Anmeldelse: LG Tone Free HBS-FN7

Hurtigt overblik

LG Tone Free HBS-FN7 er en efterfølger til Tone Free HBS-FN6, som virksomheden lancerede sidste år. Ved første øjekast kan de ligne det samme produkt med et nyt navn. Indvendigt er de dog ikke helt de samme, for her finder vi nu aktiv støjreduktion.

Derudover tilbyder de meget af det samme, herunder lyd fra partneren Meridian og det ret unikke UV-lys, der dræber bakterier, når hovedtelefonerne oplades.

Sidstnævnte er en fin funktion, som måske er lidt betryggende for dem, der gerne vil beskytte sig mod bakterier. Desværre er der intet løfte om, at de også kan slippe af med virus.

Med hensyn til lyd leverer Tone Free et godt niveau, selvom vi nok havde forventet lidt mere, når man tænker på, hvem der står bag det. Du får et ret afbalanceret lydbillede med en god bas, men diskanten kunne have været mere detaljeret og renere.

LG Tone Free HBS-FN7 - specifikationer: Bluetooth-standard: 5.0 Størrelse: 6 mm Kodeks: SBC, AAC Aktiv støjreduktion: Ja Batteritid: 14 + 7 timmar Trådløs opladning: Ja (Qi) Vandmodstand: IPX4

Det er også værd at bemærke, at du bør have ANC aktiveret for at få den bedst mulige lyd. Når du slukker for den, forsvinder en stor del af bassen, og det gør det meget mindre behageligt at lytte til musik.

Ellers er de nye LG Tone Free gode at bruge med appen, der giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan kontrollerne på hver enkelt hovedtelefon fungerer, og en god EQ, der giver dig mulighed for at forbedre lydkvaliteten en smule.

Opladningsetuiet er også meget kompakt, så det passer i næsten enhver lomme, og stilkene passer godt, selvom de sandsynligvis ikke passer godt nok til at fungere optimalt til træning.

Kort sagt er LG Tone Free HBS-FN7 et godt køb for dem, der ikke stiller de højeste krav til lydkvalitet og blot ønsker et par høretelefoner med aktiv støjreduktion til en overkommelig pris.

Pris og tilgængelighed

LG Tone Free HBS-FN7 er tilgængelig hos en række danske forhandlere lige nu, og du kan vælge mellem en sort og en hvid version.

(Image credit: Truls Steinung)

Design og brugeroplevelse

LG Tone Free HBS-FN7 har et design, der ikke kunne have været meget mere neutralt - og det er også mere eller mindre uændret i forhold til den tidligere version. Den eneste synlige ændring er en let fremspringende stift på ydersiden af hver hovedtelefon, der angiver, hvor den berøringsfølsomme overflade er placeret.

Der er ingen tvivl om, at LG har ladet sig inspirere af Apples AirPods-design, og den hvide version, som vi fik til test, ligner Apples populære hovedtelefoner meget. De har nogle få designdetaljer, men hovedtrækkene er de samme med stilke, der rager ud fra selve hovedtelefonerne, og glat og afrundet plastik. Hvis du kan lide dette design, men ønsker noget andet end Apples produkter, er Tone Free værd at overveje.

Opladningsetuiet har derimod et lidt mere unikt design, og den afrundede form med bløde afrundinger på alle sider gør, at det passer godt i næsten alle lommer. Det hjælper også, at størrelsen er meget beskeden. Det eneste minus her er, at den skinnende plastik meget let får skræmmer fra andre hårde genstande, så hvis du gerne vil holde etuiet pænt, bør du undgå at lægge det i samme lomme som f.eks. dine nøgler.

(Image credit: Truls Steinung)

Inde i tasken finder vi Tone Free's mest unikke funktion, UV-lys, som LG hævder dræber op til 99,9 procent af bakterierne. Ved første øjekast kan det se ud som om, at lyset er aktivt hele tiden, da indersiden af kassen er oplyst med blåt lys, når du åbner den, men lyset er egentlig kun til pynt. Det er kun, når du bruger tasken til opladning, at UV-lyset aktiveres og gør sit arbejde. Det vises ved en separat LED på forsiden, som forbliver tændt, så længe funktionen er aktiveret.

Hovedtelefonerne sidder også godt i hørerne til daglig brug, og de leveres med to ekstra par gummipropper i forskellige størrelser til dem med øregange, der er større eller mindre end gennemsnittet. Hvis du skal bruge hovedtelefonerne til træning, er der sandsynligvis bedre alternativer på markedet, da de kan begynde at løsne sig ved megen bevægelse og til sidst falde ud.

LG Tone Free HBS-FN7 imponerer, når det kommer til tilslutningsmuligheder. De bruger Androids Fast Pair-funktion, og i praksis betyder det, at alt du skal gøre er at åbne låget, og så får du en besked på mobilskærmen, der spørger dig, om du vil oprette forbindelse til LG Tone Free HBS-FN7. Når du gør dette, registreres hovedtelefonerne samtidig på alle dine andre Android-enheder og er også klar til at blive tilsluttet der. I samme proces bliver du også spurgt, om du vil downloade den tilsvarende Tone Free-app.

Appen er også veludstyret og nem at bruge. Her kan du slå aktiv støjreduktion til og fra, ændre hvad forskellige grænsefladekommandoer gør, og justere EQ-indstillingerne. Vi vender tilbage til sidstnævnte nedenfor.

Appen er også udstyret med en funktion Find mine høretelefoner. Den giver dig mulighed for at aktivere et bip fra hver af de to høretelefoner, hvilket gør det lettere at finde dem, hvis du har forlagt dem. Det virker ganske vist kun, så længe høretelefonerne er ude af etuiet og tilsluttet telefonen, så du kan ikke udnytte det til at finde selve etuiet med høretelefonerne i det.

Derudover sætter vi også pris på, at LG Tone Free HBS-FN7 hurtigt kan tilsluttes telefonen i daglig brug. Det går så hurtigt, at de er tilsluttet, inden du når at sætte dem i ørerne, så de er klar til brug med det samme.

Den aktive støjreduktion er relativt effektiv i forhold til, hvad der er muligt at opnå med sådanne funktioner i høretelefoner. Selvfølgelig kan den ikke konkurrere med almindelige hovedtelefoner, der tilbyder denne funktion, men den er betydeligt bedre end mange andre høretelefoner i samme prisklasse. Den dæmper primært basfrekvenser og også en del diskant, og det betyder, at du f.eks. vil opleve flystøj som lidt mere behagelig. Men det vil stadig ikke være helt lydløst.

En anden ting, som vi også må nævne, er, at Tone Free HBS-FN7 har rigtig gode mikrofoner. De synes at reducere støj effektivt, og lyden bliver meget klar med god taleforståelighed. Hvis du skal bruge dem meget til håndfri opkald, er det et stort plus.

(Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

LG Tone Free HBS-FN7 er resultatet af LG's løbende samarbejde med hi-fi-producenten Meridian, hvilket naturligvis fører til visse forventninger - desværre lever de ikke helt op til forventningerne her.

Det skal nævnes, at de slet ikke lyder forfærdeligt - de når bare ikke op på det højeste niveau, og det er måske primært diskanten, der ikke har den renhed og detaljerigdom, som man ofte oplever med rigtig gode høretelefoner. Så er der det problem, at lyden ændrer sig betydeligt, når du deaktiverer den aktive støjreduktion, men det vender vi tilbage til.

Så længe du har ANC aktiveret, får du et ret afbalanceret lydbillede med klar og præcis bas, og det fungerer godt til de fleste populære musikstykker.

Et detaljeret og luftigt nummer som Silk Sonics - Leave The Door Open får en helt fantastisk fornemmelse af rum og balance mellem instrumenterne, der tillader kompleksiteten at komme igennem.

Vi følte også, at en popsang som Dua Lipas Levitating fik det rigtige bas-punch uden at miste detaljerne i basguitaren, og det giver hele sangen det rigtige fundament, der sikrer, at den svinger.

Her har vi taget udgangspunkt i den forudindstillede Natural-tilstand, men du kan også vælge mellem Immersive, Bass Boost og Treble Boost, og disse fungerer stort set som de lyder. Appen har også en brugervenlig 8-bands grafisk EQ, som giver dig mulighed for at indstille lyden efter dine ønsker, og efter at have eksperimenteret lidt med dette gav det os endnu bedre resultater.

Du skal ikke forvente, at LG Tone Free leverer på samme niveau som de allerbedste på markedet med hensyn til lydkvalitet, men de lyder godt nok i forhold til prisen.

Men som tidligere nævnt er vi desværre skuffede over, hvordan Tone Free lyder med ANC slået fra. Så mister du store dele af basspektret og står tilbage med en meget skarp mellemtone, som ikke er særlig smigrende. Det kan hjælpe en smule at vælge forskellige forudindstillinger eller justere EQ'en, men lyden er alligevel ikke så god som med ANC aktiveret. Det er skuffende, og det betyder, at brugen af Tone Free uden ANC først og fremmest bør være forbeholdt podcast-lytning og lignende.

(Image credit: Truls Steinung)

Batteritid og opladning

Batterilevetiden er blevet en smule bedre end i den tidligere udgave af Tone Free, som lovede at holde i alt 18 timer. LG lover, at opladningsetuiet til den nye HBS-FN7 vil give i alt 14 timer, mens selve høretelefonerne vil holde op til 7 timer ad gangen, afhængigt af om du har ANC aktiveret eller ej. Så du får i alt 21 timers batterilevetid. Det er vores erfaring, at dette fungerer ret godt i praksis, og det betyder, at den nye Tone Free lander omkring gennemsnittet sammenlignet med lignende produkter.

Opladning kan tage mindre end 2 timer, og LG praler også af, at du kan få op til en times lytning på kun 5 minutters opladning. Det kan være praktisk, hvis du har glemt at oplade dine hovedtelefoner og kun har et par minutter, før du skal gå hjemmefra.

Det er også praktisk, at etuiet understøtter trådløs opladning. Så du kan oplade dem ved at placere dem på en mobil, der understøtter dette, eller på en opladningsplade med Qi-støtte.

Bør jeg købe LG Tone Free HBS-FN7?

(Image credit: Truls Steinung)

Køb dem hvis...

... du bekymrer dig meget om bakterier Det unikke UV-lys, der dræber bakterier, mens hovedtelefonerne oplades, kan være en god idé for dem, der er bekymrede for bakterier.

... du kan lide det AirPods-inspirerede design Designet er meget lig AirPods - især den hvide version - og for nogle vil det være perfekt.

... du ønsker hovedtelefoner til en overkommelig pris med aktiv støjreduktion Der er ikke mange i denne prisklasse, der tilbyder aktiv støjreduktion. Du skal bare være opmærksom på, at du skal lade funktionen være aktiveret, da lyden bliver betydeligt dårligere, hvis ANC er slået fra.

Køb dem ikke hvis...

... du vil have den bedste lydkvalitet Tone Free HBS-FN7 lyder bestemt ikke dårligt, men det er også muligt at få en meget bedre lydkvalitet uden at skulle betale for meget mere.

... du ofte bruger hovedtelefoner med ANC slået fra Hvis du er typen, der ofte slår ANC fra for at høre dine omgivelser, er Tone Free HBS-FN7 ikke det bedste valg for dig. De mister det meste af bassen, og det, der er tilbage, er ikke særlig behageligt at lytte til.

... du skal bruge dem til træning Pasformen på Tone Free HBS-FN7 betyder, at de er ret gode til daglig brug, men til træning findes der langt bedre alternativer, som sidder mere sikkert i ørerne.

Først testet: juni 2021