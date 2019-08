Canon PowerShot G7 X Mark III – recension

Sensor: 20,1MP BSI 1-tums staplad CMOS-sensor

Objektiv: 24-100 mm f/1.8-2.8 (35 mm ekv.)

Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, cirka 1,04 miljoner punkter

Sökare: Nej

Kontinuerlig fotografering: 20 bilder per sekund (8 bilder per sekund med AF); 30 bilder per sekund i Raw Burst-läge

Filmer: 4K (UHD) till 30p, Full HD till 120p

Batteritid: Ca 265 bilder (CIPA-mätning)

Mått: 105,5 x 60,9 x 41,4 mm

Vikt: Ca 304 g (inklusive batteri och minneskort)