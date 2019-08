Anmeldelse: Nextbase 422GW dash cam

Nextbase 422GW giver en rigtig god sikkerhed for bilister. Men deres app føles hverken helt færdig eller brugervenlig nok til at give en god oplevelse.

Optagelser fra køreturen

Et kamera på instrumentbrættet – såkaldt dashcam – har i mange år været ret almindeligt i udlandet. Tænk på alle de sjove youtube-videoer med folk, der kører ad helvede til. De kommer fra lande, hvor folk jævnligt smider sig op på- eller foran langsomme biler for så at køre erstatningssager, og derfor er dashcams blevet ret populære. Selv om ovenstående måske ikke er noget, vi oplever herhjemme, så er det faktisk en ret god ide med et dashcam, selv om man bor i Danmark.

Prisen på Nextbase 422GW

Den er i butikkerne nu og prisen begynder ved 1.799kr. i Danmark

Er det noget for dig, og hvem er det til?

Nextbase 422GW er til alle, der vil have ekstra sikkerhed, når uheldet er ude. Vi har oplevet flere situationer, hvor det faktisk var tæt på at gå galt. F.eks. en køretur i København, hvor en mand pludselig kører fra cykelstien ud på kørebanen uden at se sig for. Hvis det var gået talt, ville det være rart at kunne vise, at vi faktisk overholdt hastighedsgrænsen, og at cyklisten bare køret ud på vejen uden at tjekke trafikken.

Vi tog også Nextbase 422GW med på ferie, og på Sardiniens smalle veje, oplevede vi også flere gange farlige situationer. Igen vil det være rart at kunne bevise, at man har kør forsvarligt, hvis det ender med en forsikringssag eller det der er værre. Så hvis man vil have ekstra tryghed på farten, er Nextbase 422GW et godt køb.

Kameraet filmer i 1440p opløsning, som giver skarpe klip, selv når vi har fart på.

1440p video med 30 billeder i sekundet

1080p video med 30 eller 60 billeder i sekundet

3.7MP fotos

2.5 tommer HD IPS touchskærm

Billedstabilisering

Billedet her er et klip fra kameraets 1440p video. Det er taget med ca. 107 km/t på motorvejen og står meget skarpt. (Image credit: Techradar)

Kameraet har en synsvinkel på 140 grader og kan optage i forskellige opløsninger. 1080p 30 billeder i sekundet, 1080p med 60 billeder i sekundet og 1440p 30 billeder i sekundet. Sidstnævnte fylder en del på harddisken – 30 sekunders video fylder 112MB – men så er kvaliteten også god, og vi kan uden problemer aflæse nummerplader og vejskilte. Det gælder endda, selv om der er delvis modlys fra solen.

Om aftenen og natten er det en anden sag. Her er det nærmest umuligt at aflæse nummerplader. Vi kan stadig tydeligt se, hvad der foregår i lyset af forlygterne, men nummerplader fra forbipasserende er svære at tyde, da de bare ser helt hvide ud. Det er muligt at justere lysfølsomheden, men så skal man ind i appen og rode rundt, og det gjorde ikke den store forskel for læsbarheden af nummerplader. Men kameraet giver stadigvæk en større sikkerhed i forbindelse med at afklare årsagen til et eventuelt uheld. Så det er ikke noget, der har stor betydning.

Om natten kan kameraet ikke fange nummerpladern, men det virker fint i dagslys. (Image credit: Techradar)

Minimalistisk og behageligt design

Kameraet kan ligge i håndfladen

Touchskærm på bagsiden

Lille, genopladeligt batteri

Billede 1 af 5 (Image credit: Nextbase) Billede 2 af 5 (Image credit: Nextbase ) Nextbase 422GW Dash Cam fra side

Billede 3 af 5 (Image credit: Nextbase ) Nextbase 422GW Dash Cam fra siden Billede 4 af 5 (Image credit: Nextbase ) Billede 5 af 5 (Image credit: Nextbase)

Det lille kamera ser ikke ud af meget, når man pakker det ud. Men det er pænt med afrundede hjørner, der stadig ser skarpe og flotte ud. Der kun to knapper på kameraet – den røde ”gem klip” knap, som man bruger, når man gerne vil "låse" en optagelse, så den ikke bliver slettet ved et uheld. Og så en on/off knap.

Der er til gengæld flere ”låger” man kan åbne. En gemmer en port til at lade kameraet op. Den bruger man normalt ikke, for strømkablet monteres på en af de medfølgende holdere, så man kan tage kameraet med, uden at afmontere kablet. Den anden port er til at montere et bagudvendt kamera, så man både kan optage foran og bag bilen på samme tid.

Foran på kameraet sidder der også en ”låge”, som man skal pille af for at kunne montere kameraet i holderen. Holderen er i øvrigt magnetisk og suger nærmest kameraet til sig. Til gengæld sidder den så godt fast, at er ret svært at kameraet uden at pille holderen ned først. Det krævede i en del øvelse for os, hvilket ikke er super praktisk. Men man risikerer i hvert fald ikke, at kameraet hopper ud af holderen.

Nemt at installere kameraet i bilen

Det er meget nemt at installere Nextbase 422GW. Der følger to monteringsmuligheder med i købet: Man kan enten bruge den medfølgende holder med sugekop, som så kan pilles ned igen. Eller man kan bruge den medfølgende 3M monteringsplade, hvor man kan montere kameraet permanent – f.eks. på instrumentbrættet.

Vi brugte sugekoppen, da det er en mere fleksibel løsning. Og man behøver på ingen måde at være bange for, at den falder ned under kørslen. Vi har monteret og afmonteret den flere gange og brugt den i forskellige biler, og den sad virkelig godt fast hver gang.

Uanset om man bruger monteringspladen eller sugekoppen, kan man i øvrigt nemt pille kameraet ned, og lade holder og ledning hænge. Det kræver lidt træning at få det rigtig greb på kameraet, men så virker det nemt og hurtigt.

Appen er for gammeldags og rodet

MyNextbase Connect appen er for rodet at se på. (Image credit: Techadar)

Ud over den fysiske installation, så skal der lige laves et setup med mobilen. Det drillede første gang, men efter at have afinstalleret og geninstalleret appen – MyNextbase Connect – på mobilen, kunne vi oprette forbindelse. Appen giver mulighed for at koble mobilen til Nextbase 422GW via Bluetooth (kræver også at mobilens GPS er tændt). Her kan man redigere indstillingerne for kameraet og overføre videoklip til mobilen via wi-fi. Her opretter kameraet en wi-fi forbindelse til mobilen. Det tager som regel 10-15 sekunder, inden forbindelsen er oprettet.

Der er også en live-view funktion, så man kan streame direkte fra kameraet til mobilen. Billedet er kun i lodret position, så man kan faktisk ikke se detaljer i billedet, og vi kan ikke helt se, hvad vi skal bruge funktionen til. For hvis man vil se, hvad kameraet ser, kan man bare kigge ud ad vinduet. Appen har også indbygget mulighed for at aktivere en nødfunktion, hvor redningsmyndighederne bliver kontaktet, hvis kameraet registrerer en voldsom kollision, og bilisten efterfølgende ikke selv kan reagere og slå alarmen fra. Funktionen er desværre ikke tilgængelig i Danmark, hvilket er en skam. Hvis den fungerede, ville det være en rigtig god sikring imod en soloulykke. For hvis man er alene i bilen, når man forulykker, og bilen bliver slynget af vejen en mørk aften, kan det godt vare længe inden det bliver opdaget.

Appen virker ret rodet. Halvdelen af forsiden i appen bliver brugt på link til Alexa – også efter man har installeret Alexa – og et link til at købe bakkameraer fra Nextbase. I midten er et link til Nextbase News, hvor vi kan tilmelde os nyhedsbrevet. Ingen af delene er relevante, når vi sidder i bilen eller arbejder med appen, så hvorfor i alverden skal der spildes skærmplads på det?

Der er en ”auto-sync”-funktion, der spørger, om man vil synkronisere (downloade) låste klip til mobilen, når man forbinder mobil og kamera. Men når vi bad om at downloade de valgte filer, lykkedes det aldrig at oprette den hurtige wi-fi forbindelse, så filerne kunne overføres. Vi havde ingen problemer med selv at hente filerne, men auto-sync funktionen fik vi aldrig til at fungere.

Via appen kan man også gå ind og ændre mange indstillinger i appen. Vil man have GPS-info, hastighed, tid, kameramodel og bilens nummer med på videoen eller ej? Man kan også indstille eksponeringen, så man får bedre aften- og natteoptagelser.

Auto-sync funktionen fungerede ikke (Image credit: Techradar)

Softwaren fungerer overraskende godt på computeren

Der findes også PC/Mac software til Nextbase, så man kan overføre og afspille videoer. Den hedder MyNextbase Player og er ret smart. For ud over selve videoklippet, kan man også se bilens hastighed, kort over området og data fra kameraets indbyggede bevægelsessensorer. Alt sammen noget, som vil være til stor hjælp, hvis man skulle køre galt eller bliver involveret i et færdselsuheld. Billedet står knivskarpt, og det er nemt at se nummerplader på medtrafikanternes biler. Det er også muligt at samle de mange videoklip, så man får èt langt klip fra turen. Det tager sin tid, for en 30 sekunders video i 1440p fylder 112MB, så hukommelseskortet bliver hurtigt fyldt op.

Via MyNextbase Player kan man uploade sine videoklip til MyNextbase Cloud, hvor klippene kan ligge en måned, inden de bliver slettet. På den måde, kan man hurtigt dele videoklip med sin forsikring eller politiet, hvis det bliver nødvendigt.

Vores dom

Kameraet yder virkelig godt, og har også mange relevante funktioner. Det er en skam, at vi i Danmark må undvære SOS-funktionen, da det vil give ekstra sikkerhed for solo-bilister. Kvaliteten i videoerne er fremragende, og selv i modlys klarer kameraet sig nogenlunde.

Computersoftwaren er nem at bruge, og her kan man samle sine 3-minutters videoer til et længere klip. Det fungerer og er nemt at bruge. Her kan man også se et kort over ruten, og man kan også her se, hvordan sensorerne er blevet påvirket.

Desværre er appen ikke optimal. Den er rodet at se på, og vi får indtryk af en app, der ikke er helt færdig, og som ikke fungerer ordentlig eller er brugervenlig nok. Heldigvis påvirker det ikke kvaliteten af videoen, og vi er helt trygge ved at bruge Nextbase 422GW som dashcam.