LG C9 OLED – recension

Framgången med OLED har skapat ett intressant problem för LG – vid det här laget är företaget i grunden sina egna största konkurrenter. Det beror på att LG Display, företagets avdelning för teknologiforskning, säljer paneler till alla tillverkare utom Samsung (vilket inte kommer som någon överraskning) och lämnar LG Electronics att möta en marknad fullproppad med konkurrenter byggd på den egna designen. Så vad gör då den koreanska jätten ?

I all korthet gör de sina OLED 4K TV-apparater till de mest funktionella som kan köpas för pengar.

Med detta sagt, representerar C9 ett mellansegment va LG:s OLED-modeller under 2019, och använder sig av den överlägsna Alpha9-processorn jämfört med billigare B9, men undviker de dyra kosmetiska funktionerna som finns på modellerna längre upp. Som ett resultat är prissättningen lika konkurrenskraftig som specifikationerna är imponerande.

Och ännu bättre, precis som de dyrare OLED-tv-apparaterna erbjuder C9 den 2:a generationens Alpha9-processor med AI-förbättringar, förbättrat ljud med AI-bearbetning och en uppgraderad smart plattform med – du gissade du det – AI.

Som grädde på moset erbjuds högt dynamiskt omfång (HDR10, HLG och Dolby Vision) och stöd för Dolby Atmos, plus HDMI 2.1. Den enda funktionen som inte ingår är HDR10 +, men annars är detta mycket konkurrenskraftiga funktioner hos en OLED.

LG C9 OLED – säljstart och pris

Oavsett var du bor i världen, kommer C9 i tre skärmstorlekar: en 55-tums, 65-tums (vilken vi har tittat närmare på) och en 77-tums modell.

Om du bor i Sverige kan du köpa 55-tums LG OLED55C9PLA för 20 499 kr, 65-tums OLED65C9PLA för 39 990 kr och 77-tums OLED77C9PLA för 80 499 kr.

Redan nu går någon av modellerna att köpa, medan de andra väntas in i juni.

Design

LG C9 OLED Specifikationer Skärmstorlekar: 55, 65 och 77 tum | Tuner: Freeview HD, satellite HD | 4K: Ja | HDR: Ja | Panel: OLED | Smart TV: Ja, WebOS och ThinQ AI | Böjd skärm: Nej | Storlek: 1228(b) x 738(h) x 251(d)mm | Vikt: 23 kg | 3D: Nej | Anslutningar: 4xHDMI 2.1, 3xUSB, 2xRF, optiskt, analog, hörlursuttag, CI-kortplats

Ett område där LG C9 kanske inte verkar ha fått en omfattande översyn av jämfört med förra årets C8 ligger i designkategorin - men det innebär inget negativt. C9 OLED behåller samma slanka och minimalistiska utseende, liksom det lutande stället som skickar ljudet mot lyssnaren. Den kantfria skärmen är omgiven av en mörk metallisk ram, och både stativet och baksidan av panelen har en attraktiv borstad metallfinish.

Anslutningarna är fortfarande omfattande och, nytt för i år, nu har LG till och med lagt till HDMI 2.1. Den senaste versionen av HDMI kan inte bara hantera svindlande 48 Gbps, utan stöder också högre bildhastigheter upp till 120Hz, dynamiska metadata för HDR, eARC (förbättrad ljudåterföringskanal), variabel uppdateringshastighet (VRR) och ett automatiskt låg latent läge ( ALLM).

LG är den enda tillverkaren som inkluderar HDMI 2.1 på sina 2019 4K-TV, vilket ger dem ett försprång till konkurrenterna som inte kommer att ha HDMI 2.1 förrän 2020. Andra tillverkare skulle sannolikt hävda att man kan leverera nästintill samma prestanda med HDMI 2.0 b, men faktum är att LG:s nya TV-apparater nu är framtidssäkrade oavsett vad som händer.

Totalt finns fyra HDMI-ingångar: tre på sidan och en bakom. Det finns också tre USB-portar, en på sidan och två bakom, tillsammans med en terrestrisk och satellit-mottagare, en LAN-port, en CI-kortplats, en optisk digital utgång och en audio-ut som även fungerar som hörlursuttag. På den trådlösa sidan finns det inbyggt WiFi (802.11ac), Bluetooth (5.0) och AirPlay 2.

Precis som resten av LG:s OLED- och Nano Cell-linje, innehåller C9 den senaste versionen av Magic Remote, som behåller sin fantastiska ergonomiska design. Fjärrkontrollen är bekväm att hålla och mycket intuitiv att använda, tack vare en exakt skärmpekare. Tillbringa fem minuter med denna kontroll och alla andra känns stenålder i jämförelse.

Fjärrkontrollen är identisk med förra året, men LG har ersatt alla bokstäver med ikoner – förmodligen för att göra den tillämplig på alla internationella marknader. Det finns fortfarande en inbyggd mikrofon som har flera funktioner i år, tillsammans med direktknappar för Netflix, Amazon och Rakuten.

Den snygga och minimalistiska designen förblir lika iögonfallande som någonsin, medan användningen av HDMI 2.1 säkerställer att C9 kommer att förbli framtidssäkrad under de kommande åren.

Smart TV (webOS med ThinQ AI)

LG C9 skryter med den senaste versionen av webOS och medan denna plattform förblir i stort sett densamma har några nya finesser tillkommit.

Till en början finns det nu en ny nivå på startfältet som påminner om den som finns på Samsungs Tizen-system. Det är ganska ironiskt att LG bör ta inspiration från Samsung, särskilt när man anser att Tizen kopierade webOS, men den andra delen är en användbar funktion som gör det snabbare att komma åt innehåll och lägga till en AI Preview som ger rekommendationer baserade på din visningsvanor. Det finns också en ny Intelligent Edit-funktion som listar dina appar baserat på hur ofta du använder dem.

Det är väldigt användbart eftersom C9 har många appar; för att inte nämna ett omfattande utbud av strömmande tjänster som inkluderar Netflix, Amazon, YouTube, Nu TV, Rakuten och alla möjliga andra tjänster.

Den AI-förbättrade rekommendationsfunktionen övervakar och analyserar dina visningsvanor baserade inte bara på innehåll utan även tid på dagen. Den kommer då att göra rekommendationer enligt sin analys, även om det finns möjlighet att stänga av den här funktionen om det blir irriterande.

Det finns en ny hemskärm som samlar alla anslutna mobila, inmatnings- och hem-IoT-enheter i ett enda nav. Du kan övervaka och styra nästan alla anslutna enheter i ditt smarta hem, och LG kommer att lägga till stöd för Homekit senare i år.

LG:s ThinQ Open AI-plattform innehåller redan Google Assistant, och företaget planerar att lägga till Amazon Alexa via en framtida uppdatering av mjukvaran. Du kan komma åt Google genom att trycka på mikrofonknappen på fjärrkontrollen och sedan röststyra din C9 eller använda den som smart assistent.

Andra nya funktioner inkluderar möjligheten att konfigurera din C9 med en LG-smartphone och möjligheten att automatiskt identifiera anslutna HDMI-enheter. Det finns också en mini-webbläsare och ett utökat galleriläge med världsberömda reseattraktioner från TripAdvisor.

webOS förblir den mest omfattande och intuitiva plattformen på marknaden, och införandet av AI-förbättringar och röstassistenter gör det också till den allra smartaste.

HD/SDR prestanda

LG C9 levererar alla bildfördelar som du kan förvänta dig från en OLED-TV: otrolig svärta och överlägsna kontrastförhållanden. Den är också extremt korrekt och producerar färger som är både naturliga och perfekt mättade.

Standardinställningen behagar säkert många, med sina ljusa, kraftfulla bilder och färger som framträder. Men de som letar efter bilder som följer industristandarderna, kommer att vara glada över den exakthet som erbjuds i ISF-lägena. Inget av detta kommer som en överraskning, C8 var lika imponerande när det gällde svarta nivåer och bildåtergivning.

Men den andra generationen Alpha9-processorn följer djuplärande AI-algoritmer som har en stor inverkan på bilden. Denna bearbetning öppnar en databas som består av miljontals innehållsexempel och använder det här för att analysera bilden och sedan optimera den beroende på typen och kvaliteten på innehållet.

Denna bearbetning fungerar verkligen, med exakt uppskalning av bilder med lägre upplösning och exceptionell ljudreducering och bildförbättring. Resultaten är ofta hisnande, och när man tittat på Gravity såg de detaljerade stjärnfälten bättre ut än de någonsin har gjort på någon annan bildskärm.

De-konturfunktionen introducerades förra året har nu en separat kontroll i menyn, och den är mycket effektiv för att minska bandningen i komprimerat innehåll. Det finns också AI Brightness, en ny funktion som använder en sensor för att upptäcka omgivande ljus och optimerar sedan ljusstyrkan baserat på visningsmiljön, vilket förbättrar synligheten i mörka delar av bilden.

Resultatet av all denna bearbetning är en SDR-bild som ofta är svindlande i detalj, precision och noggrannhet. Bilderna är rena och fria från brus och bandning, medan uppskalningen utnyttjar alla pixlar i 4K-panelen. Vi är också glada över att se att bilden inte drabbas av de blockerade och blinkande föremålen som har påverkat tidigare LG OLED:s.

Funktionen Motion Pro Black Frame Insertion (BFI) är bättre än förra året, vilket förbättrar rörelsehanteringen medan den inte är mer mottaglig för flimmer. Men i allmänhet är rörelsebehandlingen förmodligen det enda området där LG hamnar på efterkälken i konkurrensen efter som man fortfarande är lite väl ... aggressiv.

Spelprestandan är utmärkt, och laggar omärkbara 12,7ms. Det är otroligt lågt och i kombination med VRR och ALLM gör det C9 till ett uppenbart val för spelare. De som oroar sig för bildhållning (vanligtvis kallad inbränning) borde inte bli sömnlösa eftersom LG använder ett antal inbyggda funktioner för att mildra problemet.

De inneboende fördelarna med OLED kombinerat med 2:a generationen Alpha9-processorn resulterar i några av de bästa SDR-bilderna som vi någonsin har sett.

4K/HDR prestanda

LG C9 levererar en lika imponerande HDR-prestanda, trots att den bara träffar en toppljusstyrka på 780 nits. (OLED-paneler kommer aldrig att nå ljusstyrkanivåerna på LCD-baserade tekniker som Samsungs QLED, men de har andra fördelar som du kommer att se inom kort.)

Till att börja med har vi en fantastisk svärta, och detta är viktigt eftersom det dynamiska omfånget går från absolut svart till absolut vitt. LG har också förbättrat prestandan strax ovanför svart, vilket avslöjar mer skuggdetaljer. OLED:s har tidigare kämpat för att behålla detaljerna i mörka delar av bilderna, men det är inte ett problem med C9.

Eftersom en OLED är självemissiv betyder det att varje pixel är individuellt styrd, vilket i grunden skapar över 8 miljoner dimbara zoner. Det betyder att en OLED kan leverera en oöverträffad detaljnivå i de speciella höjdpunkterna som används för att ge HDR dess inverkan. C9-tonen kartlade också innehållet noggrant, så att dessa höjdpunkter inte förlorar detaljer eller klipp.

Alla dessa faktorer är uppenbara när man ser scenen i First Man där Apollo 11-färjan först går in i en bana runt månen. Skärmen är helt svart och så visas månytan genom kommandomodulfönstret. Det är en scen som bara en OLED verkligen kan göra rättvis, och C9 levererar den perfekt.

Färgerna är lika imponerande och täcker 100 % av färgutrymmet DCI-P3 som används för HDR. Det är lätt att se när man ser Guardians of the Galaxy Vol.2, som har en otroligt mättad bild som görs all rättvisa på C9.

För två år sedan introducerade LG en funktion som heter Dynamic Tone Mapping, och den fungerar särskilt bra när det gäller att ta itu med de inneboende ljusstyrkebegränsningarna i OLED. Den analyserar varje scen bild för bild och justerar tonkartan i enlighet därmed, vilket förbättrar HDR-upplevelsen. Denna funktion har förbättrats och förbättrats på C9, och resultaten är verkligen imponerande.

LG stöder inte bara HDR10 och HLG, utan även Dolby Vision, som använder dynamiska metadata (inte att förväxlas med dynamisk tonkartning) och finns tillgänglig på ett brett utbud av innehåll, inklusive streaming och 4K Blu-ray. Det finns dock ett annat format som även använder dynamiska metadata som heter HDR10+ och medan innehållskatalogen för närvarande är liten växer den.

För närvarande stöder LG inte HDR10+; Det är faktiskt den enda versionen av HDR som inte ingår i deras TV-apparater. Detta är olyckligt eftersom både Philips och Panasonic erbjuder OLED-TV-apparater som stöder Dolby Vision och HDR10+, ett faktum som utan tvekan kommer att bli populärt för dem som vill ha båda formaten på sin TV.

Den kanske inte är lika ljus som QLED, men den har fortfarande en utmärkt HDR-prestanda. Endast avsaknaden av sköt för HDR10+ saknas.

Ljud

LG C9 låter fantastiskt bra, speciellt när du tänker på att den bara har några millimeter ram överst och endast 46,9 mm längst ner. Det ger inte mycket utrymme för högtalare, men LG har tillämpat smart AI-bearbetning för att ge akustisk hjälp.

Till att börja med kan du faktiskt optimera din nya C9 för det specifika rum du har den i. Det finns en ny One Touch Sound Tuning-funktion som använder mikrofonen på fjärrkontrollen för att analysera rummet från din huvudsakliga lyssnarposition och inställning i TV:n i enlighet med detta.

När AI-ljudinställningen har slutförts kan du jämföra innan mot efter för att spara inställningarna. Denna funktion fungerar verkligen, och ljudet behåller utmärkt detalj och klarhet. Det finns också tre lägen, med standardalternativet som ger de mest balanserade resultaten. Men om du känner för att öka diskanten eller basen kan du göra det, och resultaten är imponerande.

Det finns också ett AI Sound-läge som "uppmixar" 2.1-kanals ljud till virtuellt 5.1 surroundljud. Tack vare den smarta tillämpningen av denna typ av ljudbedrägeri, förbättras ljudet som verkar större och mer öppet. Dialogen förblir klar men musik och effekter är mer omslutande, medan basen är överraskande djup.

Som med tidigare år stöder C9 Dolby Atmos. Du kan inte tillämpa AI-bearbetning i det här läget, men varför skulle man det? Dolby Atmos är kodad med diskreta surroundkanaler, och även om TV:n skapar sitt ljudfält med bara ett par högtalare, är resultaten ofta mycket imponerande. Ljudkapaciteten hos dessa moderna TV-apparater är inget annat än fantastisk.

Ljudkvaliteten är anmärkningsvärd med tanke på hur ultralätt denna TV är. Den AI-förbättrade bearbetningen fungerar verkligen, liksom de akustiska inställningarna.

LG C8 OLED är föregångaren till C9 och fortfarande en av de bästa OLED-TV-erna på marknaden.

Andra apparater att överväga ...

Det är fortfarande tidigt i planen för vilka modeller som kommer ut 2019, men det betyder att om du har en tunn plånbok så är förra årets LG C8 OLED redan kraftigt nedsatt. Medan C9 är en förbättring jämfört med förra årets modell, är C8 en utmärkt 4K OLED. Sedan kommer också den billigare LG B9 OLED senare i år, som inte använder Alpha9-processorn men behåller de flesta av de andra nya funktionerna.

Om du funderar på alternativa tillverkare, har Sony redan släppt sin nya AF9 Master Series OLED TV. Denna utmärkta 4K-modell ger en imponerande bild och inkluderar Dolby Vision, tillsammans med Sonys smarta Acoustic Surface. Panelen är dock ganska liten och det finns inget stöd för HDR10+.

Förmodligen är Panasonic GZ1000 och Philips 804 OLED 4K TV av större intresse. Även om ingen av dessa modeller är lika funktionella eller smarta som C9, stöder de både Dolby Vision och HDR10+, vilket är glädjande.

Slutligen, om du föredrar en LCD-panel, kolla in den utmärkta Samsung Q90 som använder direkt QLED-bakgrundsbelysning för att leverera nära nog OLED-svarta, förbättrade betraktningsvinklar och hög ljusstyrka. Den har också en mycket låg inmatningslaggning och kommer inte att leda till bildhantering eller skärmbränning, vilket gör den till ett bra val för både HDR och spel.

Omdöme

LG C9 är en riktigt exceptionell 4K OLED-TV som tar det som var så imponerande med förra årets C8 och bygger på det. Den stora skillnaden är införandet av 2:a generationens Alpha9-processo, som använder AI-förbättringar för att leverera strålande SDR- och HDR-bilder, och hjälper till att göra uppskalningen och bearbetningen utan motstycke med otrolig detaljnivå och bildkvalitet.

Som det är fallet med alla OLED-skärmar, är ljusstyrkan sämre jämfört med en LCD-TV, men ljusstyrkan är inte allt. Den absoluta svarta och pixelnivån av precision som den självemitterande tekniken ger, säkerställer att HDR ser fantastiskt ut. Det finns också stöd för Dolby Vision, och endast frånvaron av HDR10+ gör oss besvikna.

Slutligen är TV:ns smarta plattform fortfarande toppmodern, och nu finns det inkludering av både Google Assistant och Amazon Alexa. webOS har fått fler finesser men innehåller fortfarande ett omfattande utbud av streaming-tjänster, medan AI driver rekommendationerna. Samtidigt gör den nya hemskärmen din TV till ett nav för ditt smarta hem.

Sammantaget representerar LG C9 en tydlig utveckling av OLED, och den ger inte bara fantastiska bilder och ljud, men är också den smartaste 4K-TV-en på marknaden.