at spare på funktionerne, for at holde prisen nede. Der er ingen smart Wi-Fi-forbindelse eller menu på skærmen. I stedet kommunikerer lydbjælken via LED-lys, som signalerer om du benytter Dolby Atmos og DTS-X kilder, samt valgte indgange.

Barrener drevet af en smal aflang fjernbetjening, som til trods for dens dimensioner ikke mangler knapper. Alle de forskellige lydindstillinger fremhæves sammen med lydbehandlingsmetoderne.

En sådan enkelhed gør dette til et system, der er let at leve med. Da det ikke afhænger af reflekteret lyd for at skabe sine virtuelle surround-effekter, kan du blot lægge den foran fladskærmen eller montere den på væggen. Der kræves ingen kalibrering.

Ydelse

Eventuelle forbehold, vi måtte havde med designet af denne mellemklasse-soundbar, blev gjort til skamme, da vi tændte for den – denne soundbar er overbevisende filmisk.

Nøglen bag HT-X8500s modige ydelse er Sonys proprietære lodrette lydmotor. Når du afspiller Dolby Atmos og DTS: X-indhold, skaber den en overbevisende illusion af at være omringet af lyd, og giver Dolby Atmos-film mulighed for at spille med en klar fornemmelse af udvidet højde og bredde.

Hvad der er endnu bedre er, at Vertical S ikke kun fungerer med diverse codecs - det kan også bruges som en up-mixer til to kanals og konventionelle 5.1 lydkilder, og giver en lignende god effekt.

Men den største overraskelse er måske den indbyggede subwoofer. Den er måske beskeden, men denne alt-i-et-soundbar formår at banke igennem og kan give dig hovedpine. Med en basrespons ned til 50Hz er rumlelydene ikke seismiske, men de er vedvarende. Nogle vil måske til tider opleve, at balancen mellem de to fremadrettede woofers kan være lidt anmassende, men deres rene entusiasme er svær at tage fejl af.

Men denne soundbar er ikke perfekt. Sony hævder, at HT-X8500 nærmer sig et lydfelt, der kan sammenlignes med et Atmos 7.1.2-system – det passer ikke helt.

HT-X8500 producerer ikke en overbevisende lyd fra oven, i samme stil som 7.1.4-system kan gøre, men skaber et lydbillede, der er lige så højt, som det er bredt. Når man sidder helt rigtigt, får man dog stadig en fornemmelse af, at lyden fyger om ørerne på én.

Everest (Blu-ray, i Dolby Atmos) lyder tilpas køligt. Når den store storm rammer, løsner HT-X8500 projektiler af is til højre og venstre. Det er nok til at få dig til at ryste af kulde.

I virkeligheden er der ikke nogen stor forskel mellem et ægte 3D-filmmix og avancerede kanal-codecs som Dolby True HD og DTS-HD MA, når de først har været gennem Sonys Vertical Sound-processor - og det siger meget om kvaliteten af den DSP-teknologi Sony har udviklet med denne soundbar.

Sonos Beam er et godt alternativ, hvis du ikke er interesseret i Dolby Atmos-understøttelse (Image credit: Sonos)

Du kan også overveje...

Kan du leve uden Dolby Atmos, er Sonos Beam et godt alternativ til HT-X8500. Den er også kompakt og har en god ydelse, men passer særligt godt til de, der har eller planlægger et Sonos multiroom trådløst system. Den kombinerer musikalitet med en livlig præsentation og kan arbejde sammen med Amazon Alexa og Google Assistant.

Til sammenlignelige filmiske præstationer er der også Panasonic SC-HTB900, et Technics-tuned 3.1-lydsystem. Ligesom denne Sony soundbar kan den afkode Dolby Atmos og DTS: X og er afhængig af lydbehandling for at kompensere for de manglende opadrettede drivere. Den leveres med en separat subwoofer og lyder fantastisk med de fleste kilder, men du betaler også betydeligt mere for det.

Konklusion

Når vi tænker på, at rivaliserende Dolby Atmos-kompatible soundbarer typisk sælges til det dobbelte af prisen, er det let at anbefale Sonys HT-X8500. Den lavere pris betyder færre tilslutningsmuligheder og funktioner, men heldigvis er det ikke noget, som kan høres på lydkvaliteten. Hvis du vil have et hjemmebiograf-lydsystem, der ikke koster en bondegård, er dette sandsynligvis den bedste soundbar, som du kan få i år.