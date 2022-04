Anmeldelse: GoPro Volta

GoPro's har allerede fået en masse greb - et flyder, et andet udvider sig, og nu er det smarteste af dem alle kommet på markedet, nemlig Volta, som kan prale af et 4600 mAh batteri, trådløs fjwrnbetjening, og det endda bliver til et stativ. Det sælges ogsåsom en del af Creator Edition-pakken med Hero 10 Black og nogle mods, det er en overbevisende mulighed for de kreative på farten.

Let at bruge

GoPro's har allerede fået en masse greb - et flyder, et andet udvider sig, og nu er det smarteste af dem alle kommet på markedet, nemlig Volta, som kan prale af et 4600 mAh batteri, trådløs fjwrnbetjening, og det endda bliver til et stativ. Det sælges ogsåsom en del af Creator Edition-pakken med Hero 10 Black og nogle mods, det er en overbevisende mulighed for de kreative på farten.

Den korte anmeldelse

GoPro laver nogle af de bedste actionkameraer, du kan købe. GoPro Hero 10 Black er vores bedste valg takket være dens uovertrufne billed- og stabiliseringskvalitet, og Hero 9 Black holder stadig niveauet efter over et år på markedet. Hvad der også hjælper GoPro-kameraer til at skille sig ud, er mærkets engagement i tilbehør, hvor det seneste er batterigrebsstativhybriden - GoPro Volta.

Volta er en meget praktisk tilføjelse til GoPro Hero 9 eller Hero 10 sort, fyldt med nytte og perfekt til alle, der ikke har brug for et vandtæt greb. Det er behageligt at bruge og tilføjer masser af funktionalitet til linjen. Det bliver til et stativ, forlænger dit kameras batteri og tilbyder både kablet og trådløs fjernbetjening til din Hero. For en virkelig poleret vlogging-opsætning skal du købe Volta'en som en del af Hero 10 Black Creator Edition, som også inkluderer nogle Mods.

Den faste USB-C-kabelspole på bagsiden af Voltaen er besværlig, når den er afbrudt, og det kan være lidt besværligt at få USB-C-forbindelsen ind i porten, uanset om du bruger et selvstændigt kamera eller som en del af Media Mod-systemet. Når alt er sat op og tilsluttet, hjælper Volta dog med at fjerne batteriangst og leverer en behagelig optageoplevelse håndholdt og en stabil, når den er i stativtilstand.

Hvis du ikke allerede har en Hero 10 Black, er Creator Edition bør appellere til YouTubere eller vloggere, der ønsker at skabe en kompakt filmrig med ekstern lyd. Media Mod hjælper med at optage lyd af høj kvalitet, og den fremragende lysmod er et genialt værktøj for fotografer og videografer, uanset om det bruges som en del af GoPro-rigget eller selvstændigt på et fjernoptagelse. Læs vores anmeldelse af GoPro Hero 10 Black og find ud af mere om, hvordan den fungerer.

GoPro Volta og Hero 10 Creator Edition priser

Mens Volta er et perfekt tilbehør i sig selv, når det matches med Hero 10 Black, Media Mod og Light Mod, bliver den en del af en kraftfuld mini-filmrig, også kendt som Creator Edition-pakken.

Du kan købe Volta standalone for $90,99 (omkring 600 kr.) med et GoPro-abonnement eller $129,99 (omkring 800 kr.) uden en, selvom priserne bliver en smule mere forvirrende, når du overvejer at hente Creator Edition.

Nye GoPro-abonnenter får det bedste tilbud for Creator Edition $531,95 (omkring 3.600 kr.) – ikke dårligt i betragtning af hvor kraftfuldt systemet er, især når det matches med en mikrofon som DJI Mic or Rode Wireless Go II.

Hvis du er en eksisterende GoPro-abonnent, skal du forvente at betale $581,96 (omkring 3.900 kr.), og for alle, der ikke har et medlemskab, koster Creator Edition-pakken hele $784,95 (omkring 5.300 kr.). Da GoPro-abonnementet koster $49,99 (omkring 300 kr.) om året, er det en smal sag at vælge den billigste løsning.

Design

Et hurtigt blik på Volta, og du kan sandsynligvis se, hvad den gør. Til at begynde med er det et greb. Det oprullede, dinglende USB-C-kabel antyder, at det oplader dit actionkamera, mens knapperne på siden tydeligt styrer optagetilstande og optagelse af indhold. I bunden er der også et stativgevind, hvilket betyder, at den også kan monteres - og du kan selvfølgelig montere din GoPro oven på den.

Der er et par skjulte højdepunkter, når du inspicerer Voltaen nærmere – en USB-C-port under en klap, så du kan oplade Voltaens batteri, og et skjult action cam-beslag, som skal frigives til syne med et tryk på en fjeder-knap.

Det betyder, at du kan montere Volta'en på dit styr eller din bilhjelm uden at skulle afmontere din GoPro. Til sidst åbnes forsiden af grebet, hvilket gør Volta'en til et stativ.

Det er også værd at bemærke, at Voltas hovedbeslag drejer, så du kan rotere din GoPro Hero og låse den i 90-graders intervaller - en besparelse, når du sætter det besværlige oprullede USB-C-kabel i dit kamera.

Setup og anvendelighed

Det er nemt nok at tilslutte dit actionkamera til din Volta, forudsat at du har den nyeste firmware. Voltaen leveres med en batterilåge, der erstatter standardlågen, så du kan tilslutte grebet til dit kamera.

Dette nedgraderer vandtætheden til vejrbestandighed, men betyder, at du udover at tænde for dit kamera kan styre det uden at skulle parre det med din Volta. For trådløs kontrol er det ret nemt med Bluetooth-parring i kameraets menu - ingen grund til at bokse med GoPro-appen.

Med hensyn til brug i den virkelige verden er Voltas greb behageligt, funktionerne er logiske, og for det meste gør designet et fantastisk stykke arbejde med at få endnu mere ud af din GoPro. Det konverteres nemt til et stativ, når benene er låst i ‘grip mode’ er det sikkert, og at have mulighed for at montere Volta’en er utrolig praktisk.

Det vigtigste område, hvor Voltaen ikke rigtig fungerede for os, var akavethed. Vi har allerede nævnt USB-C-kablet. Det er en oprullet hængende ting, der hænger af grebet og ikke kan fjernes. Vi ville have foretrukket et aftageligt USB-C-kabel frem for et fast, eller en anden mere elegant løsning.

Voltaen er også relativt langsom at oplade, og det tager op til omkring to timer med en hurtigoplader. I betragtning af at nogle smartphones som OnePlus Nord CE 2 med lignende batterikapacitet oplades på lidt over 30 minutter, kan fuld opladning af Voltaen give frustrerende ventetid, når man har travlt.

Bør jeg købe GoPro Volta?

Køb det, hvis...

Du ønsker at efterlade ekstra batterier derhjemme

GoPro Volta tilføjer, hvad der svarer til cirka to ekstra batterier til Hero 9 eller Hero 10 Black. I betragtning af at actionkameraerne kan klare en dag med sporadisk brug på en enkelt opladning, vil Volta sandsynligvis være forskellen mellem at skulle pakke et sæt batterier eller være i stand til at efterlade dem derhjemme.

Du vil have en mini-filmrig

Som en del af Creator's Kit vil GoPro Volta holde dit actionkamera stabilt, enten som et stativ eller når det er monteret, mens Media Mod'en leverer højkvalitetslyd og lysmod'en stråler for at booste Hero10 Blacks allerede respektable optagelser.

Trådløs kontrol over din GoPro tiltaler dig

Vores erfaring er, at det erbesværligt at bruge din smartphone som trådløs fjernbetjening til din GoPro. Du skal tilslutte kameraet og derefter navigere på en skrøbelig glasberøringsskærm, mens du er på farten. Det er at bede om en smadret smartphone, hvis du er på tur eller eventyr. Volta tilføjer en meget sikrere trådløs fjernbetjening til blandingen med øjeblikkelig parring og en mere holdbar krop end en telefon.

Køb det ikke, hvis...

Du vil have den med ud at snorkle

Vejrbestandig, men ikke vandtæt, GoPro Volta er klar til at afværge lidt sne og regn, men vil ikke klare den under vandet, som Hero 9 eller 10 Black ellers kan. Hvis du har lyst til at tage en svømmetur, så tag det flydende GoPro Handler-greb med i stedet.

Du har et Hero 8 Black eller et andet actionkamera

Voltaen oplader enhver USB-C smartphone eller actionkamera, men tilbyder kun fjernbetjening over Hero 9 og Hero 10 Black. Hvis du har et Hero 8 Black eller et andet USB-C actionkamera, så kan du sikkert montere det og oplade det. Men du er måske bedre tjent med et billigere alternativ.