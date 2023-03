Anmeldelse: Mi Electric scooter 3 - et fikst løbehjul letter transporten

Mi Electric Scooter 3 er et rigtig godt løbehjul til storbyen. Du får et batteri med en fornuftig levetid, god fart og mulighed for at opjustere farten. Bremserne er lidt for effektive, og så ville vi gerne have haft mulighed for at låse løbehjulet eller for at finde det via app.

Elektriske løbehjul er en fornøjelse at drøne rundt på. De kan komme frem, hvor biler må give op, og der er bare noget hyggeligt over at drøne gennem byen uden at skulle trampe i pedalerne.

Mi Electric Scooter 3 er produceret af Xiaomi, som herhjemme nok mest er kendt for deres mange billige og gode mobiltelefoner. Den kommer med en god rækkevidde, smukt design og virkelig god byggekvalitet til en fornuftig pris.

Pris og tilgængelighed

Mi Electric Scooter 3 er i butikkerne nu.

Den vejledende udsalgspris hos Xiaomi er 3.699 kr.

Som mange andre af Xiaomis produkter, ligger prisen lavt i forhold til, hvad du får for pengene. Mi Electric Scooter 3 er et rigtig fornuftigt elektrisk løbehjul med god komfort, fart og et stort display, som gør det nemt at holde styr på hastigheden, og betjene løbehjulets funktioner.

Design

Mi Electric Scooter 3 er solidt bygget, og er lavet uden alt for meget ekstra bling. Jeg kan rigtig godt lide det enkle og funktionelle design, som rent æstetisk er utroligt tiltalende. Skærmen er indbygget i styret, så det er nemt at holde øje med batteriet, skifte indstilling for hastigheder eller tænde/slukke for- og baglys. Håndbremse og gashåndtag sidder, hvor du nemt kan nå. Udløseren til ringklokken fungerer samtidig som låsemekanisme, når du klapper løbehjulet sammen.

Det hele virker kort sagt gennemtænkt og bruger venligt. Nogle kabler og skivebremserne er lavet i en orange farve, og de små pift af farve er med til at løfte hele designet. Mi Electric Scooter 3 er et af de pæneste løbehjul vi har set.

Du tænder den med en knap, der sidder displayet. Det er faktisk den eneste knap, der er. Hvis du trykker hurtigt på den, når løbehjulet er tændt, tænder eller slukker du for- og baglygten. Et længere tryk, får løbehjulet til at skifte indstilling for hastighed. Du kan sætte den til gå-tempo på fem km i timen eller til 20 km i timen, som er den maksimalt tilladte fart på cykelstierne med elektriske løbehjul. Du kan også sætte farten op til 25 km i timen, men det må du kun på private veje eller andre steder, hvor der ikke er offentlig færdsel.

Styret har gode gummihåndtag, hvor du får et godt greb om styret, når du kører. Ved siden af styret sidder det lille gashåndtag, som regulerer farten. På den anden side sidder bremsen, som udløser skivebremsen på baghjulet. Den er ret effektiv, så man skal ikke hive den helt i bund for at bremse hårdt op.

Disse styr havde et godt greb og føltes behagelige at holde om, selv når de blev holdt fast i længere tid eller i regnvejr.

Der er et støtteben i venstre side af løbehjulet. Det er nemt at slå ud og så står løbehjulet fint. En af de største udfordringer med løbehjulet er, at der ikke er nogen steder, hvor du kan montere en lås eller en form for løkke, hvor du kan føre en kabellås igennem, så du kan låse løbehjulet fast. Der er godt nok en funktion til at "låse" løbehjulet i app'en, men den er virkelig dårlig. Mere om den senere.

Vi savner en mulighed for at låse løbehjulet. Der findes en funktion til at slukke løbehjulet i app'en, men den virker kun i seks timer, og så slår den fra igen. Så hvis man stjæler løbehjulet, behøver man altså kun at vente i seks timer, før man kan køre på det. Det virker skørt. Men selv uden app'en vil det være rart at have en form for påsvejset løkke, som kunne bruges til at låse løbehjulet fast med.

Når du ikke bruger løbehjulet, kan du klappe det sammen. Det gør det lettere at pakke af vejen, så du nemt kan proppe det i bagagerummet eller gemme det væk i et skur eller garagen. Det vejer 13,2 kg, så det er en god ide at have en voksen i nærheden, når man skal flytte rundt på det.

Batteriet

Batteriet kan ifølge Xiaomi holde til 30 km på en opladning. Det vil dog være un under optimale forhold - ingen modvind, fladt terræn - og så kommer det også an på, hvor meget man vejer. Det kommer næppe bag på nogen, at en tech-journalist - i hvert fald én, der sidder ved skrivebordet det meste af dagen - ikke kan komme op på 30 kms rækkevide. Vi var tættere på 18-22 km. Jo mindre vægt, desto længere rækkevidde. Og de fleste vil uden kunne bruge den til at pendle til og fra arbejde, hvis de bor og arbejder i samme by.

Opladning går ikke særligt hurtig, så du skal mindst afsætte 5-6 timer, hvis batteriet er helt fladt. Der er altså ikke tale om hurtiglader her. Hvis du har mulighed for at lade den op løbende, kan du klare dig med mindre.

På vejen

Mi Electric Scooter 3 har tre køreindstillinger - Eco, Driving og en tredje, der kryptisk kaldes "S", hvilket vi kalder "Sport". Du kan skifte mellem dem ved at trykke to gange på knappen på styret, hvilket kan kræver lidt øvelse at gøre under kørslen. Her vil vi foreslå, at du stopper og ændrer indstillinger i stedet.

Eco Mode har et maksimum på 5 km/t, og den er faktisk svær at bruge, fordi det går så langsomt, at man skal koncentrere sig om at holde balancen. Den er måske tænkt som indstilling til steder, hvor du bevæger dig rundt mellem gående, så du ikke pløjer dem ned. Vi kørte på cykelstien, så den indstilling har vi ikke brugt meget, da det simpelthen går alt for langsomt. Den almindelige køreindstilling - D - har en fart på 20 km i timen, og det er den højest tilladte hastighed på offentlig vej med løbehjulet. Kører du på privat område må du gerne skifte til S - og så kan løbehjulet køre op til 25 km. i timen.

Der var dog et par ting, der ikke føltes optimalt under kørslen. Dækkene er hård gummi, så når man kører over brosten og bump, kan det virkelig mærkes.

En anden udfordring er, at bremserne er ret effektive. Det er selvfølgelig en god ting, at de virker. Men det er en god ide at teste bremserne af, inden du for alvor kaster dig ud i trafikken. Når man har fart på og bremser op, er det vigtigt, at man samtidig læner sig tilbage. Ellers risikerer man at få overbalance og vælte forover. Det gør sig gældende ved de fleste elektriske løbehjul, da vægten er anderledes fordelt end på en cykel.

Konklusion

Mi Electric Scooter 3 er en fornøjelse at køre på, og den har fart nok til at være sjov at drøne rundt på. App'ens mulighed for at "låse" løbehjulet er underlig og ikke særligt effektiv, så her ville vi gerne have haft en mulighed for fysisk at låse det fast. Vi kan ikke klage over batterilevetiden og generelt set er det nemt at bruge uden det store kørekort. Så hvis du f.eks. har et job, hvor du kan have det stående, er det et godt transport middel. Det samme gælder, hvis du bare har lyst til at bruge det til at tage nogle sjove ture rundt i byen. Husk hjelmen.