Anmeldelse: Hövding 3.0

Det er ofte med en vis stolthed, når en dansk/nordisk dims skal testes. Vi kan måske ikke konkurrere med de største spillere, men så er der nicheprodukterne, hvor svenskere, normænd, finner og danskere kan brillere. En sådan niche må cykelhjelme siges at være. Her er svenske Hövding og deres airbag til cyklister helt og aldeles unik – jeg har i hvert fald aldrig set et lignende produkt på markedet.

Den første Hövding cykelhjelm/arbag kom på markedet tilbage i 2011. Langsom er der videreudviklet på produktet og vi står i dag med version 3.0, som er kommet ind i den smarte tidsalder og kombinerer software med hardware. Udover hjelmen får du derfor nu også en app, så du kan holde styr på dine kilometer, overvåge batteriforbruget og lignende.

Der er dog også et par fysiske forskelle i forhold til forrige generation. Hövding 3.0 er lidt bredere og tykkere bagtil, men går omvendt knapt så langt ned i nakken. USB-stik til opladning og batteriindikatoren er ligeledes flyttet, så du nu ikke længere behøver pille coveret af, for at lade enheden op. Dertil har man gjort det muligt at justere på omkredsen via et hjul på indersiden, så hjelmen nu passer til alle halsstørrelser og i teorien kan deles imellem flere personer. Det er rigtig smart.

Som noget nyt i Hövding-regi, har man udviklet en app, der via Bluetooth forbinder din telefon med hjelmen. Herinde holdes der styr på dine kørte ture, afstand, tid brugt i sadlen, hvor meget CO2 du har sparet og lignende. Det kan være lidt sjovt at følge med i, men kan også være ret ligegyldigt. En smart funktion er dog muligheden for at få appen til at sende en besked til udvalgte kontakter, hvis hjelmen aktiveres.

Hvad er en Hövding?

Er man aldrig stødt på en cykelhjelm fra Hövding før, kan det være godt med en hurtig gennemgang. I stedet for en traditionel cykelhjelm som tages på hovedet, er Hövding formet som en tyk krave, der bæres om halsen og lynes sammen fortil. Inde i kraven ligger en oppustelig airbag, som pustes op og omkranser hoved, nakke og hals, hvis de indbyggede sensorer registrerer et pludseligt styrt/fald. For at hjelmen virker, skal du dog altid huske at tænde den først. Dette gøres via en flap på fronten, som foldes ind over og trykkes fast. Med hjelmen følger et beskyttende cover, som kan udskiftes efter behag og smag. Det indbyggede batteri holder til 15 timers aktiv cykling på en fuld opladning. Batteriet lades op via et USB-C-kabel. Kraven vejer ca. 800 gram.

Det er vigtigt at understrege, at hjelmen er komplet værdiløs, hvis batteriet er fladt, eller hvis man glemmer at aktivere den inden kørsel. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den indbyggede software er specielt tilpasset cykling, hvorfor man skal huske at slukke hjelmen, når man står af cyklen, ligesom den ikke kan benyttes på eksempelvis et elektrisk løbehjul.

Hjelmen kan KUN udløses én gang, hvorefter den skal skiftes. Det samme er for øvrigt gældende for en traditionel cykelhjelm, selvom de fleste nok ikke er klar over dette.

Hvordan er den i brug?

Det er meget ligetil at give sig i kast med Hövding 3.0. Start med at lade kraven op, justér hjulet på indersiden, så den sidder til om halsen, lyn on op og sæt aktiveringsknappen på flappen fast i den modsatte side. Hjelmen afgiver en lille lyd og begynder at blinke grønt. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg flere gange glemte den sidste del. Det er ikke så godt og noget, som Hövding bør finde en løsning på – hjelmen er intet værd, hvis du glemmer at aktivere den!

Kraven sidder godt til og føles lidt tung og særligt stor i nakken. Det kan være svært at lyne jakken op, så det er en fordel at tage hjelmen på først. Når man har den på, fikseres nakken og man har ikke samme bevægelighed i halsen, som man ville have med en almindelig cykelhjelm. Fordi den sidder så tæt om halsen, kan den også være ganske varm at køre rundt med, især i sommerperioden. Grundet sin temmelig høje pris, turde jeg ikke efterlade den nogen steder. Resultatet er, at man altid må have den med sig i tasken eller hængende på armen. Størrelsen og vægten taget i betragtning er dette temmelig irriterende og kræver en del tilvænning.

Fordi Hövding aktiveres via indbyggede sensorer, kunne man frygte, at disse var så sensitive, at der ikke skulle ret meget til, før hjelmen ved en fejl blev pustet op, når man eksempelvis kører over bump, brosten og lignende. Det er ikke sjovt at køre rundt med en konstant frygt for, om man ved en fejl får aktiveret en airbag om halsen. Personligt har jeg dog ikke tænkt så meget over det, og uden problemer kørt rundt i København og omegn uden at frygte for, at den ville slå sig ud ved en fejl. Jeg har hørt historier om at det er sket, men har ikke selv oplevet nogen problemer. Heri ligger dog samtidig en vigtig pointe ved denne og de fleste andre tests af samme. Såfremt man ikke kaster sig over styret eller er ude for et uheld, oplever man ikke den fulde effekt af hvad Hövding kan. Det er derfor svært, for ikke at sige umuligt, for mig at vurdere, hvor god sikkerheden i sidste ende er.

Hövding har indtil for nylig selv hævdet, at deres airbag var otte gange bedre end en traditionel cykelhjelm. Det har de dog fået en del hug for, da der ikke var tilstrækkeligt belæg for denne påstand. De har nu ændret deres markedsføring, så de i stedet hævder, at den er op til 8 gange bedre, imens de henviser til en undersøgelse udført af Stanford University.

Det er svært at efterprøve denne påstand, men videoer hvor hjelmen udløses samt vidnesbyrd tegner et tydeligt sprog. Den svenske airbag er en god idé og med Version 3.0 er idéen kun blevet endnu bedre.

Dom

Hövding 3.0 er et godt dyrt alternativ til en traditionel cykelhjelm. Du får hovedet fri og undgår hjelmehår, men betaler samtidig en dyr pris og får nogle andre ulemper med i pakken. Udover en høj pris er den temmelig varm om sommeren, besværlig at have med, når du ikke har den på og intet værd, hvis du glemmer at aktivere den. Når det er sagt, er det stadig en cool og ganske unik dims, som en rigtig gadgetnørd bør overveje, hvis cyklen er det primære transportmiddel.