Xbox Series X lanceringsdato, specs, design og lanceringstitler til den nye Xbox

Xbox Series X er navnet på næste Xbox-generation, som tidligere gik under kodenavnet Xbox Project Scarlett.

Vi ved allerede hvornår den næste Xbox bliver frigivet samt lidt omkring specifikationerne, imens designet og navnet på maskinen indtil for nyligt var hemmeligt. Men takket være en ny annoncering ved vi nu, at Xbox Series X vil adskille sig fra forrige generationer både hvad angår designet og navnet, med sit aflange og mere firkantede tårndesign, som minder mere om kabinettet fra en lille gaming PC. Men Xbox Series X bliver ikke den eneste konsol i næste Xbox-generation fra Microsoft. Virksomheden har bekræftet, at konsolfamilien vil hedde ”Xbox” og at ”Serie X” kun er én af konsollerne i denne familie.

Sonys PS5 lanceres i samme tidsrum som Series X, men det ser ud til, at Microsoft har forberedt sig på en heftig konsolkrig i denne omgang. Her er alt du har behov for at vide om Xbox Series X (tidligere kendt som Xbox Project Scarlett).

Vi ved, at Xbox Series X-designet er mere firkantet end tidligere Xbox-konsoller, hvilket får det til at ligner en lille gamer-pc. Men endnu vigtigere er, at vi ved, hvad der er inde i konsollen, fordi Microsoft har frigivet de fulde specs for maskinen. Vi kan derfor nu sige, at vi forventer en sand kraftkarl af en konsol. Vi kommer nærmere ind på det herunder, men den nye Xbox har en 8-kerne

AMD Zen 2-processor, der kører ved 3,8 GHz og en brugerdefineret RDNA 2 AMD GPU, der producerer 12 TFLOP af processorkraft, samt 16 GB GDDR6-hukommelse.

Når det kommer til andre Xbox Series X-funktioner, ved vi, at den nye konsol vil have ray-tracing, en superhurtig SSD og potentielle 8K-funktioner, ligesom den er bagudkompatibel med fire generationer af Xbox-spil.

Vil du have alle de saftige detaljer? Her er alt, hvad vi ved om Xbox-serien indtil videre - og hvad vi håber vil blive afsløret, jo tættere vi kommer på lanceringen.

[OPDATERING: Forudbestillinger af Xbox Series X åbner snart, mens Xbox Series X-priser forventes afsløret senere i denne måned. Læs videre for at finde ud af mere.]

Xbox Series X: Primære fakta

Hvad er det? Xbox Series X bliver den næste Xbox-konsol (tidligere kendt som Xbox Scarlett)

Xbox Series X bliver den næste Xbox-konsol (tidligere kendt som Xbox Scarlett) Xbox Series X lanceringsdato: Microsoft vil lancere Xbox Series X i lanceringsvinduet ”Holiday 2020”, som dækker over månederne oktober til december 2020.

Microsoft vil lancere Xbox Series X i lanceringsvinduet ”Holiday 2020”, som dækker over månederne oktober til december 2020. Hvad kan vi spille på den? Først og fremmest Halo Infinite, Hellblade 2 og Assassin's Creed Valhalla, imens alle tidligere Xbox-konsollers spil også skulle undersøttes via bagudkompatibilitet.

Først og fremmest Halo Infinite, Hellblade 2 og Assassin's Creed Valhalla, imens alle tidligere Xbox-konsollers spil også skulle undersøttes via bagudkompatibilitet. Hvad kommer Xbox Series X til at koste? Vi har endnu ingen priser, men forventer ikke, at den bliver billig. Microsoft har dog udtalt, at de ikke vil begå samme fejl i forhold til prissætningen som ved forrige generation.

Vi har endnu ingen priser, men forventer ikke, at den bliver billig. Microsoft har dog udtalt, at de ikke vil begå samme fejl i forhold til prissætningen som ved forrige generation. Vil Xbox Series X understøtte VR? Microsoft har endnu intet sagt om VR på Xbox, selvom Sony har bekræftet, at PSVR fungerer med deres kommende konsol.

Microsoft har endnu intet sagt om VR på Xbox, selvom Sony har bekræftet, at PSVR fungerer med deres kommende konsol. Kan jeg spille Xbox One-spil på Xbox Series X? Yep! Alle tidligere generationer af Xbox-spil vil kunne spilles via bagudkompatibilitet.

Yep! Alle tidligere generationer af Xbox-spil vil kunne spilles via bagudkompatibilitet. Er Xbox Series X bedre end PS5? Det er stadig uklart, men du kan tjekke alle de vigtigste ligheder og forskelle i vores PS5 vs Xbox Series X sammenligning.

Det er stadig uklart, men du kan tjekke alle de vigtigste ligheder og forskelle i vores PS5 vs Xbox Series X sammenligning. Understøtter Xbox Series X tilbehør fra Xbox One ? Yep! Microsoft har bekræftet, at alt eksisterende Xbox One-tilbehør understøttes på Xbox Series X.

Yep! Microsoft har bekræftet, at alt eksisterende Xbox One-tilbehør understøttes på Xbox Series X. Kommer coronavirus til at forsinke Xbox Series X? Det ser ud til at lanceringsplanen stadig holder.

Xbox Series X lanceringsdato

(Image credit: Microsoft)

Forvent at se Xbox Series X blive lanceret imellem oktober og december 2020, også kendt som ”Holiday 2020”. Vi tænker, at en lancering i november giver mest mening. Dette er præcis samme periode som Sony har angivet i forhold til lanceringen af deres PS5. Julemanden får travlt næste år.

Husk samtidig, at alle rygter peger på, at der kommer to nye Xbox-konsoller, kendt under kodenavnene Anaconda og Lockhart, hvor førstnævnte nu kendes som Xbox Series X, og den sidste ventes at bliver en billigere maskine, som primært skal bruges til streaming. Om Lockhart vil udkomme i samme periode må vi vente og så – det samme gælder en bekræftelse af konsollens eksistens.

Microsoft CFO Amy Hood says new Xbox is still on track for the November holidays launch.July 22, 2020

Xbox Series X pris

(Image credit: Microsoft)

Microsoft har endnu ikke fastlagt nogen pris – hvilket ikke er overraskende, da dette var et ømt punkt i forhold til Xbox One. Ved sin lancering kostede den originale Xbox One svimlende 499 dollars, hvilket hurtigt blev sat ned, da Microsoft opdagede, at folk ikke ville betale den pris.

Microsoft har som et minimum lovet, at de har lært fra fejlen med den forrige prissætning og Phil Spencer har udtalt ”vi vil ikke skille os negativt ud på pris eller råstyrke.” Det betyder dog ikke, at konsollen bliver billig, men blot at prisen bedre kommer til at passe med konsollens ydelse, samt at prisen er konkurrencedygtig. Ansvarlig for Xbox-platformen,Jason Ronald, kom med en forsigtig forsikring, da han talte med Windows Central, hvor han udtalte, at Microsoft ved ”hvad en rimelig pris for en konsol er, og hvad kunderne forventer af samme”.

Prisen bliver afhængig af prisen på komponenterne, som skal sidde inden i konsollen: Xbox Series X bliver meget kraftigere end både Xbox One S og Xbox One X, så den bliver uden tvivl dyrere end disse.

Få de bedste tilbud på Xbox Series X før alle andre! Vi sender forud bestillings-oplysninger og de bedste tilbud, så snart de er ledige. Mind mig om Send mig information om andre relevante produkter fra Techradar og andre Future brands Send mig information om andre relevante produkter fra tredje part Du vil ikke modtage spammails. Du kan til enhver tid opsige din tilmelding, og dine data vil ikke blive delt uden din tilladelse

Xbox Series X specifikationer

Xbox Series X/New Xbox (Image credit: Microsoft)

CPU : 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU GPU : 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Die Size: 360.45 mm2

360.45 mm2 Process: 7nm Enhanced

7nm Enhanced Hukommelse: 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

16 GB GDDR6 w/ 320b bus Båndbredde: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s Intern lagerplads: 1TB Custom NVME SSD

1TB Custom NVME SSD I/O Throughput: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s

2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s Udvidbar lagerplads: 1TB Expansion Card (matcher den interne lagerplads)

1TB Expansion Card (matcher den interne lagerplads) Eksternt lager: USB 3.2 External HDD Support

USB 3.2 External HDD Support Optisk drev: 4K UHD Blu-Ray Drive

4K UHD Blu-Ray Drive Ydelsesmpl: 4K @ 60 FPS, op til 120 FPS

Vi ved nu hvordan Xbox Series X ser ud og i forhold til indmaden tegner den til at blive et bæst af en konsol. Designet på den næste Xbox minder meget om en PC, men det giver god mening, når også den indbyggede hardware ligner noget og er sammenligneligt med det fra en gaming-PC.

Digital Foundry analyse

Folkene på Eurogamer’s Digital Foundry har kigget nærmere på hardwaren, og har sammen med Microsoft været med til at annoncere hvad der sidder inden i Xbox Series X. Ifølge Digital Foundry bekræfter specifikationerne, at Xbox Series X faktisk vil være dobbelt så kraftig som Xbox Once X… i hvert fald i praksis.

Digital Foundry så en ikke optimeret version af Gears 5, der kørte på Xbox Series X, som svarer til 'Ultra' grafikindstillinger på pc, og den leverede forbedrede skygger og ray tracing. Hvor mellemsekvenserne kørte med 30FPS på Xbox One X, rapporterede Digital Foundry, at de på Xbox Series X kører med en 'fejlfri' 60FPS. Dette er for øvrigt en tidlig version - ved udgivelsen bør vi se endnu bedre resultater.

Som forventet er Xbox Series X-processoren indbygget i en brugerdefineret Project Scarlett SoC (System on Chip), der bruger en forbedret version af TSMCs 7nm-proces. De syv nanometer er vigtige. Jo mindre processen er, desto mere effektiv kan chippen være. Det betyder, at den kan give bedre ydelse ved mindre strøm.

Det er utroligt vigtigt at sikre, at chippen inde i en spilkonsol kan fungere godt uden at bruge masser af strøm (og blive varm). Baseret på den prototype, som Digital Foundry har set, kører Xbox Series X angiveligt med en 315W strømforsyning, der sidder inde i konsollen, men den er også udstyret med parallel kølearkitektur, der trækker kølig luft ind og lader den kølige luft strømme gennem separate områder af konsollen.

(Image credit: Xbox)

En specialdesignet processor og grafikkort fra AMD

Processoren er en tilpasset AMD Zen 2 CPU med otte kerner og 16 tråde, med en tophastighed på 3,8 GHz og en basehastighed på 3,6 GHz.

Som Digital Foundry afslører, er disse frekvenser ikke helt låst, hvilket indikerer, at Xbox Series X kan justere CPU'ens kraft baseret på arbejdsbyrde og temperatur. Så hvis du spiller et spil, der har brug for meget processorkraft, kan Xbox Series X give sin CPU et løft og derefter bremse det, når du ikke har brug for det.

Også GPU'en til Xbox Series X er specialdesignet og kan levere 12 teraflops med 3328 shaders tildelt til 52 computerenheder og kører på et låst 1.825 MHz. Interessant nok er der ingen boost clocks til GPU'en. Den kører altid med den samme hastighed. Xbox Series X bruger også AMD's RDNA 2-arkitektur og tilbyder ray tracingtil fotorealistisk belysning. Hvad betyder det i den virkelige verden? Det ser ud til, at Xbox Series X vil have den grafiske ydelse der svarer til en gamer-pc med et Nvidia RTX 2080-grafikkort. Så en meget velegnet enhed, men måske alligevel ikke i stand til at konkurrere med de mest kraftfulde gamer-pc'er.

Mere hukommelse til en mere jævn oplevelse

Xbox Series X får også 16 GB GDDR6-hukommelse - en opgradering fra de 12 GB GDDR5 i Xbox One X. De vil dog ikke alle blive brugt i spil. Spil får i alt adgang til 13,5 GB - 10 GB GPU optimal hukommelse og 3,5 GB standard hukommelse, mens de resterende 2,5 GB er forbeholdt operativsystemet, så brugergrænsefladen på Xbox Series X kan køre meget hurtigere. Den hurtigere GDDR6-hukommelse skulle også give et stort spring i ydelsen. Når vi parrer det med en superhurtig NVMe SSD, bliver Xbox Series X ufattelig hurtig, når den har brug for at være det.

(Image credit: Phil Spencer/@XboxP3)

8K-evner

Selvom 4K er målet, har Microsoft sagt, at Xbox Series X vil kunne klare op til 8K. Phil Spencer ændrede endda sit Twitter-profilbillede til (hvad der så ud til at være) et billede af den næste generations Xbox Series X's processor. Der stod 'Project Scarlett' på den (kodeordet for næste gen-Xbox-konsollerne) og den var desuden udstyret med '8K' (afbildet ovenfor), hvilket antydede, at Microsoft har har planer om at tage 8K seriøst.

Variable Rate Shading

Microsoft sigter mod at få Xbox Series X-spil til at køre spil med 60 FPS i 4K og kalder udfordringen et "designmål". Konsollen understøtter også op til 120 FPS. Xbox Series X vil også indeholde Variable Rate Shading, som prioriterer effekter på forskellige karakterer og objekter i spillet for at opnå en, ifølge Microsoft, "mere stabil billedfrekvens og højere opløsning".

Velocity Architecture

Via fire nøglekomponenter: en brugerdefineret NVME SSD, hardware-accelereret dekompressionsblokke, et helt nyt DirectStorage API-lag og Sampler Feedback Streaming (SFS), får vi Velocity Architecture, som vil give Xbox Series X mulighed for at levere en ydelse, der overgå de rå specs og praktisk talt eliminerer indlæsningstiderne, reducerer spilfilstørrelserne og giver mulighed for at oprette større og mere indlevende spilverdener. Derudover er det nøglen til Xbox Series Xs Quick Resume-funktion, som giver spillerne mulighed for problemfrit at hoppe tilbage til, hvor de slap i et spil.

Udvidbar lagerplads fra Seagate

Xbox Series X Seagate-udvidelseskortet ligner en krydsning mellem en ekstern harddisk og en USB-nøgle, og er designet til at kunne sættes direkte i den proprietære port på bagsiden af



Xbox Series X-konsollen. Selvom vi ikke ligefrem elsker proprietære porte, ser det ud til, at den vil blive brugt til, at hastighederne på Xbox Series X-udvidelseskortet matcher hastighederne på den interne SSD inde i Xbox Series X. Det betyder, at når du spiller spil fra udvidelseskort, vil det ikke påvirke ydelsen, hvilket ville ske, hvis du brugte en langsommere ekstern USB-harddisk.

Seagate forklarer, hvordan dette kan bruges med Quick Resume-funktionen i Xbox Series X - hvor gamere kan skifte mellem spil med det samme uden at skulle indlæse spillene igen. Det ser ud til at skifte mellem spil på det interne SSD og udvidelseskortet vil være problemfrit (skønt du skal købe udvidelseskortet separat). Seagate-udvidelseskortets flashhukommelse er en specialdesignet PCIe Gen4x2 NVMe med en kapacitet på 1 TB.

Understøttelse af ultrabrede skærme

Ikke alene vil spil se bedre ud, de kan også være større. I et interview med PCGamesN afslørede Samsung, at de taler med Microsoft og presser spilgiganten til at understøtte de ultrabrede skærme Xbox Series X.

Superhurtig SSD

Xbox Series X vil have stor gavn af en SSD - med 'Quick Resume' funktionen vil du "næsten øjeblikkeligt" kunne fortsætte med at spille, uden behov for at kigge på loading-skærme.

(Image credit: Microsoft)

Forbedret latenstid

Microsoft sigter også mod at forbedre latency gennem funktioner som Auto Low Latency Mode (ALLM) og Variable Refresh Rate (VRR). Ifølge Microsoft "tillader ALLM Xbox One og Xbox Series X automatisk at indstille den tilsluttede skærm til dens laveste latenstid". Mens "VRR synkroniserer skærmens opdateringsfrekvens med spillets billedhastighed, og bevarer et glat visuelt billede uden ”tearing". Disse funktioner har til formål at minimere forsinkelse og gøre spil mere respnsive.

Forvent dog ikke, at video også vil se bedre ud på Xbox Series X. Xbox-boss Phil Spencer mener, at det har været udfordrende at demonstrere, hvor meget af et spring Xbox Series X vil være i forhold til Xbox One, da hurtigere og mere stabile billedfrekvenser ikke er noget, der virkelig kommer påvirker videoer.

Under en snak med den tidligere præsident for Nintendo i USA, Reggie Fils-aime, på dennes nye podcast (tak til GameSpot), beklagede Spencer det faktum, at gamere muligvis ikke vil værdsætte kraften i Xbox Series X lige nu.

"En af de ting, jeg har talt om offentligt ... men det er svært at gå i dybden med, er den måde, hvordan det føles at spille spil på en kasse, hvor billedfrekvenserne er højere, og billedfrekvenserne er mere stabile," forklarede Spencer. "Det er simpelthen umuligt at vise hvor flydende det er. Hvordan viser du, hvordan noget føles?"

Bagudkompatibilitet med Xbox One-tilbehør

Microsoft har også bekræftet, at alt dit nuværende Xbox One-tilbehør fungerer sammen med Xbox Series X, inklusiv eksisterende controllere og headsets. Men vi tvivler dog på, at det også inkluderer den hedgangne Kinect motion tracker.

Det betyder, at Xbox Elite Wireless Controller Series 2 vil være kompatibel med Series X, men Microsoft lancerer også en ny generation af trådløse controllere til at ledsage den nye konsol.

Kan dit TV udnytte kræfterne i Xbox Series X? Læs vores guide til hvordan du forbereder dig på den nye spillekonsol, Xbox Series X

Xbox Series X designet

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X har et helt andet design end sine forgængere. Til at begynde med har den næste generations-konsol et lodret tårndesign - svarende til det en gamer-pc. Microsoft har dog bekræftet, at Series X kan ligge vandret eller stå lodret.

Fra hvad vi har set indtil videre er konsollen sort med let indadvendte køleåbninger i toppen (med hvad der ser ud til at være et grønt lys inden i). Det lille Xbox-logo sidder i øverste venstre hjørne af konsollen, og der er stadig et diskdrev - som også er placeret lodret på venstre side.

Xbox Series X har følgende porte: HDMI 2.1-udgangsport, tre USB 3.2-porte, en netværksport, en udvidet opbevaringsplads og en port til strøm.

Konsollen måler angiveligt 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm og vejer 4,45 kg.

Xbox Series X controller

(Image credit: Microsoft)

Microsoft sender en ny controller på gaden sammen med deres næste generation af Xbox-konsollen. Denne næste generation af Xbox Wireless Controller skulle være lettere for flere at bruge eftersom Microsoft har ændret på størrelsen og formen. Dette skulle ikke overraske nogen som har fulgt tech-giganten, og netop tilgængelighed og brugervenlighed har længe været in inden for gaming. Sammen med forbedret tilgængelighed får vi en dedikeret ”share”-knap, som lader dig dele screenshots og videoer med vennerne.

Xbox Series X-spillene

(Image credit: 343 Industries)

Vi har nu en temmelig god idé om hvad vi kan forvente os af Xbox Series X-spillene, når den nye Xbox frigives senere på året. Den 7. maj afslørede Microsoft en liste over tredjeparts-spil, der kommer til den nye Xbox, inklusive Dirt 5, Scorn, Madden 21 og mere. Derefter fik vi den 23. juli et bedre kig på førsteparts Xbox Series X-spil inklusive et nyt Fable, Obsidian RPG Avowed og vores første virkelige blik på Halo Infinites gameplay.

Mellem disse annonceringer har vi også fået bekræftet en række andre Xbox Series X-spil, som vi får til konsollen. For et fuldt kig på de snesevis af Xbox Series X-spil, der er bekræftet indtil videre, bør du kigge på vores liste, der opdateres jævnligt.

Men hvad ved vi så om Xbox Series X-spillene indtil videre? Under den officielle afsløring af Xbox Series X sagde Phil Spencer, at Series X-spil vil være "mere naturtro, fordybende og overraskende", og at Xbox Series X vil "tage os ind i fremtidens spil". Han sagde også, at 15 Xbox Game Studios bygger et stort spilbibliotek til næste generation af Xbox-konsoller, der inkluderer Hellblade 2: Senua's Saga og Halo Infinite.

Er du ikke Halo-fan? Bare rolig, Xbox Series X vil være i stand til at afspille spil fra fire generationer takket være bagudkompatibilitet - dette er tilgængelig fra lanceringen. Det betyder, at Series X kan spille eksisterende Xbox One -spil som Destiny 2 såvel som bagudkompatible Xbox 360 og originale Xbox-spil. Men ikke kun det - disse spil vil "spille bedre end nogensinde før" takket være Microsofts nye HDR-genopbygningsteknik og Xbox Series Xs Quick Resume-funktion - uden at det kræver yderligere arbejde fra udviklerne.

Derudover giver Xbox Series Xs kraftfulde specifikationer mulighed for at vælge bagudkompatible titler, der kan køres i højere opløsninger eller med den dobbelte billedhastighed.

Men Microsoft fordobling ikke kun graden af bagudkompatibilitet, virksomheden introducerer også et nyt system kaldet Smart Delivery til Series X, der i nogle henseender kan ses som fremadkompatibilitet.

Med Xbox Series X vil Smart Delivery tilsyneladende sikre dig, at du har den rigtige version af et spil, uanset hvilken Xbox-konsol, du har købt det til, hvilket giver brugerne mulighed for at opgradere kompatible spil til næste gen-versioner ganske gratis. Gemte data vil desuden kunne blive ført frem og tilbage mellem Xbox Series X og Xbox One, hvilket giver spillerne mulighed for at hente og spille på både nuværende og næste generations-konsoller. Vi kender allerede nogle af de spil, der vil bruge denne funktion, herunder Cyberpunk 2077.

Vi ved desuden, at Microsofts spil-streaming-tjeneste Project xCloud vil være ude af offentlig beta, når Xbox Series X frigives (tjenesten lanceres officielt i september), så vi burde kunne nyde Series X-spil på farten.

Til de, der ikke er helt solgt på en opgradering til Series X endnu, men alligevel ønsker at tjekke de bedste kommende spil, har Microsoft oplyst, at der ikke vil være eksklusive Xbox Series X-spil i mindst et år, og de vil derfor i en overskuelig fremtid lancere spil, der fungerer på tværs af Xbox-konsollerne. Det betyder med andre ord, at du stadig kan spille dem på Xbox One.

Hvad med Xbox Series S?

(Image credit: rustam_shaimov / Shutterstock.com)

Xbox Series S (med kodenavnet 'Project Lockhart') skal være en billigere og rent digital alternativ til Xbox Series X. Hvorvidt den nye Xbox rent faktisk kommer til at hedde Xbox Series S er ikke sikkert, men det skulle ikke vare længe, før vi finder ud af det. Rapporter har antydet, at Microsoft vil afsløre denne rent digitale næste-generations-konsol en gang i august.

Der har længe været spekulationer om, at Microsoft arbejder på en billigere næste-genenerations Xbox-konsol, som spec-mæssigt skulle befinde sig lige under Xbox Series X. Denne skivefri, næste-generations Xbox ventes at blive væsentlig kraftigere end Xbox One S All-Digital-konsollen, og har angiveligt både en SSD-harddisk og en hurtigere CPU end nogen nuværende spilkonsol – udviklere sammenligner dens ydelse med PS4 Pro. Microsoft har tidligere bekræftet, at Xbox Series X vil tilhøre en familie af konsoller, ligesom Xbox One, men virksomheden har endnu ikke officielt bekræftet, at Xbox Series S er under udvikling.