Anmeldelse: Huawei FreeBuds 4i

Huawei FreeBuds 4i er et problemfrit par trådløse høretelefoner, der leverer fantastisk støjreduktion og batteri hele dagen, til en fornuftig pris. Lydkvaliteten er rigtig god, men vi har dog hørt bedre i denne prisklasse. Disse høretelefoner er et godt valg, hvis du leder efter høretelefoner på budget, men hvis premium lyd er det, du leder efter, findes der bedre muligheder.

Et minuts gennemgang

Der findes mange gode trådløse høretelefoner i disse dage, flere fantastiske og varierede muligheder, i alle prisklasser. På dette fyldte marked har Huawei til formål at skille sig ud ved at tilbyde et andet værdiforslag ved at tilføje ANC-teknologi (støjreduktion) til en lav og tiltalende pris.

Mens tidligere Huawei høretelefoner i mellemklassen er kommet til kort, rammer FreeBuds 4i endelig det rette sted mellem pris, funktioner og lydkvalitet, hvilket gør dem til en stærk mulighed for købere, der leder efter en AirPods Pro eller FreeBuds Pro-oplevelse billigt.

De ser godt ud, har en sikker og behagelig pasform og leverer solid lydkvalitet, der gør dem behagelige at bruge til både korte og lange musik sessioner. Det eneste ømme punkt på lydfronten er en mellemlang basydelse - sammenlignet med konkurrencen er der en tydelig mangel på slag i de lave frekvenser. Disse ørepropper vil være mere velegnede til dem, der lytter til popsange over klassisk rock og R&B.

Støjreduktion fungerer overraskende godt for prisen og blokerer miljøstøj nok til at opretholde en indlevelse, mens du lytter til musik, ser film og spiller spil. Dette overføres til opkaldskvaliteten, hvilket forbedrer stemmeklarheden i begge ender af et opkald.

Batteriets levetid er et andet stærkt punkt. FreeBuds 4i kan nemt holde til en hel dags brug på en enkelt opladning, hvor opladningsetuiet er en nem og hurtig måde at oplade, når du får brug for det.

Den eneste bekymring her er, at du for ikke mange kroner mere kan finde trådløse høretelefoner med en mere premium lyd, selvom de måske ikke har støjreduktion. Hvis lydkvalitet er en prioritet for dig, kan du måske købe et par med bedre lyd fra for eksempel Cambridge Audio, JBL og Jabra. Men hvis støjreduktion er virkelig vigtigt for dig, og du leder efter et brugervenligt par trådløse høretelefoner, der er budgetvenlige, så har FreeBuds 4i ingen konkurrence til denne pris.

Pris og tilgængelighed

FreeBuds 4i er tilgængelige globalt fra udvalgte detailhandlere til en pris af 599 kr. og de fås i tre farvevarianter - Keramisk sort, Keramisk hvid og (kun i nogle lande) en iøjnefaldende rød.

Det er betydeligt billigere end premium høretelefoner som Huawei FreeBuds Pro og AirPods Pro og stadig billigere end andre mellemklasse høretelefoner med støjreduktion som Soundcore Liberty Air 2 Pro og Oppo Enco W51.

Design & Pasform

FreeBuds 4i har et mere AirPods Pro lignende "in-ear" design end deres kegleformede forgængere, FreeBuds 3i. Kurverne udglattes med lange stilke og silikone-spidser for at sikre en tæt og sikker pasform.

De er lige store nok til at give en sikker forsegling og låse Freebuds 4i på plads, så selvom du ryster hovedet lidt rundt, falder de ikke ud. Pasformen er også praktisk til isolering af ekstra støj. Du får et par muligheder for silikone tipper i kassen, og vi anbefaler at teste de forskellige størrelser for at se, hvilken der har den bedste pasform til dig.

(Image credit: Future)

Opladningsetuiet har en slank oval form og er flad på siderne. Den passer komfortabelt i din hånd og er kompakt nok til at have i lommen. Det understøtter ikke trådløs opladning, hvilket er skuffende, men forståeligt til denne pris. Etuiet har den samme blanke finish som ørepropperne, hvilket ser godt ud, men det gør også høretelefonerne glatte at håndtere og besværlige at tage ud af etuiet.

Der er sensorer på bagsiden af høretelefonerne, der bruges til at styre afspilning. Uden for boksen kan du dobbeltklikke for at sætte musik eller videoer på pause/afspille, mens lange tryk giver dig mulighed for at skifte mellem de tre støjreduktionstilstande - ANC til, Awareness-tilstand og ANC fra.

Heldigvis giver Huaweis app dig mulighed for fuldstændigt at tilpasse disse berøringskontroller, hvilket giver dig mulighed for at tildele forskellige dobbeltklikkontroller til begge ører (inklusiv springe over og spole tilbage), og du kan vælge, om du foretrækker bare at skifte mellem ANC på og Awareness-tilstand, for eksempel.

Billede 1 af 4 (Image credit: Future) Billede 2 af 4 (Image credit: Future) Billede 3 af 4 (Image credit: Future) Billede 4 af 4 (Image credit: Future)

Selvom vi elsker at kunne tilpasse høretelefonerne, kan kontrollerne i praksis være besværlige, nogle gange afviser de input eller er for følsomme, hvilket resulterer i utilsigtet eller utilsigtet input.

FreeBuds 4i er IP54 vandtæt op til 1 m, hvilket betyder at du kan bære dem under en regnbyge og ikke behøver at bekymre dig, hvis du ved et uheld sprøjter vand i nærheden af dem. Dette er også gode nyheder for fitnessfans, der kan bære dem under svedige træninger uden at bekymre sig om vandskader.

Billede 1 af 4 (Image credit: Future) Billede 2 af 4 (Image credit: Future) Billede 3 af 4 (Image credit: Future) Billede 4 af 4 (Image credit: Future)

Lydydelse

Hvis du har en Huawei telefon, er det hurtigt og smertefrit at opsætte FreeBuds 4i. Du vil se en skærmprompt dukke op, når du placerer etuiet tæt på en Huawei-smartphone, og derfra følger du instruktionerne på skærmen for at afslutte parringen. Som med de fleste Huawei wearables kan du tilpasse flere indstillinger i Huawei AI Life-appen.

For alle andre Android- og iOS enheder svarer opsætningen til alle andre Bluetooth høretelefoner. Du holder den lille knap nede på siden af FreeBuds 4is opladningsetui for at gå ind i parringstilstand og oprette forbindelse fra telefonens Bluetooth indstillinger.

Når de er tilsluttet, er FreeBuds 4i forbindelsen pålidelig, og reaktionstiden er også god. Vi bemærkede ingen mærkbar forsinkelse, når vi så film eller spillede spil på vores telefon. Da ANC fungerer rigtig godt på disse, kan du bruge dem til at se film, selv når du befinder dig et overfyldt sted.

Høretelefonernes tætte pasform ledsaget af silikone tipperne giver en sikker tætning i dine ører, som hjælper med passiv støjisolering. Dette kombineret med mikrofonerne på FreeBuds 4i, som registrerer støj i dit miljø og producerer inverterede lydbølger, gør et solidt stykke arbejde med at reducere baggrundssnak.

(Image credit: Future)

De udelukker ikke støj fuldstændigt, men dæmper støj omkring dig rigtig godt. Omverdenen kryber stadig ind som en lav mumlen, men ikke nok til at stoppe din indlevelse i musikken eller andet. Støjreduktionen er især praktisk under opkald, hvor vi fik at vide, at vores stemme var tydelig for folk i den anden ende, mens de var på travle veje og overfyldte steder.

Hvis du gerne vil kunne høre dine omgivelser, kan du skifte til Awareness mode (bevidsthedstilstand) med et langt tryk på den ene høretelefon, og det vil lade dig høre vigtige lyde som meddelelser og menneskelige stemmer. Eller hvis du vil bruge FreeBuds 4i som et helt almindeligt par høretelefoner, kan du slå begge tilstande fra.

Når det kommer til lydkvalitet, gør FreeBuds 4i 10mm "dynamic drivers" det godt med at producere neutrale og velafbalanceret toner. Dette giver en virkelig behagelig og solid oplevelse. Det eneste ømme punkt er, som tidligere nævnt, en lille mangel i low-end afdelingen. Selvom det er relativt velafbalanceret, mangler det det 'dunk' og den effekt, som mange konkurrerende produkter besidder.

FreeBuds 4i lyder bedst, når du lytter til pop og andet musik centreret omkring vokaler. Diskanten og vokal skinner fejlfrit igennem, og når FreeBuds 4i er i stand til at balancere mellemtonerne, får du en skarp lyd, der er punchy og levende.

Imidlertid vil sange som Björks Hyperballad og rifftung klassisk rock ikke nødvendigvis blive værdsat fuldt ud, da atmosfæriske lavfrekvente toner og tunge guitarriffer falder fladt. Når du lytter til Ain’t No Sunshine af Bill Withers, kan du tydeligt bemærke baslinjen, men ikke som på flere premium høretelefoner.

Med FreeBuds 4i kan du lytte til høje lydstyrker og de opretholder forvrængningsfri lyd, så hvis du vil skrue op for lyden på din yndlingsmelodi, får du stadig en anstændig klarhed.

Batterilevetid

Huawei hævder, at FreeBuds 4i kan klare 10 timers afspilning på en enkelt opladning med ANC slukket og omkring 7,5 med ANC tændt. I den virkelige verdens anvendelse med en volume over 80% og ANC tændt, fandt vi nærmere ar 7-8 timer var tilfældet. Dette er en stærk ydeevne for batteriets levetid fra høretelefonerne selv.

Opladningsetuiet gemmer på en ekstra fuld opladning og yderligere 20% eller deromkring, så i alt 12 timers reserve med ANC slukket. Så hvis dine FreeBuds 4i dør, kan 10 minutters hurtig opladning give dig yderligere 4 timers brug (så længe opladningsetuiets eget batteri er over 80%).

Syv til otte timers batterilevetid burde i de fleste tilfælde være nok, og det lommevenlige opladningsetui er nemt at bruge til hurtigt at opfylde batteriet. Og du kan også slukke for ANC for at presse mere batteri udholdenhed ud. Alt i alt skal du ikke have problemer med at få et par dages brug ud af FreeBuds 4i uden at finde opladeren frem.

Bør jeg købe Huawei FreeBuds 4i?

(Image credit: Future)

Køb dem hvis…

Du leder efter enkle trådløse høretelefoner med lydisolering

Hvis du vil have et par brugervenlige trådløse høretelefoner, der har ANC, skal du bestemt overveje FreeBuds 4i. De er enkle at opsætte, leverer solid lyd, god støjreduktion og kan bæres i timevis uden at genere dine ører.

Du vil have god batterilevetid

FreeBuds 4i kan vare omkring 8 timer på en enkelt opladning med støjreduktion, og du kan udvide det yderligere med 10 timer med opladningsetuiet. Og hvis du ikke bruger ANC så meget, kan du presse endnu mere batteri ud af dem.

Du leder efter ørepropper til milde sports- og fitnessaktiviteter En af de bedste ting ved FreeBuds 4i er deres pasform. Silikoneørestikkene låser dem tæt ind i dine ører og sikrer, at de forbliver på plads, og IP54-modstandsklasse forhindrer sved i at være et problem.

Køb dem ikke hvis…

Du vil have premium lydkvalitet

FreeBuds 4i leverer solid lydkvalitet til prisen. Bassen mangler dog punch og genrer som klassisk rock falder lidt fladt.

Du vil have fuldstændig lydisolering

ANC på FreeBuds 4i gør et anstændigt job med at lukke støj omkring dig ude, især til denne pris, men omverdenen kryber lidt ind alligevel. Hvis det ikke er acceptabelt for dig, kan du måske spare op til et par premium høretelefoner fra Sony eller Bose.

Du vil have en iPhone

FreeBuds 4i opretter forbindelse til din iPhone eller iPad, men du kan ikke bruge Huaweis AI Life-app (på nogle markeder) til bedre tilpasning.