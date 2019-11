Anmeldelse: Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0

Takket være godt design og fremragende lydkvalitet var vi allerede fans af B&O Beoplay E8, før de blev genopfrisket i en ny version. Denne nye udgave er lidt dyrere end første udgave, men er samtidig mere interessant grundet tilføjelsen af trådløs opladning samt andre småting. Vi har prøvet de helt trådløse Bang & Olufsen E8 2.0 af for at se om de nu også er bedre end forgængeren.

Pris og tilgængelighed

Bang & Olufsen E8 2.0 koster fra 2.299 kroner. Nogle gange kan du dog være heldig at finde dem billigere, hvis du er villig til at købe dem i en mindre populær farve.

Vil du også købe den officielle trådløse oplader fra B&O, skal du betale ca. 949 kroner. Det er dog værd at nævne, at alle Qi-kompatible trådløse opladere kan bruges.

Design

Lækkert etui

Fås i flere farver

Trådløs opladning

Lad os gå lige til sagen – Bang & Olufsens E8 2.0 truly wireless hovedtelefonerne er utrolig smukke. Etuiet er formet som en lille smutsten svøbt i læder, og ville passe perfekt ind i butiksvinduet hos enhver smykkehandler. Når du åbner låget, bemærker du et lag af metal, som beskytter de værdifulde propper. På bagsiden finder du en USB-C-ladeport, hvis du ikke vil oplade trådløst.

(Image credit: Future)

Propperne sidder fast via små magneter. De sidder tilmed ganske godt fast og du behøver derfor ikke bekymre dig for, at de falder ud, hvis du skulle tabe etuiet på gulvet. Det er tydeligt, at der er langt kræfter og tanker bag det lille etui. Det er virkelig lækkert lavet og passer godt til et sæt hovedtelefoner i denne prisklasse.

Takket være den indbyggede understøttelse af trådløs Qi-opladning, er Bang & Olufsen E8 2.0 helt og aldeles trådløse i mere end én forstand. Placer dem på en Qi-oplader, og de vil nu suge strøm til sig, uden at du behøver fumle med det medfølgende USB-kabel. Bang & Olufsen sælger en officiel oplader, men du kan bruge enhver Qi-baseret model til opgaven.

Funktioner

Berøringsfølsomme flader

God batterilevetid

Lidt speciel pasform

Selve hovedtelefonerne ser også ganske godt ud og løser problemet med knapper på de små propper på en smart måde. Overfladen på begge propper er berøringsfølsom, og giver dermed kontrol samtidig med at de ser smarte ud. Opsætningen er legende let. Parring via Bluetooth bør i teorien kun tage få sekunder. Sådan fungerer det ikke altid i praksis. Med disse gik det dog helt efter bogen.

(Image credit: Future)

Når der først er oprettet forbindelse, bruges overfladen på den højre prop til at styre volumen, play/pause og til at springe i playlisten. Venstre prop lader dig aktivere ”ambient noise”-modus, som sætter musikken på pause og gør det lettere at høre omverdenen uden behov for at tage propperne ud af ørerne – eksempelvis smart hvis du krydser en vej.

Som med alle andre berøringsfølsomme styreformer kan det tage tid at vænne sig til dem. Eksempelvis kom vi i starten ofte til at pause musikken ved en fejl eller springe frem til næste spor, når vi blot ville justere volumen. Dette fordi du blot skal røre ved propperne for at sætte musikken på pause, imens du skal bruge et swipe henover overfladen, for at øge lydstyrken. Med tiden lærer man hvordan de fungerer og laver derfor færre fejl.

Hovedtelefonerne holder strøm i omkring fire timer på en opladning, imens etuiet kan lade dem op yderligere tre gange. Du får derfor i alt 16 timers spilletid, før du igen skal lade etuiet op. En fuld opladning tager et par timer, og 10-15 minutter giver dig omkring en time – smart hvis du i farten har glemt at lade op natten over.

(Image credit: Future)

Den trådløse opladning er lige så let, som du kan forestille dig. Læg blot etuiet på en kompatibel oplader, og de vil automatisk begynde at lade op.

Som med de fleste andre trådløse hovedtelefoner følger der med Bang & Olufsen E8 2.0 truly wireless earphones nogle sæt ørestykker med, så du får den bedste pasform til netop dine ører. Det kan godt betale sig at prøve sig lidt frem, og selvom vi troede, at vi havde fundet den bedste model, oplevede vi alligevel, at propperne faldt ud af ørerne under en løbetur. Heldigvis er de ganske solidt bygget og tog ikke skade af at ryge på jorden. Det er dog noget man skal være opmærksom på, hvis man netop vil bruge dem til at løbe med.

Lydkvalitet

Lydkvaliteten er ganske enkelt fremragende. Som det var tilfældet med forgængeren, er lyden i Bang & Olufsen E8 2.0 virkelig god. Her er en god balance og tilpas neutral lyd, som lyder præcis som vi kan lide. Bassen er tilpas afstemt til at sparke igennem, imens mere delikate lydspor får luft og bredde. Er du vant til billigere og dårligere hovedtelefoner, vil du få lyst til at gennemlytte hele din musiksamling igen.

(Image credit: Future)

Du hører detaljer i musikken, som ikke har kunnet høres før. Når du først vænner dig til hovedtelefoner af denne kvalitet og til denne pris, får du svært ved at gå tilbage til de billige igen.

(Image credit: Future)

Dette før du overhovedet dykker ned i B&O-appen, som giver dig endnu flere muligheder. Du kan vælge imellem nogle forudindstillinger, såsom Commute, Clear, Workout, eller Podcast, men kan også bruge ToneTouch til at justere lydprofilen med. Du ændrer profilen ved at flytte en prik rundt mellem kategorierne Warm, Excited, Relaxed og Bright. De fleste vil næppe pille ved dette, men det er rart, at det er en mulighed og er langt nemmere at bruge end en normal equalizer.

Trods sin høje pris, får du ikke nogen aktiv støjdæmpning som i rivaler som Sony WF-1000X. Heldigvis er Bang & Olufsen E8 2.0 truly wireless earphones I sig selv gode til at blokere for lyd fra omverdenen via sin Transparency-funktion, som også kan tilpasses i appen. Det er ikke helt så effektivt som den ægte vare, men fungere alligevel bedre end ventet.

Dom

Bang & Olufsen E8 2.0 truly wireless earphones ser både godt ud og spiller fremragende. Desværre er de ikke perfekte. Touch-styringen er en anelse for følsom og der er ikke indbygget ægte aktiv støjdæmpning. For de fleste brugere vil det dog ikke være store problemer. B&Os propper er tydeligvis henvendt til de, som ønsker, at deres hovedtelefoner skal se lige så godt ud, som de spiller, og det er svært ikke at synes om designet. De er ret flotte. Selvom designet stadig kunne tale lidt finjustering, eksempelvis i forhold til pasformen, så lyder E8 2.0 stadig fantastisk godt og klæder de fleste. De er dyre, men det kan heldigvis også ses og høres.