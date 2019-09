Första testet: iPhone 11 Pro Max

Du har förmodligen redan kikat på vårt första test av iPhone 11 Pro och undrar om den större modellen är värd att satsa på istället. Om du inte hunnit kolla in Pro-modellen än, borde du verkligen göra det.

Lyckligtvis för dig har vi redan fått möjlighet att prova båda mobiler under lanseringsevenemanget för nya iPhone och vi kommer att gå igenom vad som faktiskt skiljer de två modellerna åt.

Spoiler: Det är framför allt att den här modellen är lite större än iPhone 11 Pro. Precis som med den mindre enheten, är den här mobilen väldigt lik fjolårets iPhones, med en näst intill identisk design och skärmform. Det finns dock några skillnader att gå igenom.

Den tidigare iPhone XS Max var många användares val förra året, tack vare sitt stora batteri och mer expansiva skärm. Under 2019 är det iPhone 11 Pro Max som är den mest kraftfulla och funktionspackade mobilen någonsin från företaget - så hur imponerande är egentligen iPhone 11 Pro Max?

iPhone 11 Max utgivningsdatum och pris

Den största skillnaden mellan 11 Pro och Max är storleken. (Image credit: TechRadar)

Om du är sugen på att köpa denna enorma mobil, är utgivningsdatumet för iPhone 11 Pro Max satt på fredagen den 20 september, men du kan förbeställa den redan från den 13 september.

Priset är dock satt väldigt högt. Det känns lite underligt att prata om en flaggskepssmobil som kostar mer än en MacBook i vissa regioner. Japp, det är faktiskt sant, men det här har varit fallit i flera år nu. Det går väl egentligen inte heller att jämföra, eftersom det är två helt olika typer av produkter.

Det illustrerar dock hur dyr iPhone 11 pro Max faktiskt är. Om du vill ha den allra bästa iPhone just nu, kommer du bli tvungen att betala 14 295 kronor för modellen med 64 GB. Du kan även välja upp till 512 GB lagring.

iPhone 11 Max kamera och video

(Image credit: TechRadar)

Kameran är den största snackisen på iPhone 11 Pro Max, med tillägget av en tredje sensor i kamerauppsättningen på baksidan.

Kamerauppsättningen är numera en stor kvadrat på baksidan av mobilen, istället för den tidigare lite mer diskreta designen. Den har dock samma färg som resten av mobilen, något som gör att den inte sticker ut riktigt lika mycket, men det är fortfarande en ganska stor och klumpig design.

Du kan zooma in eller ut 2x med kameran - även om resultatet såg ut att bli lite skakigt under vårt korta test, då den skiftade mellan olika sensorer. (Image credit: TechRadar)

De tre sensorerna är de "vanliga" sensorerna: telefotolinsen och ultravidvinkelslinsen. Den här uppsättningen är identisk med den på den mindre iPhone 11 Pro och använder samma artificiella intelligens (AI). Tack vare den förbättrade Neural Engine från Apple, kan "hjärnan" som finns inuti det nya A13 Bionic-chippet hjälpa till att förbättra bilder med dålig kvalitet.

Har du tagit ett dåligt foto där exempelvis en bit av huvudet på personen du tar kort på hamnat utanför bilden? Nu kommer ultravidvinkelslinsen i förhandsgranska bilden och hindra dig från att göra samma misstag igen. Apple har även satsat på ett bättre nattläge, som såg ut att fungera bra på de exempelbilder vi fick se, men vi kommer att behöva testa funktionen själva innan vi kan säga allt för mycket. Det ska bli intressant att se hur funktionen jämför sig med Night Sight-funktionen på Google Pixel.

Kolla in testbilderna som visades upp under lanseringsevenemanget:

Bild 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Bild 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Bild 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Bild 4 av 4 (Image credit: TechRadar)

Det kraftfulla chipsetet som används i nya iPhone 11 Pro kan dessutom bjuda på riktigt imponerande videoinspelningar. Du får äkta 4K videor i 60 bilder per sekund och Apple snackade en hel del om hur fantastisk teknologin var under lanseringen.

Eftersom mobiler börjar bli mångas val av enhet för snabb inspelning och redigering av videor ute på språng, är funktioner som dessa värda mycket. Därför känns det bra att se att Apple valt att lägga till dem i sin senaste serie av iPhones.

Att kunna spela in och redigera direkt från en iPhone verkar äntligen bli en verklighet med den nya modellen, så vi ser fram emot att testa vad den kan göra för icke-professionella filmmakare också.

Förutom det kan vi inte säga särskilt mycket mer om kameran på iPhone 11 Pro Max i nuläget. Vi hann inte testa mobilen särskilt mycket under själva lanseringsevenemanget, men vi lade åtminstone märke till att kameran var snabb och riktigt skarp i det starka ljuset.

iPhone 11 Pro Max design och skärm

(Image credit: TechRadar)

Designmässigt erbjuder iPhone 11 Pro Max inte direkt något eget jämfört med iPhone 11 Pro. Precis som på iPhone XS och iPhone XS Max, är dessa två mobiler helt enkelt designade att vara en större och mindre version av varandra, något som låter användare välja vilken som passar dem bäst.

Nya iPhone 11 Pro Max är väldigt lik den större modellen från 2018. Den har en metallram, en baksida av glas och högtalargaller placerade på mobilens underkant.

Den största förändringen är kamerauppsättningen. Vi har blivit ganska vana att se upphöjda kamerauppsättningar på iPhones under de senaste åren, då det är ett sätt att hålla resten av mobilen tunn, samtidigt som företaget får lite mer plats för sensorer att ta in mer ljus och förbättra dina bilder.

(Image credit: TechRadar)

Teknologin som används i skärmen är ungefär samma som användes förra året. OLED-skärmen är kvar, något som innebär tydliga bilder, högupplöst skärpa, fina färger och bra kontrast mellan ljusa och mörka områden i bilder.

Nyheten är Super Retina XDR-skärmen, som ljusar upp saker och ting med två nya maximala ljusstyrkor: 800 nits när du är ute i solen och behöver en ljus skärm när du tittar på innehåll som inte är HDR och imponerande 1 200 nits när du befinner dig utomhus och behöver kolla på HDR-innehåll.

Skärmen ser mycket ljusare ut vid 1 200 nits, något som innebär att du kommer att kunna kolla på filmer som har stöd för HDR10 och Dolby Vision med ännu större djup. Du kommer även att kunna använda skärmen som en bättre referensmonitor vid inspelning av videor.

(Image credit: TechRadar)

Du kan kolla på en rad titlar i en näst intill bländande ljusstyrka och fortfarande tydligt se de mörka scenerna. Vi fick inte se något nytt gällande prestanda när vi testade de tillgängliga filmerna under lanseringen och det var i det ljusa, öppna demo-området, så vi behöver testa detta lite grundligare längre fram.

Den stora skärmen på 6,5 tum känns stor i handen, även om du är van med att använda en större mobil. Det betyder dock inte att den är för stor - om du väljer den här mobilen, vet du att du betalar för mer att hålla i.

Om du tror att du kan hantera den stora skärmstorleken, bör du enligt oss utnyttja det. Det erbjuder mycket mer utrymme att webbsurfa, ger tydligare skärpa och en bättre skärm för att kolla på filmer och spela spel - som alla är underbara saker att ha på en mobil.

Se bara till att köpa ett skal till din nya iPhone 11 Pro Max, fall du skulle råka tappa den. Det kommer garanterat att hända någon gång.

iOS 13 och batteritid

Nya iPhone 11 Pro Max är precis som sitt mindre syskon ett av de nya flaggskeppen från Apple under 2019, något som betyder att du även får det allra bästa av iOS 13.

Gränssnittet är ungefär som vi förväntat oss och du kommer att känna igen det om du provat på betaversionen av iOS 13 under de senaste två månaderna.

Det betyder dock inte att det inte finns några extra funktioner tillgängliga på den nya mobilen. Face ID har exempelvis förbättrats, tack vare det bredare synfältet i den främre kameran.

Det första vi passade på att prova under vår korta tid med den nya iPhone 11 Pro Max var dess kraftfulla gamingprestanda. Detta är mycket tack vare A13 Bionic-chippet som inte bara är det snabbaste någonsin i en mobil, men även det mest grafiskt kraftfulla.

Vi lade märke till en rad saker när vi testade Pascal's Wager i demo-området: Det tog lite längre tid att ladda än vad vi hade förväntat oss, men kvaliteten på grafiken (från hur ljuset studsade till renderingen av skuggor) var verkligen fantastisk för att vara på en mobil.

(Image credit: TechRadar)

Nyckelfrågan är hur all denna kraft kommer att prestera under en längre spelsession. Apple är självsäkra på att mobilen kommer att kunna hålla samma nivå under hela spelsessionen, men vi kommer se till att testa detta grundligt längre fram.

När det kommer till batteritiden, skryter Apple om vad A13 Bionic-chippet kan göra för att förlänga tiden mellan varje laddning. De hävdar att den nya mobilen har fem timmar längre batteritid jämfört med fjolårets iPhone XS Max. De skickar dessutom med en snabbladdare vid köp.

Vi säger äntligen, eftersom detta är något Samsung och andra företag gjort ett tag redan. Det är därför väldigt välkomna nyheter att alla som köper den nya iPhone 11 Pro Max kommer att kunna utnyttja snabbladdningen på en gång. Apple påstår att 18W-laddaren kan fylla på mobilens batteri från 0 till 50 procent på bara 30 minuter.

Det finns däremot ingen omvänd trådlös laddning tillgänglig. Detta var något det gick rykten om inför lanseringen av nya iPhone, men det verkar som att Apple inte hann få funktionen att fungera som de ville.

Tanken var att du skulle kunna ladda dina AirPods, din Apple Watch eller eventuellt en annan iPhone via baksidan av din egen enhet, men det kommer alltså inte att hända i år. Trådlös laddning finns dock tillgängligt, något som innebär att du inte alltid behöver ansluta Lightning-sladden för att fylla på batteriet.

Även om vi inte hunnit testa det ännu, ska iPhone 11 Pro Max alltså få bättre batteritid än den mindre iPhone 11 Pro, då den har mer plats i sitt chassi för ett större batteri.

Tidigt omdöme

(Image credit: TechRadar)

Om du vill ha den allra bästa iPhone just nu (när det kommer till kraft och prestanda), är nya iPhone 11 Pro Max förmodligen det bästa valet för dig.

Dess största hinder är storleken. Det är utan tvekan en stor mobil att försöka hålla i enbart en hand. Den är inte heller lika nyskapande som iPhone 11 Pro, eftersom vi redan fick se en mobil med den här storleken ifjol.

Designen börjar dessutom kännas något utdaterad med flärpen högst upp på skärmen och frånvaron av vissa andra funktioner som konkurrenter bjuder på.

Det känns väldigt typiskt Apple att göra mobiler som bara är "tillräckligt bra", med saker som en uppgraderad kamera som är precis tillräckligt för att lyfta mobilen ett snäpp från fjolårets iPhone XS Max. Den känns dock inte som någon måste-ha-mobil, trots att den är inriktad på "Pro-marknaden" - eller mot dem som strävar efter att tillhöra den.