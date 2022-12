Røde Wireless Go II – recension

Om ditt mål är att överföra och spela in två oberoende ljudkällor trådlöst över längre avstånd, då är Røde Wireless Go II din lösning. Detta kit erbjuder en mängd smarta alternativ i ett otroligt intuitivt paket och gör det till ett betydligt lägre pris än det har någon rätt till.

Kort sammanfattning

Rødes första Wireless Go-produkt var något helt nytt i branschen – en ultrakompakt och idiotsäker trådlös sändare och mottagare med inbyggd mikrofon, allt till ett överkomligt pris.

Rødes uppföljare (med det passande namnet Wireless Go II) förbättras på nästan alla områden och tar sin plats tillsammans med sitt syskon som ett mycket rekommenderat verktyg för skapare av video- och ljudinnehåll.

Framför allt har Wireless Go II två sändare och en mottagare, medan dess föregångare bara erbjöd en enda sändare. Detta kommer till ett dyrare pris (om ca 40 %), men det är mer än rimligt med tanke på den extra hårdvaran och ökade funktionaliteten hos hela paketet, och originalenheten är fortfarande tillgänglig om du bara vill ha en enda sändare, samtidigt som Røde under 2022 också säljer Wireless Go II med endast en sändare (Røde Wireless Go II Single).

Den trådlösa anslutningen har också förstärkts, med en räckvidd på 200 m snarare än 70 m, och tillägget av inbyggd lagring för varje sändare innebär att du kan spela in över 40 timmars komprimerat ljud separat på varje enhet, vilket är perfekt för backup eller som enda inspelare när det behövs.

Storleken och designen på enheterna förblir i stort sett desamma – ett plus – med varje enhet som har en kompakt formfaktor med minimala men ändå kraftfulla kontroller och displayer, och ett uppladdningsbart batteri som klarar 7 timmars drifttid.

Inspelningskvaliteten för sändarens integrerade mikrofon är bra, även om de flesta användare troligtvis kommer att para ihop dem med en extern lapel-/lavalier-mikrofon som går till sändarens ingång.

För videografer, vloggare, poddsändare eller alla som arbetar inom det kreativa ljudutrymmet är Røde Wireless Go II-systemet en enkel och högkvalitativ lösning för inspelning av två ljudkällor samtidigt och på distans. Om du verkligen inte behöver en andra sändare så är den ursprungliga (och rabatterade) Røde Wireless Go ditt bästa alternativ, men även då kan Go II-kitet fortfarande vara värt investeringen.

Pris och tillgänglighet

Røde Wireless Go II är ute nu

Røde Wireless Go II kostar 3 090 kr

Røde Wireless Go II Single kostar 2 390 kr

Røde Wireless Go II är tillgängliga för 3 090 kr (men hittas ofta för låga 2 495 kr). Om du bara vill ha en sändare köper du Røde Wireless Go II Single för 2 390 kr.

Design och nyheter

Två sändare istället för en

Kompakt och lätt

Lagring i sändarna

Som vi har nämnt har mycket av de designfinesser som gjorde den ursprungliga Wireless Go banbrytande kommit tillbaka med Go II, men uppdateringarna som har tagit sig in i den här utgåvan har gjort underverk för att förbättra den övergripande livskvaliteten.

Enheterna i sig är riktigt små för vad de lovar, var och en mäter cirka 44 x 45 x 18 mm och väger endast 30 g. Trots denna lätta och kompakta design känns de ganska robusta.

Plastklämmorna är snabba och enkla att använda när du fäster någon av enheterna på kläder, och de går också att fästa på toppen av din kamera.

Dessa klämmor tillsammans med den kompakta formfaktorn gör dem idealiska för att fästa i ett bälte för att använda en lavaliermikrofon, eller sätta närmare bärarens mun (i en jacka eller till och med klänning) för att använda den integrerade mikrofonen.

Varje enhet har ett laddningsbart batteri som utlovar 7 timmars aktivitet, och var och en kan laddas via sin USB-C-ingång. Tre USB-C-kablar ingår i satsen för samtidig laddning, tillsammans med två pälsiga vindrutor, en bärväska och en 3,5 mm TRS-kabel för att koppla direkt i din kamera eller annan enhet. Smartphone-kablar (Lightning och USB-C) finns separat.

(Image credit: Future)

Bortsett från 3,5 mm- och USB-C-portarna, finns det lite annat att röra på Wireless Go II - var och en av enheterna har en multifunktionsknapp (mer om detta senare), sändarna har en mikrofon och två indikatorlampor (för att visa ström och anslutning), och mottagaren har två extra knappar och en skärm som indikerar inspelningsnivå, batteritid, signalstyrka och några andra viktiga detaljer.

Där originalet lovade 70 meters siktavstånd klarar båda sändarna i Go II-paketet 200 meter. Även om den här mätningen är ett bästa scenario från Røde, märkte vi verkligen en förbättring av stabiliteten över längre avstånd (om det är nästan tredubblat av den ursprungliga enheten eller inte är svårt att säga, men vi tvivlar inte på det).

En punkt som är värd att notera är att Wireless Go II-sändarna och -mottagarna inte är kompatibla med originalenheterna, och vice versa. Vi antar att detta har att göra med den förbättrade överföringstekniken som nämns ovan, men det är värt att överväga om du hoppades att lägga till mer av någon av enheterna till din befintliga samling mikrofoner.

(Image credit: Future)

I praktiken

Snabb, intuitiv installation

Bra programvara

Bra kvalitet och signalstyrka

Installationen för Røde Wireless Go II är en av de enklaste som finns för produkter i den här kategorin, med allt klart att köra så fort du tar det ur kartongen. För dem som gillar att gräva i och anpassa sitt kit, det finns massor av finjusteringar tillgängliga antingen via mottagarens knappar eller Røde Central-appen.

Programvaran ger dig möjlighet att komma åt alla inställningar för din enhet, och innehåller fiffiga funktioner som att ställa in vad multifunktionsknappen gör på sändarna och mottagaren, som att stänga av, ställa in en markör eller aktivera bakgrundsbelysningen.

Det är i denna programvara som du också kommer att kunna komma åt inspelningarna som lagras direkt på varje sändare, samt konfigurera ljudets inställningar. Du kan välja att spela in okomprimerat eller komprimerat ljud, vilket ger dig antingen sju timmars inspelningstid eller över 40 respektive, samt se eventuella placerade markörer för att snabbt hitta ett bra tag eller nyckelögonblick.

Några andra nyckelfunktioner som är tillgängliga via programvaran inkluderar finförstärkningskontroll, för att ställa in exakta nivåer snarare än de inställda stegen som är tillgängliga med hårdvaruknapparna, samt upprättande av en säkerhetskanal – en genialisk funktion som spelar in samma signal vid en lägre volym i fall huvudkanalen klipper och du förlorar ljud.

Även om programvaran är ett bra sätt att se varje inställning för ditt Rode-kit, kan mycket göras med bara hårdvaran. Byte från den sammanslagna standardkanalen till delad kanal, till exempel, görs genom att hålla ned både dB- och länkknapparna samtidigt i tre sekunder. Det senare alternativet gör att varje sändare kan spela in sitt ljud separat så att du senare kan blanda de två efter eget tycke.

Vi kommer att undvika att täcka alla tweaks och funktioner uttömmande, utan säger istället att vi verkligen inte längtade när vi behövde justera något eller modifiera hur Wireless Go II fungerade.

Hårdvaruknapparna och skärmen gör ett bra jobb för att ge tillgång till avgörande funktionalitet, och Røde Central-mjukvaran är otroligt användarvänlig och täcker allt annat du kan behöva.

När det gäller själva ljudet så producerar de integrerade mikrofonerna i sändarna utmärkt kvalitetsinspelningar, som Røde är kända för, och du kan koppla in valfri extern mikrofon till TRS-anslutningen om du föredrar lavaliermikrofon eller liknande.

För att säkerställa att det finns ännu mindre risk för kvalitetsförlust kan du ansluta mottagaren till din kamera eller smarta enhet direkt via USB-C, som helt förbigår den analoga ljudsignalkonverteringen i mottagaren, vilket tillåter endast en analog-till-digital omvandlingen sker vid mikrofonänden av systemet.

(Image credit: Rode)

Köp Røde Wireless Go II om …

Du måste spela in två ämnen samtidigt

Nyckelfunktionen hos Røde Wireless Go II är inkluderingen av två sändare, vilket gör att du kan skicka två signaler samtidigt till mottagaren och antingen bevara dem som individuella kanaler eller slå samman dem till en enda ljudfil (med möjlighet till en säkerhetskanal).

Du vill ha kvalitetsutrustning till ett bra pris

Med tanke på allt som erbjuds är Røde Wireless Go II mycket rimligt prissatt. För en uppsättning robusta och professionella sändare och mottagare – med inbyggd lagring, laddningsbara batterier, integrerade mikrofoner och briljant design – hittar du inget annat som liknar det för priset.

Du behöver en kompakt och lätt inspelningslösning

Som nämnts är både sändarna och mottagaren otroligt lätta, väger runt 30 g styck, och är ganska små för vad de lovar, vilket gör dem lätta att släpa runt på och lika enkla att fästa på din talang.

Köp inte Røde Wireless Go II om …

Du bara behöver en mikrofon

Även om detta system har integrerade mikrofoner, är huvuddelen av vad du kommer att betala för den briljanta trådlösa överföringen och alla smarta funktioner som är förknippade med det - det finns gott om dedikerade mikrofoner för mycket mindre om det är vad du behöver.