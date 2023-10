OnePlus' nya budgetsurfplatta krymper hårdvaran men ökar batteritiden

Efter sin tease i september har OnePlus officiellt presenterat sin nya surfplatta i mellanklassen: OnePlus Pad Go.

Jämfört med sitt dyrare syskon, premiumplattan OnePlus Pad, är den kommande enheten mer bärbar även om den kommer till priset av en toppprestanda. Dess skärm är mindre och klockar in på 11,35 tum (288,5 mm) diagonalt och ger 2K-upplösning – närmare bestämt 2 408 x 1 720 pixlar. Uppdateringsfrekvensen har också sjunkit lite, ner till 90 Hz från 144 Hz. Den behåller dock samma bildförhållande på 7:5 som tidigare; "perfekt för att titta på och surfa på internet". Dessutom har OnePlus Pad Go-skärmen ögonskyddsfunktioner som Low Blue Light-teknik för att minska påfrestningen på ögonen.

(Image credit: OnePlus Pad Go)

Under huven drivs surfplattan av MediaTek Helio G99 SoC (system-on-a-chip), 8 GB RAM och upp till 256 GB lagringsutrymme även om det kan utökas till 1 TB. Dess kamerasystem består av två 8 MP-objektiv på framsidan och baksidan som båda kan spela in 1080p-video med 30 FPS. Det bakre alternativet har elektronisk bildstabilisering för att säkerställa kristallklara inspelningar.

Likheter på hårdvarufronten

Trots bristerna i prestanda finns det ett område där OnePlus Pad Go faktiskt utklassar den andra modellen, nämligen batteriet. Den nya enheten har ett batteri på 8 000 mAh som är mindre än OnePlus Pads batteri på 9 510 mAh. Det kan dock hålla lite längre. Företaget uppger nämligen att Pad Go har en maximal "speltid på upp till 14 timmars video", medan den äldre surfplattan når upp till 12 timmar. Det är en liten uppgradering men det kan göra skillnad. Självklart stöder den snabbladdning genom sin 33W SuperVOOC-laddare.

Det finns vissa likheter mellan de två som vi inte har nämnt ännu. OnePlus Pad Go har en fyrhögtalare som drivs av Dolby Atmos och företagets eget Omnibearing Sound Field för en helt uppslukande ljudupplevelse. På mjukvarusidan har du Auto Connect för att snabbt ansluta till din mobil. Därifrån kan du casta innehåll från din mobila enhet till surfplattan via Screen Mirroring.

(Image credit: OnePlus)

Tillgänglighet väntar

Vi ser fram emot att få prova på OnePlus Pad Go eftersom vi är stora fans av originalet. Vi oroar oss dock för att företaget kanske skär ned på för många saker här. Det är fantastiskt att se att den kommande surfplattan kan komma upp i en 2K-upplösning på sin skärm, men OnePlus utrustar den också med svagare hårdvara och den erbjuder fortfarande begränsade anpassningsmöjligheter. Det hade varit trevligt att se mer variation. Än så länge är den enda färgen den kommer i Twin Mint Green. Åtminstone är batteritiden lite bättre.

I skrivande stund finns OnePlus Pad Go endast tillgänglig för förbeställning i Indien med priser som börjar på 19 999 rupier eller cirka 2 700 kronor direkt omvandlat. Den lanseras i landet den 20 oktober. Vi har ännu inte hört något kring tillgänglighet eller pris på den svenska marknaden, men vi håller utkik efter information kring det. Under tiden kan du kolla in vår topplista över alla de bästa surfplattorna just nu.