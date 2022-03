Anmeldelse: Razer Blade 17 (2022)

Razer Blade 17 har et par små skuffelser med hensyn til batterilevetid, men den mere end kompenserer for det ved at være et absolut kraftcenter for både pc-gamere og de kreative. Uanset om du skal spille spil eller lave spil, er dette en maskine, der kan klare alt, hvad du kaster efter den, alt imens den holder sig afkølet og holder blæserstøjen på et minimum.

Razer Blade 17 har et par små skuffelser med hensyn til batterilevetid, men den mere end kompenserer for det ved at være et absolut kraftcenter for både pc-gamere og de kreative. Uanset om du skal spille spil eller lave spil, er dette en maskine, der kan klare alt, hvad du kaster efter den, alt imens den holder sig afkølet og holder blæserstøjen på et minimum.

Razer Blade 17 (2022) er noget af en multifunktionel bærbar, selvom dette ikke betyder, at ydeevnen er mangelfuld på nogen måde. Faktisk har Razer Blade-serien længe været anerkendt som en maskine, der kan tilbyde dig det allerbedste fra begge verdener, hvis du har brug for en bærbar, der ser slank og professionel ud, samtidig med at den er et kraftcenter til gaming og kreativt arbejde.

2022-modellen ændrer ikke meget med hensyn til design (det fungerede jo også meget godt sidst), men den har nogle generationsopgraderinger til 12. generations Intel Alder Lake-processorer, DDR5 RAM og Nvidias nye GeForce RTX 3080 Ti-grafikkort, samt andre tekniske forbedringer som at flytte tænd/sluk-knappen og ærligt talt, et af de bedste kølesystemer, vi nogensinde har oplevet i en bærbar gaming-computer.

Eller er dette en arbejdshest for de kreative? På trods af at Razer er kendt for sin tilstedeværelse på pc-spil- og streamingmarkedet, har maskininen masser af teknologi, der er rettet mod et mere professionelt miljø. Selvom vi anser den for at være en gaming-fokuseret maskine, har den det meste af det, der appellere til det kreative marked.

Det er da ikke så mærkeligt, at det er en officiel Nvidia Studio laptop, et emblem, der tildeles enheder, der opfylder specifikke kriterier, hvilket gør dem nemmere at identificere for kreative og kunstnere, der har brug for en bærbar, der kan køre krævende applikationer.

Der er virkelig en hel masse at elske, men det betyder ikke, at vi ikke kan finde fejl ved Blade 17. Som med alle Razer Blade bærbare, er den ekstremt dyr, med priser der starter ved €3.299 (ca. 24.500 kr.) for den RTX 3060-drevne model, hvilket betyder, at den er helt uden for de fleste budgetter. Da kraftige bærbare ofte lider af dårlig batterilevetid, er det heller ingen overraskelse, at Blade 17 kæmper. Det overraskende er, hvor dårlig batterilevetiden faktisk er.

Hvis du vil tage Blade 17 med på farten og derefter tilslutte den direkte til en stikkontakt, er dette en utrolig enhed, der er velegnet til en lang række opgaver og miljøer. For alle, der leder efter noget med en stor skærm til at spille spil, skabe i 3D eller måske som en alt-i-en streamingmaskine, har Razer bevist, at virksomheden stadig er meget i stand til at skabe et mesterværk, der burde appellere til næsten alle dine behov.

Pris og tilgængelighed

Specifikationer Her er specifikationerne for den Razer Blade 17 (2022), som modtog til denne anmeldelse:

CPU: Intel Core i7 12800H

Grafik: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

RAM: 32 GB DDR5-4800

Skærm: 17,3 tommer QHD, 240 Hz, G-Sync

Lagerplads: 1 TB M.2 PCIe NVMe SSD

Porte: 2 x Thunderbolt 4, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x SD-kortlæser, 1 x HDMI, 1 x Power, 1 x Ethernet

Trådløse forbindelser: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Kamera: FHD Webcam m/ IR

Vægt: 2,75 kg

Størrelse: 0,78 x 10,24 x 15,55 tommer / 19,9 x 260 x 395 mm

Som nævnt kan du få fat i den laveste spec af Razer Blade 17 for ca. 24.500 kr., hvilket giver dig en model udstyret med en RTX 3060 GPU, 16 GB DDR5 RAM og en 165 Hz QHD-skærm.

Hver model er udstyret med en 1 TB SSD til opbevaring, og alle undtagen én har Intels seneste Alder Lake Intel Core i7-12800H-processorer, med den eneste undtagelse er en variant, der støder op til en Intel Core i9-12900H.

GPU-muligheder inkluderer en RTX 3060, RTX 3070 Ti eller RTX 3080 Ti, og du får også et par forskellige konfigurationer til skærmen fra 1080p til 4K med variable opdateringshastigheder. Vores anmeldelsesmodel er udstyret med en RTX 3080 Ti, en Intel Core i7-12800H-processor, 240Hz 1440p-versionen af skærmen og koster €4.299 (ca. 32.000 kr.).

Razer Blade 17 er let tilgængelig på alle regionale versioner af Razer-webstedet, vi besøgte, selvom det ser ud til, at ikke mange tredjepartswebsteder sælger 2022-modellen, så hvis du vil have fingrene i den samme version, har vi anmeldt , er du bedst på vej direkte til Razer-webstedet.

Design

Razer er nogenlunde tro mod designet af sine bærbare, så det matsorte chassis og det oplyste mærkelogo er et velkendt syn. Blade 17 er helt klart en moderne og stilfuld maskine, der mangler de fleste af de besynderlige 'gamer'-funktioner, som du finder på andre kraftfulde gaming-bærbare som RGB-bar og vrede skrifttyper, som vi fx ser på Asus ROG Strix SCAR 17 G733. Den er dog svært at holde ren, da chassiset ser ret smart ud, så tiltrækker det fingeraftryk, og du får stadig den Razer Chroma RGB-belysning på tastaturet.

Tastaturet er smukt, med taster, der føles bredt anbragt for en bærbar computer, hvilket giver dem en følelse, der er mere beslægtet med et faktisk, selvstændigt tastatur, som burde hjælpe folk med at tilpasse sig til at skrive, hvis de kun tidligere har oplevet et desktop-setup tidligere.

Det er også en fornøjelse at skrive på med kliktaster. Tænd/sluk-knappen er flyttet fra den tidligere placering i højre højttalergrill og placeret på øverste højre side af tastaturet, hvilket, selvom det er usikkert, hvis du skriver hurtigt, ikke gav os nogen problemer med at komme til at slukke for enheden ved et uheld.

Blade 17 har også en imponerende størrelse, og med en 17,3-tommer 16:9-skærm vejer dette bæst 2,75 kg, så selvom det overordnede design føles usædvanligt moderne, føles det mere som et tilbagevenden til en enorm størrelse at slæbe rundt på - lidt ligesom en klodset gaming-bærbar fra begyndelsen af 2010'erne. Skærmforholdet på 16:9 føles en smule dateret nu, hvor så mange tilbud på tværs af både gaming og kreativ produktion flytter over til 16:10-forholdet, men den er stor nok til ikke rigtig at have brug for den ekstra lodrette plads.

På trods af sin størrelse passer den i en rygsæk i standardstørrelse, så så længe du ikke rejser længe nok til, at vægtenbliver for meget fordig, er den let at transportere. Det er også værd at påpege, at den næppe forsøger at appellere til dem, der ønsker utroligt slanke, lette ultrabooks, og at vægten er en som forventet med den hardware, der er proppet ind i den.

Størrelsen er også et godt salgsargument. Den smukke IPS-skærm kommer som nævnt i et par forskellige størrelser, så du kan sikre dig, at du får den rigtige opløsning og opdateringshastighed, der bedst opfylder dine behov. For dem, der ønsker at få mest muligt ud af dens kreative fordele, kan du vælge den lidt dyrere 4K-model med en opdateringshastighed på 144 Hz, som er ideel til videoredigering, da den kan nå op på 400 nits lysstyrke og 100 % af Adobe RGB-farveskala.

Hvis gaming er mere dig, kommer den samme RTX 3080 Ti spec med et valg af en 1080p opløsning og 360 Hz opdateringshastighed for pro-level gamere, der kan klemme hver sidste frame i hurtige konkurrencedygtige titler, eller en 1440p model med 240 Hz som er godt halvvejs mellem de to, selvom begge disse modeller kun kan nå op på 300 nits lysstyrke.

En af de bedste funktioner har dog sandsynligvis intet at gøre med størrelsen eller endda den interne hardware på denne bærbare computer. Razer Blade 17 har porte i massevis, nok til at du kan tilslutte alle enheder eller alt tilbehør, du potentielt ejer.

Du får tre USB 3.2 Gen 2 Type-A-porte, to Thunderbolt 4-porte (USB-C 3.2 Gen2), en Ethernet-port, en HDMI 2.1-port og en SD-kortlæser sammen med en strømport til det førsteklasses flettede strømkabel med et vinklet stik til at holde dit skrivebord pænt og ryddeligt.

Alle disse porte giver dig mulighed for også at konvertere den bærbare computer til en stationær ved at tilslutte en mus, et tastatur, et headset og en skærm uden behov for USB-C-dockingstation. I betragtning af den kritik, som brands som fx Apple blev udsat for over for for at fjerne de fleste porte på deres premium MacBook Pro-serie for et par år siden, og den igangværende tendens til at gøre bærbare arbejdsstationer så tynde som muligt og dermed fjerne plads til de porte, vi bruger dagligt, er dette et frisk pust.

Ydelse

Benchmarks Sådan klarede Razer Blade 17 (2022) vores udvalgte benchmark tests:

3DMark: Night Raid: 5,3450; Fire Strike: 26,806; Time Spy: 12,843

Cinebench R20 Multi-core: 5,996 points

GeekBench 5: 1,410 (single-core); 12,798 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 8,397 points

PCMark 10 Battery Life: 3 timer og 3 minutter

Batterilevetid (TechRadar filmtest): 2 timer og 38 minutter

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 106 fps; (1080p, Low): 337 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra): 89.9 fps; (1080p, Low): 190 fps

På grund af de kraftfulde komponenter kører Razer Blade 17 som forventet - den tygger sig igennem hverdagens opgaver takket være dens 32 GB DDR5 RAM, den seneste generation af hukommelse. Vi brugte den dagligt med et ærligt talt pinligt antal Google Chrome-faner åbne på tværs af to skærme, alt imens vi streamede musik på Spotify og kørte forskellige kreative programmer såsom Adobe Photoshop, Clip Studio Paint og Blender, og den så aldrig ud til at kæmpe.

Vores benchmarks viste tilsvarende imponerende resultater med scores i 3D Mark, der giver fulde desktop-systemer kamp til stregen, og tilsvarende imponerende resultater set på tværs af hele rækken af test, vi kørte. Til spil formåede Blade 17 at opnå lige under 90FPS i Metro: Exodus i Ultra-indstillinger, hvilket er langt over det minimum, der ville være nødvendigt for at spille spillet på et fornøjelig niveau.

Cyberpunk 2077 formåede på samme måde at ramme 78FPS med alle indstillingsmuligheder maxet, hvilket ikke er noget at kimse af i betragtning af, hvordan spillet har kæmpet for at køre på ældre spilsystemer og konsoller. Det er sikkert at sige, at hvad gaming angår, vil den være i stand til at håndtere alt, hvad du kaster efter den, inklusive VR.

Kreative apps kører også imponerende på Blade 17, der passerer vores Blender Classroom-benchmark på kun 7 minutter og 47 sekunder og rammer 58FPS i vores Handbrake-test. Dette er virkelig en bærbar , der kan det hele, så længe du er klar til at tage den med dig, uanset hvor du går, hvilket gør den til en af de bedste bærbare erstatninger for en komplet desktop, vi har set, især for en Windows-baseret enhed.

Endnu mere overraskende er det, at uanset hvor meget arbejde vi kastede efter den, forblev den køligere end forventet og forbløffende lydløs. Vi tog Blade 17 til et LAN, for at teste dens hastigheder, og vi kørte flere applikationer sammen med spil og musikstreaming, og den gav næsten ikke et pip.

På et tidspunkt var vi så bekymrede over, hvor stille den var, at vi var overbeviste om, at der var noget galt på en eller anden måde. Dette er ikke tilfældet, da chassiset blev en smule varmt, kom det aldrig i nærheden af overophedning og krævede ikke en kølepude for at prøve at styre termikken.

Batterilevetid

Desværre er der ingen tvivl: batterilevetiden på Razer Blade 17 er alt for kort. Disse imponerende komponenter har også et imponerende strømforbrug, så du vil ikke ønske, at du er for for langt væk fra en strømkilde, hvis du har planer om at tage den med dig på farten.

Den 280W strøm-mursten, der kommer med Blade 17 kommer til at være afgørende, da selvom den gør understøtter USB-C opladning, er dette begrænset til 54W, så du ikke vil være i stand til at holde den bærbares batteri fyldt, mens det er i brug. Dette er dog en glimrende funktion, for hvis enheden er slukket eller i dvaletilstand, kan du fylde lidt ekstra saft på maskinen.

Generel produktivitet gav omkring 3 timer og 12 minutter til almindelig browsing, lytte til musik på Spotify, eller streaming nogle anime på Crunchyroll, men dette blev skåret markant ned, hvis mere krævende arbejde blev aktuelt. Det lykkedes os at lege med modellere i Blender i omkring 1 time og 17 minutter, før den løb tør, og spil var endnu værre - her fik vi kun 57 minutters spilletid i CyberPunk 2077.

Vores benchmarks gav også nogle lignende resultater, med en looped batteritest på 2 timer og 38 minutter, mens PCMark10-batteritesten kun kørte i 3 timer og 3 minutter. Hvis du har brug for noget, der kan holde et stykke tid væk fra en stikkontakt, såovervej Dell XPS 17 til den generelle produktivitet, Asus ROG Zephyrus G15 til spil, og Razer Blade 14 til de kreative.

Kamera

Et anstændigt kamera er stadig vigtigt, selvom verden begynder at føles som tiden Covid, men du skal ikke forvente, at et indbygget kamera i en bærbar virkelig rykker. 1080p-tilbuddet i Blade 17 er ikke meget ændret i forhold til den version, der blev set i den tidligere generation af Blade-laptops, hvilket er godt, fordi dette faktisk er et ret imponerende kamera.

Sensoren kæmper stadig lidt under dårlige lysforhold, men du vil blive hårdt presset for at finde et bedre alternativ, især inden for gaming eller kreative bærbare. Kvaliteten af det faktiske billede er også fantastisk til digitale opkald, så hvis du ønsker at bruge dette som en maskine til arbejdet, kan du være sikker på, at du vil se godt ud på både Zoom eller Microsoft Teams.

Selvom Blade 17 er fantastisk som en alt-i-en streaming-bærbar , vil vi ikke foreslå at bruge det indbyggede webcam. Du får bedre resultater ved at bruge en dedikeret mulighed, som noget fra vores liste over de bedste webcams, du kan købe, eller endda overveje at købe et af Razers egne streaming-fokuserede kameraer såsom Razer Kiyo Pro.

Køb den, hvis...

Du vil have en mulrtianvendelses bærbar

Er den til gaming? Er dent til kreative applikationer? Eller måske er dette en kraftfuld, bærbar arbejdsstation? uanset hvad, kan Razer Blade 17 det hele, og den er god til det.

Du værdsætter stil lige så meget som substans

Razer Blade 17 er temmelig heftig, men dens moderne design og minimale 'gamer'-fokuserede ydre gør, at den lige så nemt kan blande sig i det professionelle arbejde på kontor-laptops som mange arbejdsstationsenheder.

Du allerede elsker Razer-produkter

Hvis du er fan af Razers brand, så er der stor sandsynlighed for, at du allerede ser efter en bærbar i Blade-serien. Her hjælper det bestemt, at den deler den samme flotte æstetik som mange andre Razer-produkter, dog med minimale 'gamer'-vibes.

Køb den ikke, hvis...

Du er på et budget

Razer Blade 17 koster kassen, hvis du vælger top-line spec-modellen. Er den dyr? Bestemt, men vi vil ikke sige, at det nødvendigvis er overpris i forhold til det, du får.